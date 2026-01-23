Chi 2,4 tỷ mua vàng, sau 15 năm có 6,3 tỷ đồng, người đàn ông thừa nhận: “Tôi lãi đậm 159% nhưng bất an, mất ăn mất ngủ”

Năm 2016, người đàn ông họ Lý ở Chiết Giang, Trung Quốc mua 500 gram vàng miếng (tương đương hơn 13 cây vàng), ông mua số vàng này với giá chỉ 600 - 700 NDT/gram (khoảng 1,8 - 2,2 triệu đồng). Đến nay, khi giá vàng tăng vọt lên 1.060 NDT/gram (hơn 3,8 triệu đồng), ông Lý quyết định chốt lời, hoàn tất một thương vụ được xem là “mua đúng đáy, bán đúng đỉnh”.

Với chi phí ban đầu khoảng 350.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng), số tiền thu về đạt 530.000 NDT (khoảng 2 tỷ đồng), tương đương tỷ suất lợi nhuận hơn 51% trong 10 năm. Trung bình mỗi năm, khoản đầu tư này mang lại cho ông Lý thêm khoảng 20.000 NDT (hơn 75 triệu đồng) và lãi 200.000 NDT (hơn 750 triệu đồng) sau 10 năm.

Thế nhưng, trái với hình ảnh “thắng lớn” được lan truyền, người trong cuộc thẳng thắn cho biết: 10 năm nắm giữ vàng là 10 năm sống trong trạng thái bất an kéo dài. Thời điểm mua vàng cách đây một thập kỷ, ông hoàn toàn không chắc mình đã đưa ra quyết định đúng. Trong nhiều năm, giá vàng biến động mạnh, có giai đoạn đi ngang kéo dài, thậm chí giảm sâu, khiến ông liên tục dao động giữa việc giữ hay bán.

“Có những lúc tôi kiểm tra giá vàng mỗi ngày. Giá giảm là cả ngày không tập trung được việc gì, giá tăng lại sợ không biết khi nào nên bán,” ông Lý chia sẻ. Việc nắm giữ tài sản có giá trị lớn nhưng khó đoán xu hướng khiến ông nhiều lần mất ngủ, lo lắng kéo dài, đặc biệt khi xung quanh xuất hiện các cơ hội đầu tư khác như chứng khoán hay bất động sản.

Chỉ đến khi thị trường vàng bước vào chu kỳ tăng mạnh trong hai năm gần đây, áp lực tâm lý mới dần giảm bớt. Tuy nhiên, ngay cả khi giá vượt mốc 1.000 NDT/gram, ông vẫn do dự trong thời gian dài vì lo ngại “bán xong thì giá lại tăng tiếp”.

(Ảnh minh họa)

Một câu chuyện khác tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc cũng phản ánh rõ mặt trái tâm lý của việc đầu tư vàng dài hạn. Ông Vương đã mua dần 28 món vàng miếng và trang sức trong suốt 15 năm, với tổng số tiền khoảng 650.000 NDT (khoảng 2,4 tỷ đồng). Ban đầu, việc mua vàng xuất phát từ mong muốn dành tặng cho vợ con, coi như một hình thức tích lũy an toàn cho gia đình.

Theo thời gian, khi giá vàng liên tục tăng, giá trị số vàng này đã lên tới 1,7 triệu NDT (hơn 6,3 tỷ đồng), tương đương tỷ suất lợi nhuận khoảng 159%. Tuy nhiên, ông Vương thừa nhận quá trình nắm giữ không hề nhẹ nhàng. Trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh, đặc biệt khi giá vàng giảm sâu, ông từng nhiều lần tự hỏi liệu mình có nên bán ra sớm hay không.

“Giữ vàng lâu thì lãi, nhưng cũng phải chịu được cảm giác bất an. Có lúc thấy giá giảm mạnh, tôi rất lo vì số tiền đó gắn với tương lai của gia đình,” ông Vương chia sẻ. Theo ông, lợi nhuận cao chỉ đến với những người đủ kiên nhẫn và đủ bình tĩnh để không bị cuốn theo biến động ngắn hạn.

Trong bối cảnh hiện nay, giá vàng tiếp tục lập đỉnh, vàng giao ngay vượt 4.600 USD/ounce, giá vàng tại Trung Quốc cũng liên tục tăng. Tính từ đầu năm 2025, mức tăng bình quân của vàng đã vượt 63%, khiến nhiều người tại đất nước tỷ dân coi vàng là “két sắt tài sản” và muốn nhanh chóng tham gia thị trường.

Tuy nhiên, các chuyên gia Trung Quốc cho rằng những câu chuyện “mua đúng đáy, bán đúng đỉnh” chỉ trở nên hấp dẫn khi nhìn lại kết quả cuối cùng. Trên thực tế, quá trình nắm giữ vàng dài hạn đòi hỏi khả năng chịu áp lực tâm lý rất lớn, và không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đi hết chặng đường.

Ông Lý ở Chiết Giang cũng cho biết, chỉ khi bán xong và cầm chắc khoản lãi gần 200.000 NDT, ông mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. “Khoản tiền này không phải dễ kiếm. Nó là cái giá của 10 năm lo lắng,” ông nói.

(Theo China news)