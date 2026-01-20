Diễn biến U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc 22h30 hôm nay: Hiểu Minh bật khóc rời sân

DIỄN BIẾN TRẬN ĐẤU

Hiệp 1 khép lại: U23 Việt Nam 0-0 U23 Trung Quốc.

Phút 45: Khuất Văn Khang lên bóng rất hay buộc đối thủ phải phạm lỗi.

Phút 30: Hiểu Minh vừa dính chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng.

Phút 25: Không vào!!! Khuất Văn Khang đá phạt thẳng về khung thành nhưng thủ môn Li Hao đã bay người cứu thua.

Phút 15: Một tình huống lộn xộn trước khung thành U23 Việt Nam. Thủ môn Trung Kiên đã khép góc thành công trước khi trọng tài thổi còi việt vị đối thủ.

Phút 4: Lý Đức làm mất bóng nguy hiểm tạo điều kiện cho cầu thủ U23 Trung Quốc băng lên. Rất may Hiểu Minh đã kịp lùi về phá bóng ngay trong vòng cấm.

Phút 2: U23 Việt Nam có cú đá đầu tiên của Khuất Văn Khang nhưng đối phương đã kịp cản phá.

Trận đấu bắt đầu!

CẬP NHẬT TRƯỚC TRẬN ĐẤU

U23 Việt Nam khởi động chuẩn bị cho trận đấu:

Ảnh: AFC

Đội hình ra sân của U23 Việt Nam:

Đình Bắc tiếp tục dự bị (Ảnh: VFF)

Tại nhà của cầu thủ Đình Bắc không khí nhộp nhịp trước giờ bóng lăn. Ông Nguyễn Đình Ấp - chúc con trai Đình Bắc.

" Tôi chỉ muốn nhắn con thi đấu bình tĩnh, tự tin mang vinh quang về cho đất nước. Chúc đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng!"

Bố Đình Bắc gửi lời chúc con trai (Video: NXH)

Ở trận bán kết 1, U23 Nhật Bản giành chiến thắng 2-1 U23 Hàn Quốc qua đó giành quyền vào chung kết U23 châu Á.

U23 Việt Nam ra sân trong trang phục áo đỏ, quần đỏ (Ảnh: VFF)

U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ tranh tấm vé vào chơi trận chung kết U23 châu Á 2026 vào lúc 22h30 ngày 20/1.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc (Ảnh: VFF)

Thông tin trước trận đấu:

U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đang có điểm rơi phong độ rất tốt. Sau chiến thắng kịch tính 3-2 trước U23 UAE ở tứ kết, tinh thần của các cầu thủ đang lên rất cao. Đội tuyển có đầy đủ quân số mạnh nhất. Các cầu thủ trụ cột như Thái Sơn, Khuất Văn Khang và Đình Bắc đang cho thấy sự ổn định và khả năng gây đột biến cao. U23 Việt Nam đang vận hành lối đá pressing tốc độ và linh hoạt. Đặc biệt, thể lực của các cầu thủ trẻ được đánh giá là rất bền bỉ, giúp họ chiếm ưu thế trong các hiệp phụ hoặc giai đoạn cuối trận.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc được coi là "ngựa ô" của giải đấu năm nay. Họ tiến vào bán kết sau khi vượt qua U23 Uzbekistan trên chấm luân lưu 11m. U23 Trung Quốc sở hữu hàng phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Cho đến trước trận bán kết, họ là một trong những đội để thủng lưới ít nhất giải. Thủ môn Li Hao đang là ngôi sao sáng nhất với phong độ xuất thần.

Trong 3 lần chạm trán gần nhất ở cấp độ U23, Việt Nam đang chiếm ưu thế với 2 chiến thắng và 1 trận hòa. Giới chuyên môn đánh giá U23 Việt Nam nhỉnh hơn về khả năng kiểm soát thế trận, nhưng cần đặc biệt cẩn trọng để không rơi vào "bẫy" phòng ngự phản công của đối thủ.