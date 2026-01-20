Mách nhỏ: Đội trưởng U23 Việt Nam - Khuất Văn Khang đã có bạn gái lâu năm, kín tiếng nhưng cực ngọt ngào

Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ với vai trò đội trưởng U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2026, tiền đạo Khuất Văn Khang còn được yêu mến bởi sự bản lĩnh, kiên cường, vừa đá bóng hay vừa EQ cao. Ngoài ra, anh còn khiến người hâm mộ tò mò về chuyện tình yêu kín tiếng. Khác với nhiều cầu thủ trẻ thường xuyên chia sẻ hình ảnh bên nửa kia, đội trưởng U23 Việt Nam lại chọn cách yêu âm thầm, nhẹ nhàng. Chính vì vậy, khi những hình ảnh hiếm hoi về bạn gái của Văn Khang được chia sẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Khuất Văn Khang là đội trưởng U23 Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Qua những khoảnh khắc được chính chủ đăng tải, có thể thấy bạn gái của Khuất Văn Khang có nickname Hạ Tú Anh. Cô nàng sở hữu ngoại hình xinh xắn, nhẹ nhàng và nụ cười dịu dàng, cuốn hút. Cô nàng gây thiện cảm với gương mặt thanh tú, làn da sáng cùng phong cách ăn mặc đơn giản nhưng tinh tế. Không cần quá cầu kỳ hay nổi bật, vẻ đẹp của cô mang đúng kiểu "nhìn là thấy dễ thương", càng ngắm càng thấy ưng.

Trong bức ảnh chụp chung cùng Văn Khang, cả hai toát lên cảm giác gần gũi, tự nhiên. Ánh mắt, cử chỉ nhỏ cũng đủ cho thấy sự gắn bó và thoải mái khi ở cạnh nhau. Không phô trương, không ồn ào, chuyện tình của đội trưởng U23 Việt Nam giống như chính tính cách của anh trên sân: điềm tĩnh, chín chắn và chắc chắn. Được biết cả hai đã bên nhau từ lâu, từ tình bạn chuyển sang tình yêu, Hạ Tú Anh rất thân với các thành viên gia đình Văn Khang.

Khuất Văn Khang ngọt ngào bên bạn gái

Cặp đôi đã gắn bó nhiều năm

Ở những hình ảnh đời thường, bạn gái Văn Khang ghi điểm với vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính. Mái tóc dài buông nhẹ, trang phục tối giản càng làm nổi bật nét trong trẻo, nền nã. Dù không hoạt động trong giới giải trí hay thường xuyên xuất hiện trước công chúng, cô vẫn nhận được nhiều lời khen bởi thần thái và nhan sắc hài hòa.

Việc giữ kín đời tư giữa lúc nhận được nhiều sự chú ý cho thấy Khuất Văn Khang và bạn gái đều chọn cách bảo vệ mối quan hệ khỏi áp lực dư luận, tập trung cho công việc và những điều quan trọng hơn. Với người hâm mộ, chỉ cần thấy đội trưởng U23 Việt Nam hạnh phúc, ổn định tinh thần để cống hiến trên sân cỏ đã là điều đáng mừng.

Nhan sắc dịu dàng, phong thái kín tiếng và mối tình bình yên của Khuất Văn Khang rõ ràng khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ - đúng kiểu "yêu không cần ồn ào nhưng vẫn đủ khiến người khác chú ý".