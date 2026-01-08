Một tài xế có thể lái 5 xe tải cùng lúc không? Hàng xóm Việt Nam đưa câu trả lời không thể thuyết phục hơn

Hãng sản xuất xe tải hạng nặng SANY của Trung Quốc đã xác nhận sẵn sàng sản xuất hàng loạt xe tải bán tự hành thế hệ thứ tư, với lô hàng đầu tiên dự kiến ra mắt trong năm 2026.

Hợp tác với Pony AI, nhà sản xuất thiết bị hạng nặng đã giới thiệu một hệ thống lái tự động độc đáo với "con người điều khiển". Sự cải tiến này giúp khắc phục những lo ngại về quy định đồng thời tăng lợi nhuận cho đội xe.

Các công ty sản xuất ô tô đã quảng bá công nghệ lái xe tự động trong nhiều năm. Mặc dù đã có những thành công nhất định trong trường hợp các dịch vụ taxi như Waymo, chỉ hoạt động trong một khu vực địa lý cụ thể, nhưng một chiếc xe tự lái thực sự có thể tự di chuyển đến bất cứ đâu vẫn còn khá xa vời.

Hiện vẫn chưa rõ SANY dự định tuyên bố mức độ tự động hóa nào trong sản phẩm phát triển mới nhất của mình. Dẫu vậy, theo như những gì hãng công bố thì không có sự tham gia của con người trong hầu hết các xe tải.

Được hỗ trợ bởi Pony AI

SANY đã hợp tác với Pony vào năm 2022 để phát triển công nghệ lái tự động cho xe tải của mình. Cả hai là những đơn vị đầu tiên trình diễn hệ thống 5G và tự động hóa, điện khí hóa đầu tiên trên thế giới dành cho xe tải hạng nặng, từ giai đoạn nguyên mẫu đến sản xuất hàng loạt.

Mẫu xe mới nhất của hãng sở hữu bộ pin có thể tháo rời 400 kWh, có khả năng sạc lại thông qua hệ thống phanh tái tạo năng lượng. Ngoài ra, chiếc xe tải này được trang bị radar và camera để hỗ trợ các chức năng tự lái. Nó áp dụng thiết kế khung gầm điều khiển điện tử (drive-by-wire) của SANY trên sáu lĩnh vực cốt lõi: lái, phanh, liên lạc, cung cấp điện, tính toán và cảm biến.

Trong một thông cáo báo chí, công ty cũng tuyên bố rằng các xe tải thế hệ thứ tư của họ đã vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về nhiệt độ khắc nghiệt và khả năng tương thích điện từ (EMC). Điều này chứng minh sự tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn của hệ thống tự lái dành cho vận chuyển hàng hóa.

Phép toán “1+4”

Để phục vụ mục đích vận hành, công ty đề xuất hệ thống đoàn xe tự hành 1+4, với một tài xế điều khiển xe tải dẫn đầu và các xe tải tự hành đi theo sau. Các xe tải này được khuyến nghị sử dụng trong các ứng dụng cảng thông minh và vận chuyển hàng khô.

Giải pháp này sẽ giúp giảm bớt những lo ngại về mặt quy định, đồng thời giúp xử lý mượt mà các trường hợp ngoại lệ trong giao thông. Quan trọng hơn, nó cho phép sử dụng công nghệ tự động hóa trong công việc hàng ngày mà không cần chờ đến khi công nghệ hoàn hảo, mang lại lợi ích về chi phí ngay từ những ngày đầu áp dụng công nghệ.

Dựa trên các thử nghiệm thí điểm, giải pháp vận hành theo đội hình 1+4 giúp giảm chi phí vận chuyển hàng hóa trên mỗi km xuống 29% đồng thời tăng lợi nhuận hoạt động lên 195%. SANY hy vọng rằng việc sản xuất hàng loạt xe tải này sẽ cho phép họ chuyển từ các hoạt động trình diễn hạn chế sang triển khai thương mại quy mô lớn không người lái.

“Việc sản xuất hàng loạt xe tải tự lái thế hệ thứ tư đánh dấu một cột mốc quan trọng khác trong chiến lược số hóa và giảm phát thải carbon của SANY”, ông Zhou Wanchun, Phó Chủ tịch Tập đoàn SANY kiêm Tổng Giám đốc Tiếp thị Xe tải hạng nặng SANY, cho biết trong thông cáo báo chí.

“Khung gầm điều khiển điện tử dự phòng hoàn toàn hàng đầu trong ngành của chúng tôi cung cấp nền tảng phần cứng đáng tin cậy cho việc lái xe tự động. Thông qua sự hợp tác chặt chẽ với Pony AI, chúng tôi đang đẩy nhanh việc áp dụng rộng rãi thiết bị hậu cần thông minh và mang lại những lợi ích chưa từng có về hiệu quả hoạt động.”

Trong quá trình hợp tác với Sinotrans, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần tích hợp lớn nhất Trung Quốc, SANY và Pony đã thiết lập mô hình “Phương tiện + Công nghệ + Kịch bản” để điều chỉnh năng lực sản xuất, độ chín muồi của công nghệ và hoạt động thực tế. Lô xe tải bán tự hành thế hệ thứ tư đầu tiên dự kiến sẽ được xuất xưởng trong năm nay.