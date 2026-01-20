Ba loại thực phẩm quen mặt dễ bị 'tẩm' hàn the, người mua cần cảnh giác

PGS Trần Hồng Côn (ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội) cho biết, hàn the là muối natri của axit boric, từng được dùng trong chế biến thực phẩm để chống ôi thiu và tạo độ dẻo. Tuy nhiên, qua các nghiên cứu đã chứng minh hàn the là hóa chất độc hại, có thể gây tổn thương gan, thận, ảnh hưởng hệ thần kinh, làm suy giảm trí tuệ nếu tích lũy lâu dài.

Vì vậy, Việt Nam đã cấm tuyệt đối việc sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm. Dù vậy, trên thực tế, không ít cơ sở vẫn lén cho hàn the vào đồ ăn để “ăn gian” độ ngon và thời gian bảo quản.

Ba thực phẩm thường bị trộn hàn the nhất gồm:

Giò, chả

Hàn the không làm thay đổi màu sắc giò nên rất khó nhận biết bằng mắt thường. Giò chả sạch khi ăn có mùi thơm tự nhiên, mềm, hơi xốp, không quá dai. Ngược lại, giò có hàn the thường khô, cứng, dai bất thường và khá mịn.

Giò chả dễ bị tẩm hàn the.

Một cách nhận biết đơn giản là dùng giấy nghệ. Giấy được ngâm nước nghệ tươi rồi phơi khô, áp lên bề mặt miếng giò trong khoảng một phút. Nếu giấy chuyển từ vàng sang cam đỏ, khả năng cao giò có chứa hàn the. Tuy nhiên, đây chỉ là cách thử định tính.

Để an toàn, người tiêu dùng nên mua giò chả ở cơ sở uy tín, có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng hoặc tự làm tại nhà.

Bún phở

Nhiều cơ sở cho hàn the vào bún để sợi bún mềm, dai, không nhanh chua. Bún sạch thường hơi nát, dễ đứt, sờ có cảm giác nhuyễn, hơi dính và để qua ngày dễ chua. Trong khi đó, bún có hàn the có thể để 2 - 3 ngày vẫn không ôi, khi nhai gần như không có mùi vị.

Người tiêu dùng có thể dùng que thử bán sẵn hoặc rắc bột nghệ lên bún; nếu bún chuyển sang màu xám, rất có thể đã bị trộn hàn the.

Ngoài hàn the, bún còn có nguy cơ chứa chất tẩy trắng. PGS Côn lưu ý, bún làm từ gạo nên có màu trắng ngà như cơm. Những sợi bún trắng sáng bất thường, bóng mẩy, giòn rụm có thể đã bị cho thêm hóa chất.

Bánh đúc

Hàn the thường bị trộn vào bánh đúc để tạo độ giòn, dai và giúp bánh để được lâu mà không ôi thiu.

Chị em lựa chọn kỹ để không mua phải bánh đúc tẩm hàn the.

Nhiều cơ sở vì lợi nhuận vẫn lén sử dụng hàn the, khiến món bánh dân dã quen thuộc tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe người ăn, đặc biệt là trẻ nhỏ và người cao tuổi. Người tiêu dùng nên cảnh giác với bánh đúc có màu trắng bất thường, bề mặt bóng, khi ăn thấy quá dai, giòn và để lâu không chua - những dấu hiệu nghi ngờ có trộn hàn the.

Để an toàn, người tiêu dùng nên chọn mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thương hiệu uy tín. Với những thực phẩm dễ bị trà trộn hàn the, tránh mua hàng quá dai, trắng sáng hoặc để lâu không hỏng, đây là dấu hiệu khả nghi.

Dùng que thử hoặc giấy nghệ để kiểm tra giò, bún nghi ngờ chứa hàn the, nếu đổi màu bất thường, hãy loại bỏ. Báo ngay cơ quan chức năng nếu phát hiện cơ sở sử dụng chất cấm.