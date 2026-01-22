Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lộ diện trọng tài trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc tranh hạng 3 U23 châu Á

22-01-2026 - 20:33 PM | Sống

Lộ diện trọng tài trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc tranh hạng 3 U23 châu Á

AFC đã công bố tổ trọng tài điều khiến trận đấu của U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa chính thức công bố tổ trọng tài điều hành trận tranh hạng 3 VCK U23 châu Á 2026 giữa U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc 22h00 ngày 23/1. Đáng chú ý, ông Alexander George King – người vừa bắt chính trong trận U23 Việt Nam tại bán kết sẽ tiếp tục góp mặt nhưng với vai trò trọng tài thứ tư (trọng tài bàn).

Người được tin tưởng giao trọng trách bắt chính trận tranh hạng 3 là trọng tài Abdullah Al Jamali người Kuwait. Hỗ trợ cho ông là các trợ lý Ali Jraq (Kuwait) và Nasser Salim Abdullah Ambusaidi (Oman). Trong khi đó, phụ trách phòng VAR là ông Mohammed Obaid Khadim Mohammed (UAE) và trợ lý VAR người Thái Lan, ông Sivakorn Pu-Udom.

Lộ diện trọng tài trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc tranh hạng 3 U23 châu Á- Ảnh 1.

Trọng tài chính Abdullah Al Jamali người Kuwait (Ảnh: Getty)

Trọng tài chính Abdullah Al Jamali sinh năm 1992, đạt cấp FIFA từ năm 2019 và là gương mặt quen thuộc tại các giải đấu lớn của châu lục. Điểm khiến người hâm mộ chú ý ở vị trọng tài này là sự nhẹ tay trong các quyết định kỷ luật.

Thống kê cho thấy, trong 80 trận đấu quốc tế gần nhất, ông Al Jamali mới chỉ rút ra duy nhất 1 thẻ đỏ và 80 thẻ vàng. Với tỷ lệ trung bình chỉ 1 thẻ vàng/trận, đây được xem là một tín hiệu tâm lý tích cực cho cầu thủ cả hai đội, giúp trận đấu có thể diễn ra cởi mở và bớt căng thẳng hơn sau những áp lực tại vòng bán kết.

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

Từ Khóa:
trọng tài

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vừa tốt nghiệp, sinh viên trường nào có mức thu nhập cao nhất?

Vừa tốt nghiệp, sinh viên trường nào có mức thu nhập cao nhất? Nổi bật

Người dân đến và đi tại sân bay Buôn Ma Thuột từ nay đến 27/1 chú ý

Người dân đến và đi tại sân bay Buôn Ma Thuột từ nay đến 27/1 chú ý Nổi bật

Người phụ nữ bị “lừa đảo vàng” kiểu mới, tự tay cầm thỏi vàng nửa cân trị giá gần 2 tỷ giao cho tội phạm

Người phụ nữ bị “lừa đảo vàng” kiểu mới, tự tay cầm thỏi vàng nửa cân trị giá gần 2 tỷ giao cho tội phạm

20:21 , 22/01/2026
Trời lạnh đến mấy cũng không còn sợ tay chân lạnh buốt nếu ăn đúng 5 món “sưởi ấm từ bên trong” này

Trời lạnh đến mấy cũng không còn sợ tay chân lạnh buốt nếu ăn đúng 5 món “sưởi ấm từ bên trong” này

20:20 , 22/01/2026
Phát hiện 100 xe tải không người lái, không buồng lái hoạt động liên tục 24/7 suốt hơn 180 ngày, bí mật khai thác 1 kho báu lộ thiên

Phát hiện 100 xe tải không người lái, không buồng lái hoạt động liên tục 24/7 suốt hơn 180 ngày, bí mật khai thác 1 kho báu lộ thiên

20:01 , 22/01/2026
11 trường Việt vào bảng xếp hạng thế giới: Thêm trường, thêm ngành, nhưng bức tranh có sự phân hóa

11 trường Việt vào bảng xếp hạng thế giới: Thêm trường, thêm ngành, nhưng bức tranh có sự phân hóa

19:53 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên