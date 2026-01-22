Người phụ nữ bị “lừa đảo vàng” kiểu mới, tự tay cầm thỏi vàng nửa cân trị giá gần 2 tỷ giao cho tội phạm

Người phụ nữ bị "lừa đảo vàng" kiểu mới, tự cầm thỏi vàng nửa cân trị giá gần 2 tỷ giao cho tội phạm

Tại Tây An, Trung Quốc gần đây đã xảy ra một vụ lừa đảo nghi vấn liên quan đến "giao dịch vàng". Một người phụ nữ bị dụ dỗ bởi những lời lẽ lừa đảo đã mang theo số vàng thỏi đổi được trị giá 528.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,84 tỷ VNĐ - tương đương 500 gram vàng thỏi) đi ra ngoài chuẩn bị giao nộp.

Cảnh sát sau khi nhận được tin báo đã khẩn cấp ngăn chặn, thu giữ một phần số vàng thỏi ngay tại chỗ và bắt giữ "kẻ vận chuyển" liên quan đến vụ án, tránh được thiệt hại tài sản thêm nữa.

Cảnh sát Trung Quốc tiết lộ thủ đoạn "lừa đảo vàng" kiểu mới. Ảnh: CFP

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, vào ngày 16 tháng 1, Trung tâm Chống lừa đảo thuộc Phân cục Công an Bá Kiều đã nhận được cảnh báo khẩn cấp: Cư dân trong khu vực là bà Vương (tên giả) nghi ngờ đang gặp phải vụ lừa đảo với số tiền liên quan lớn. Nhận thấy tình hình khẩn cấp, Trung tâm Chống lừa đảo và Đồn cảnh sát Hồng Khánh đã xuất quân khẩn cấp, hỏa tốc tiến đến địa điểm giao dịch, bắt giữ tại trận "kẻ vận chuyển" đang chuẩn bị nhận vàng, thu giữ ngay tại chỗ 500 gram vàng thỏi trị giá 528.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,85 tỷ VNĐ). Lúc này, bà Vương vẫn còn đang chìm đắm trong lời nói dối của kẻ lừa đảo.

Theo đó, bà Vương đã nhận được một cuộc điện thoại tự xưng là "cảnh sát địa phương khác", đối phương tuyên bố thẻ ngân hàng của bà có liên quan đến vụ án rửa tiền, yêu cầu phải phối hợp "kiểm tra tài chính". Kẻ lừa đảo sau đó đã hướng dẫn bà tải phần mềm chia sẻ màn hình, giám sát quá trình thao tác, yêu cầu tập trung tiền gửi chuyển vào tài khoản chỉ định, và thay đổi sang hình thức mua vàng giao cho "nhân viên công tác" như một cách để "tự chứng minh sự trong sạch".

Sau khi cảnh sát đến hiện trường, phát hiện bà Vương vẫn tin tưởng không chút nghi ngờ, ngay lập tức đã đưa ra các bằng chứng liên quan và từng bước giải mã thủ đoạn lừa đảo, giải thích ngay tại chỗ những sơ hở trong cái gọi là "quy trình phá án". Lúc này bà Vương mới bừng tỉnh nhận ra mình bị lừa. Cảnh sát cũng đồng thời xác nhận, trong tài khoản của bà vẫn còn 700.000 Nhân dân tệ (khoảng 2,45 tỉ VNĐ) chưa bị chuyển đi, tổng cộng đã ngăn chặn thành công và cứu vãn tổn thất kinh tế lên tới 1,228 triệu Nhân dân tệ (khoảng 4,3 VNĐ).

Ảnh minh họa

Cảnh sát chỉ ra rằng, gần đây các thủ đoạn lừa đảo viễn thông đã xuất hiện biến thể mới, các tập đoàn lừa đảo không còn chỉ yêu cầu chuyển khoản, mà sử dụng các lý do như "an toàn tài chính", "chuyển dịch giữ giá", "phối hợp điều tra" để lừa nạn nhân đổi sang dùng vàng và các tài sản thực thể có giá trị cao khác để thực hiện "giao dịch", từ đó né tránh việc truy vết dòng tiền, có tính ẩn danh và gây nhầm lẫn cao hơn.

Cảnh sát cũng nhắc nhở các thủ đoạn thường gặp còn bao gồm giả mạo nhiệm vụ làm thêm, chuyên gia đầu tư, thu mua giá cao, mạo danh cơ quan tư pháp hoặc quân nhân để dụ dỗ người dân mua hoặc gửi vàng. Một khi đã đạt được mục đích, kẻ lừa đảo sẽ lập tức cắt đứt liên lạc. Cảnh sát kêu gọi bất kỳ yêu cầu nào dùng vàng, vật phẩm quý giá để "xác minh tài sản", "thẩm định", "nạp tiền" thì hầu như có thể khẳng định là lừa đảo, người dân nhất định phải nâng cao cảnh giác, liên hệ với cảnh sát để xác minh ngay từ đầu.