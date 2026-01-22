11 trường Việt vào bảng xếp hạng thế giới: Thêm trường, thêm ngành, nhưng bức tranh có sự phân hóa

Bảng xếp hạng đại học thế giới theo nhóm ngành năm 2025 do Times Higher Education (THE) công bố ngày 21/1 ghi nhận sự mở rộng đáng chú ý của các trường Việt Nam, cả về số lượng cơ sở được xếp hạng lẫn phạm vi ngành học. Theo đó, Việt Nam có 11 trường xuất hiện trong bảng xếp hạng ở 9/11 nhóm ngành, tăng hai trường và thêm một nhóm ngành so với năm ngoái. Thứ hạng cao nhất mà một trường Việt Nam đạt được là nhóm 251 - 300 ở ngành Khoa học vật lý.

Điểm mới của kỳ xếp hạng năm nay là lần đầu Việt Nam có đại diện ở nhóm ngành Nghệ thuật và Nhân văn, với Đại học Quốc gia TP HCM được xếp trong nhóm 601- 800. Các nhóm ngành còn lại gồm Kinh doanh và Kinh tế, Khoa học máy tính, Nghiên cứu giáo dục, Kỹ thuật, Khoa học sự sống, Y tế và Sức khỏe, Khoa học vật lý và Khoa học xã hội, cho thấy sự hiện diện khá toàn diện của các trường Việt Nam trong bức tranh giáo dục đại học toàn cầu.

Chú thích ảnh

Trong số này, ngành Kỹ thuật tiếp tục là lĩnh vực có nhiều trường Việt Nam được xếp hạng nhất, với 9/11 cơ sở góp mặt. Hai trường đạt thứ hạng cao nhất ở ngành này là Đại học Duy Tân và Đại học Tôn Đức Thắng, cùng nằm trong nhóm 301- 400. Ở các ngành khác, hai trường này cũng giữ vị trí dẫn đầu, đáng chú ý là Đại học Duy Tân có ngành Khoa học vật lý vươn lên nhóm 251–300, cải thiện so với nhóm 301- 400 của năm trước và trở thành thứ hạng cao nhất của Việt Nam trong bảng xếp hạng THE năm nay.

Một số gương mặt mới cũng lần đầu xuất hiện. Đại học Đà Nẵng được xếp hạng ở 6 nhóm ngành, với kết quả tốt nhất là nhóm 801- 1000 ở Kinh doanh, Kinh tế và Khoa học xã hội. Đại học Nguyễn Tất Thành góp mặt trong ba nhóm, trong đó ngành Y tế và Sức khỏe đạt nhóm 501- 600. Đại học Quốc gia TP HCM là cơ sở duy nhất của Việt Nam hiện diện ở đủ 9 nhóm ngành, dù một số lĩnh vực như Khoa học sự sống, Y tế và Sức khỏe, Khoa học vật lý có sự sụt giảm thứ hạng. Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, 6/8 ngành bị tụt hạng, chỉ Kinh doanh và Kinh tế cùng Khoa học máy tính giữ được vị trí so với năm trước.

Bảng xếp hạng theo ngành của THE năm 2025 đánh giá 830 đại học từ 88 quốc gia và vùng lãnh thổ, dựa trên 18 chỉ số thuộc 5 nhóm tiêu chí gồm giảng dạy, môi trường nghiên cứu, chất lượng nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và mức độ quốc tế hóa. Ở bình diện toàn cầu, các trường Mỹ tiếp tục chiếm ưu thế ở nhiều vị trí số một, trong khi các đại học Anh dẫn đầu ở một số lĩnh vực còn lại, phản ánh sự cạnh tranh gay gắt và phân hóa rõ rệt giữa các trung tâm giáo dục hàng đầu thế giới.