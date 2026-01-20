Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Gia đình Xuân Bắc chơi lớn, hứa đãi 80 mâm cỗ nếu U23 Việt Nam vô địch

20-01-2026 - 21:32 PM | Sống

Gia đình Xuân Bắc chơi lớn, hứa đãi 80 mâm cỗ nếu U23 Việt Nam vô địch

Gia đình tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc phải làm đến 80 mâm cỗ nếu con trai cùng U23 Việt Nam vô địch giải châu Á 2026.

Những ngày này, căn nhà nhỏ nằm lưng chừng đồi tại xã Chân Mộng, Phú Thọ của gia đình ông Nguyễn Xuân Huy (bố cầu thủ Nguyễn Xuân Bắc) luôn tấp nập khách ra vào. Tiếng cười nói, bàn luận về sơ đồ chiến thuật của HLV Kim Sang-sik vang lên từ đầu ngõ.

Càng vui hơn khi trước trận bán kết U23 châu Á, tiền vệ Xuân Bắc trước đó gặp chấn thương đã dần hồi phục và hoàn thành giáo án buổi tập chiều ngày 19/1. Theo Báo Dân Trí, ông Nguyễn Xuân Huy – bố của tuyển thủ Nguyễn Xuân Bắc đã tuyên bố: "Nếu đội tuyển U23 Việt Nam lên ngôi vô địch, gia đình sẽ đặt 80 mâm cỗ để đón con trai trở về và thết đãi toàn thể bà con lối xóm".

Gia đình Xuân Bắc chơi lớn, hứa đãi 80 mâm cỗ nếu U23 Việt Nam vô địch- Ảnh 1.

Gia đình Xuân Bắc luôn tấp nập mỗi ngày có trận của U23 Việt Nam (Ảnh: PV Huy Trần)

Ngay từ những trận vòng bảng, căn nhà của ông Huy đã luôn rộn ràng tiếng cười. Vợ chồng ông thường xuyên chuẩn bị những mâm cơm quê giản dị, mời người thân và hàng xóm sang cùng theo dõi, tiếp lửa cho các cầu thủ trẻ qua màn ảnh nhỏ.

Gia đình Xuân Bắc chơi lớn, hứa đãi 80 mâm cỗ nếu U23 Việt Nam vô địch- Ảnh 2.

Xuân Bắc cùng U22 Việt Nam giành HCV SEA Games và hiện tại đang chinh phục chức vô địch u23 châu Á (Ảnh: FBNV)

Nguyễn Xuân Bắc bộc lộ tài năng từ sớm khi là gương mặt duy nhất của Phú Thọ trúng tuyển vào lò PVF năm lớp 2. Vượt qua nỗi nhớ nhà và những chấn thương lật cổ chân dai dẳng, anh dần khẳng định vị thế tại các cấp độ trẻ.

Đáng chú ý, tiền vệ sinh năm 2003 này còn là hình mẫu "con nhà người ta" khi duy trì danh hiệu học sinh giỏi suốt 12 năm, đặc biệt có năng khiếu ở môn Toán. Hiện anh vừa thi đấu chuyên nghiệp, vừa là sinh viên năm 3 trường Đại học TDTT Bắc Ninh để chuẩn bị cho tương lai bền vững.

Công ty cho nhân viên nghỉ sớm cổ vũ U23 Việt Nam đấu U23 Trung Quốc, tặng thêm suất thịt kho tàu gây sốt MXH

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

