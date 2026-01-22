Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện 100 xe tải không người lái, không buồng lái hoạt động liên tục 24/7 suốt hơn 180 ngày, bí mật khai thác 1 kho báu lộ thiên

22-01-2026 - 20:01 PM | Sống

Phát hiện 100 xe tải không người lái, không buồng lái hoạt động liên tục 24/7 suốt hơn 180 ngày, bí mật khai thác 1 kho báu lộ thiên

Hoạt động khai thác mỏ than tại Nội Mông, Trung Quốc gây ấn tượng với hệ thống trang thiết bị thông minh và hoạt động liên tục với hiệu quả cực cao.

Ngày 15/5/2025, Tập đoàn Hoa Năng Mông Đông phối hợp với Tập đoàn XCMG và Huawei chính thức đưa 100 xe tải khai thác mỏ điện thuần không người lái vào vận hành sản xuất quy mô lớn tại mỏ than lộ thiên Yimin, thuộc Nội Mông, Trung Quốc.

Đây được xem là thành quả quan trọng của Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia về việc khai thác mỏ lộ thiên một cách an toàn và thông minh, trực thuộc Cục Giám sát an toàn mỏ quốc gia Trung Quốc. Sự kiện này không chỉ là cột mốc công nghệ, mà còn được xem là dấu ấn quan trọng trong tiến trình chuyển đổi của ngành than Trung Quốc theo mô hình “an toàn - thông minh - xanh”, mở ra hướng phát triển mới cho khai thác mỏ lộ thiên trong điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Năm 2024, Tập đoàn Hoa Năng Mông Đông giữ vai trò chủ trì thành lập phòng thí nghiệm, liên kết với Huawei, Đại học Khoa học Kỹ thuật Bắc Trung Quốc và Đại học Công nghệ Liêu Ninh, tập trung nghiên cứu hàng loạt bài toán kỹ thuật then chốt. Trọng tâm là hệ thống điều khiển khung gầm trong môi trường nhiệt độ cực thấp -40°C, hệ thống thay pin thông minh, cùng công nghệ hợp nhất cảm biến đa mô thức.

Sau quá trình thử nghiệm, điều chỉnh và tối ưu liên tục, cụm xe khai thác mỏ không người lái, không buồng lái đã được đưa vào vận hành tổ hợp tại mỏ Yimin và nhanh chóng tạo ra các kỷ lục mới trong lĩnh vực xe mỏ không người lái toàn cầu: tải trọng lớn nhất đạt 90 tấn, tốc độ vận hành cao, và nhiệt độ làm việc thấp nhất. Hiệu suất vận chuyển tổng thể của đội xe đạt 120% so với hình thức lái xe thủ công.

Theo Sina Finance mới đây đưa tin, tính đến cuối năm 2025, 100 xe tải không người lái đã vận hành ổn định và an toàn được hơn 180 ngày, với tỷ lệ xuất xe trung bình hàng ngày vượt 90%. Sản lượng vận chuyển của xe tải mỗi ngày đạt trên 100.000 m3, tổng khối lượng bóc đất đá tích lũy vượt 10 triệu m3, cho thấy năng lực vận hành quy mô lớn và độ ổn định cao trong điều kiện sản xuất thực tế.

Điều này cho thấy công nghệ xe không người lái tại Trung Quốc không còn là “mô hình trưng bày” trong khu vực khép kín, mà đã thực sự hòa nhập vào môi trường sản xuất phức tạp, năng động và nhiều biến số. Qua đó, quá trình thông minh hóa mỏ được thúc đẩy từ tự động hóa từng khâu riêng lẻ sang phối hợp toàn quy trình và toàn yếu tố.

Giai đoạn tiếp theo của dự án sẽ tập trung vào phối hợp nhiều loại phương tiện, triển khai điều độ và thông minh tại các nút giao, kiểm soát động các khu vực điểm mù… đồng thời bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định 24/7 thông qua cơ chế ứng phó khẩn cấp hoàn chỉnh.

Dự án mỏ Yimin không chỉ tạo dựng chuẩn mực mới về hiệu suất vận hành cho mỏ thông minh, mà còn đi đầu trong chuyển đổi xanh. Toàn bộ hệ thống vận chuyển sử dụng điện năng tái tạo từ quang điện, đạt phát thải carbon bằng 0 ở khâu vận chuyển.

Theo thống kê, 100 xe khai thác mỏ động cơ điện mỗi năm có thể thay thế hơn 15.000 tấn dầu diesel, giảm phát thải khoảng 48.000 tấn CO2, giảm 13,3% chi phí vận chuyển so với mô hình thuê ngoài và tiết kiệm trên 24 triệu NDT (hơn 90 tỷ đồng) chi phí bóc đất đá mỗi năm. Dự án này còn gây ấn tượng khi ứng dụng mạng 5G-A đầu tiên trên thế giới cho mỏ lộ thiên.

Trên cơ sở kinh nghiệm kỹ thuật và mô hình quản lý đã được chuẩn hóa, Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia Trung Quốc dự kiến trong giai đoạn 2025 - 2026 sẽ tiếp tục triển khai thêm 100 xe mỏ điện không buồng lái, đảm nhận vận chuyển 26 triệu tấn than và 8 triệu m3 đất đá. Đồng thời, Hoa Năng Mông Đông đã thành lập Công ty Công nghệ Trí mỏ Hoa Năng (Nội Mông), nhân rộng kinh nghiệm khai thác mỏ tại Yimin để góp phần thúc đẩy chuyển đổi thông minh của ngành khai khoáng Trung Quốc.

(Theo Sina Finance)

Nguyên An

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân đến và đi tại sân bay Buôn Ma Thuột từ nay đến 27/1 chú ý

Người dân đến và đi tại sân bay Buôn Ma Thuột từ nay đến 27/1 chú ý Nổi bật

Loại thực phẩm nhiều sắt gấp 3 lần thịt bò, là "kho báu" dưỡng chất bổ máu, tốt cho tim mạch: Không phải ai cũng biết để ăn

Loại thực phẩm nhiều sắt gấp 3 lần thịt bò, là "kho báu" dưỡng chất bổ máu, tốt cho tim mạch: Không phải ai cũng biết để ăn Nổi bật

11 trường Việt vào bảng xếp hạng thế giới: Thêm trường, thêm ngành, nhưng bức tranh có sự phân hóa

11 trường Việt vào bảng xếp hạng thế giới: Thêm trường, thêm ngành, nhưng bức tranh có sự phân hóa

19:53 , 22/01/2026
Vừa tốt nghiệp, sinh viên trường nào có mức thu nhập cao nhất?

Vừa tốt nghiệp, sinh viên trường nào có mức thu nhập cao nhất?

19:30 , 22/01/2026
Công ty TikTok Pte. Ltd bị phạt 880 triệu đồng vì vi phạm liên quan đến thông tin của người dùng

Công ty TikTok Pte. Ltd bị phạt 880 triệu đồng vì vi phạm liên quan đến thông tin của người dùng

19:16 , 22/01/2026
Tích cóp 10 năm mở nhà hàng, vừa đông khách thì chủ nhà đòi tăng giá thuê mặt bằng gấp 4 lần: Tôi lập tức dọn đi, nửa năm sau ai nấy sững sờ

Tích cóp 10 năm mở nhà hàng, vừa đông khách thì chủ nhà đòi tăng giá thuê mặt bằng gấp 4 lần: Tôi lập tức dọn đi, nửa năm sau ai nấy sững sờ

19:09 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên