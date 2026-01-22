Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

11 trường Việt vào bảng xếp hạng thế giới: Thêm trường, thêm ngành, nhưng bức tranh có sự phân hóa

22-01-2026 - 19:53 PM | Sống

11 trường Việt vào bảng xếp hạng thế giới: Thêm trường, thêm ngành, nhưng bức tranh có sự phân hóa

Với 11 trường góp mặt ở 9 nhóm ngành, đại học Việt Nam tiếp tục mở rộng hiện diện trên bản đồ giáo dục toàn cầu.

Bảng xếp hạng đại học thế giới theo nhóm ngành năm 2025 do Times Higher Education (THE) công bố ngày 21/1 ghi nhận sự mở rộng đáng chú ý của các trường Việt Nam, cả về số lượng cơ sở được xếp hạng lẫn phạm vi ngành học. Theo đó, Việt Nam có 11 trường xuất hiện trong bảng xếp hạng ở 9/11 nhóm ngành, tăng hai trường và thêm một nhóm ngành so với năm ngoái. Thứ hạng cao nhất mà một trường Việt Nam đạt được là nhóm 251 - 300 ở ngành Khoa học vật lý.

Điểm mới của kỳ xếp hạng năm nay là lần đầu Việt Nam có đại diện ở nhóm ngành Nghệ thuật và Nhân văn, với Đại học Quốc gia TP HCM được xếp trong nhóm 601- 800. Các nhóm ngành còn lại gồm Kinh doanh và Kinh tế, Khoa học máy tính, Nghiên cứu giáo dục, Kỹ thuật, Khoa học sự sống, Y tế và Sức khỏe, Khoa học vật lý và Khoa học xã hội, cho thấy sự hiện diện khá toàn diện của các trường Việt Nam trong bức tranh giáo dục đại học toàn cầu.

11 trường Việt vào bảng xếp hạng thế giới: Thêm trường, thêm ngành, nhưng bức tranh có sự phân hóa- Ảnh 1.

Chú thích ảnh

Trong số này, ngành Kỹ thuật tiếp tục là lĩnh vực có nhiều trường Việt Nam được xếp hạng nhất, với 9/11 cơ sở góp mặt. Hai trường đạt thứ hạng cao nhất ở ngành này là Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng, cùng nằm trong nhóm 301- 400. Ở các ngành khác, hai trường này cũng giữ vị trí dẫn đầu, đáng chú ý là Đại học Duy Tân có ngành Khoa học vật lý vươn lên nhóm 251–300, cải thiện so với nhóm 301- 400 của năm trước và trở thành thứ hạng cao nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng THE năm nay.

Một số gương mặt mới cũng lần đầu xuất hiện. Đại học Đà Nẵng được xếp hạng ở 6 nhóm ngành, với kết quả tốt nhất là nhóm 801- 1000 ở Kinh doanh, Kinh tế và Khoa học xã hội. Đại học Nguyễn Tất Thành góp mặt trong ba nhóm, trong đó ngành Y tế và Sức khỏe đạt nhóm 501- 600. Đại học Quốc gia TP HCM là cơ sở duy nhất của Việt Nam hiện diện ở đủ 9 nhóm ngành, dù một số lĩnh vực như Khoa học sự sống, Y tế và Sức khỏe, Khoa học vật lý có sự sụt giảm thứ hạng. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, 6/8 ngành bị tụt hạng, chỉ Kinh doanh và Kinh tế cùng Khoa học máy tính giữ được vị trí so với năm trước.

Bảng xếp hạng theo ngành của THE năm 2025 đánh giá 830 đại học từ 88 quốc gia và vùng lãnh thổ, dựa trên 18 chỉ số thuộc 5 nhóm tiêu chí gồm giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và mức độ quốc tế hóa. Ở bình diện toàn cầu, các trường Mỹ tiếp tục chiếm ưu thế ở nhiều vị trí số một, trong khi các đại học Anh dẫn đầu ở một số lĩnh vực còn lại, phản ánh sự cạnh tranh gay gắt và phân hóa rõ rệt giữa các trung tâm giáo dục hàng đầu thế giới.

Theo Ngọc Tú

ĐSPL

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân đến và đi tại sân bay Buôn Ma Thuột từ nay đến 27/1 chú ý

Người dân đến và đi tại sân bay Buôn Ma Thuột từ nay đến 27/1 chú ý Nổi bật

Loại thực phẩm nhiều sắt gấp 3 lần thịt bò, là "kho báu" dưỡng chất bổ máu, tốt cho tim mạch: Không phải ai cũng biết để ăn

Loại thực phẩm nhiều sắt gấp 3 lần thịt bò, là "kho báu" dưỡng chất bổ máu, tốt cho tim mạch: Không phải ai cũng biết để ăn Nổi bật

Vừa tốt nghiệp, sinh viên trường nào có mức thu nhập cao nhất?

Vừa tốt nghiệp, sinh viên trường nào có mức thu nhập cao nhất?

19:30 , 22/01/2026
Công ty TikTok Pte. Ltd bị phạt 880 triệu đồng vì vi phạm liên quan đến thông tin của người dùng

Công ty TikTok Pte. Ltd bị phạt 880 triệu đồng vì vi phạm liên quan đến thông tin của người dùng

19:16 , 22/01/2026
Tích cóp 10 năm mở nhà hàng, vừa đông khách thì chủ nhà đòi tăng giá thuê mặt bằng gấp 4 lần: Tôi lập tức dọn đi, nửa năm sau ai nấy sững sờ

Tích cóp 10 năm mở nhà hàng, vừa đông khách thì chủ nhà đòi tăng giá thuê mặt bằng gấp 4 lần: Tôi lập tức dọn đi, nửa năm sau ai nấy sững sờ

19:09 , 22/01/2026
20 năm dùng máy giặt mà không biết điều này, bảo sao nhiều nhà càng giặt càng bẩn

20 năm dùng máy giặt mà không biết điều này, bảo sao nhiều nhà càng giặt càng bẩn

18:20 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên