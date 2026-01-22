Phát hiện 100 xe tải không người lái, không buồng lái hoạt động liên tục 24/7 suốt hơn 180 ngày, bí mật khai thác 1 kho báu lộ thiên

Ngày 15/5/2025, Tập đoàn Hoa Năng Mông Đông phối hợp với Tập đoàn XCMG và Huawei chính thức đưa 100 xe tải khai thác mỏ điện thuần không người lái vào vận hành sản xuất quy mô lớn tại mỏ than lộ thiên Yimin, thuộc Nội Mông, Trung Quốc.

Đây được xem là thành quả quan trọng của Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về việc khai thác mỏ lộ thiên một cách an toàn và thông minh, trực thuộc Cục Giám sát an toàn mỏ quốc gia Trung Quốc. Sự kiện này không chỉ là cột mốc công nghệ, mà còn được xem là dấu ấn quan trọng trong tiến trình chuyển đổi của ngành than Trung Quốc theo mô hình “an toàn - thông minh - xanh”, mở ra hướng phát triển mới cho khai thác mỏ lộ thiên trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Năm 2024, Tập đoàn Hoa Năng Mông Đông giữ vai trò chủ trì thành lập phòng thí nghiệm, liên kết với Huawei, Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Trung Quốc và Đại học Công nghệ Liêu Ninh, tập trung nghiên cứu hàng loạt bài toán kỹ thuật then chốt. Trọng tâm là hệ thống điều khiển khung gầm trong môi trường nhiệt độ cực thấp -40°C, hệ thống thay pin thông minh, cùng công nghệ hợp nhất cảm biến đa mô thức.

Sau quá trình thử nghiệm, điều chỉnh và tối ưu liên tục, cụm xe khai thác mỏ không người lái, không buồng lái đã được đưa vào vận hành tổ hợp tại mỏ Yimin và nhanh chóng tạo ra các kỷ lục mới trong lĩnh vực xe mỏ không người lái toàn cầu: tải trọng lớn nhất đạt 90 tấn, tốc độ vận hành cao, và nhiệt độ làm việc thấp nhất. Hiệu suất vận chuyển tổng thể của đội xe đạt 120% so với hình thức lái xe thủ công.

Theo Sina Finance mới đây đưa tin, tính đến cuối năm 2025, 100 xe tải không người lái đã vận hành ổn định và an toàn được hơn 180 ngày, với tỷ lệ xuất xe trung bình hàng ngày vượt 90%. Sản lượng vận chuyển của xe tải mỗi ngày đạt trên 100.000 m3, tổng khối lượng bóc đất đá tích lũy vượt 10 triệu m3, cho thấy năng lực vận hành quy mô lớn và độ ổn định cao trong điều kiện sản xuất thực tế.

Điều này cho thấy công nghệ xe không người lái tại Trung Quốc không còn là “mô hình trưng bày” trong khu vực khép kín, mà đã thực sự hòa nhập vào môi trường sản xuất phức tạp, năng động và nhiều biến số. Qua đó, quá trình thông minh hóa mỏ được thúc đẩy từ tự động hóa từng khâu riêng lẻ sang phối hợp toàn quy trình và toàn yếu tố.

Giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ tập trung vào phối hợp nhiều loại phương tiện, triển khai điều độ và thông minh tại các nút giao, kiểm soát động các khu vực điểm mù… đồng thời bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định 24/7 thông qua cơ chế ứng phó khẩn cấp hoàn chỉnh.

Dự án mỏ Yimin không chỉ tạo dựng chuẩn mực mới về hiệu suất vận hành cho mỏ thông minh, mà còn đi đầu trong chuyển đổi xanh. Toàn bộ hệ thống vận chuyển sử dụng điện năng tái tạo từ quang điện, đạt phát thải carbon bằng 0 ở khâu vận chuyển.

Theo thống kê, 100 xe khai thác mỏ động cơ điện mỗi năm có thể thay thế hơn 15.000 tấn dầu diesel, giảm phát thải khoảng 48.000 tấn CO2, giảm 13,3% chi phí vận chuyển so với mô hình thuê ngoài và tiết kiệm trên 24 triệu NDT (hơn 90 tỷ đồng) chi phí bóc đất đá mỗi năm. Dự án này còn gây ấn tượng khi ứng dụng mạng 5G-A đầu tiên trên thế giới cho mỏ lộ thiên.

Trên cơ sở kinh nghiệm kỹ thuật và mô hình quản lý đã được chuẩn hóa, Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia Trung Quốc dự kiến trong giai đoạn 2025 - 2026 sẽ tiếp tục triển khai thêm 100 xe mỏ điện không buồng lái, đảm nhận vận chuyển 26 triệu tấn than và 8 triệu m3 đất đá. Đồng thời, Hoa Năng Mông Đông đã thành lập Công ty Công nghệ Trí mỏ Hoa Năng (Nội Mông), nhân rộng kinh nghiệm khai thác mỏ tại Yimin để góp phần thúc đẩy chuyển đổi thông minh của ngành khai khoáng Trung Quốc.

