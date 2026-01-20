Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Phát hiện túi xách chứa 1kg vàng, 1kg bạch kim và 1kg palladium trị giá hơn 7,5 tỷ đồng nằm chơ vơ trên ghế xe buýt sân bay

20-01-2026 - 19:35 PM | Sống

Phát hiện túi xách chứa 1kg vàng, 1kg bạch kim và 1kg palladium trị giá hơn 7,5 tỷ đồng nằm chơ vơ trên ghế xe buýt sân bay

Thấy chiếc túi xách chứa nhiều tài sản quý, người tài xế xe buýt ở Trung Quốc vô cùng ngỡ ngàng, vội đi trình báo.

Khoảng 20 giờ 10 phút tối ngày 11/1/2026, một chuyến xe buýt sân bay tuyến số 2 rời sân bay quốc tế Thái Bình (Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc), di chuyển về hướng Trung tâm Hội chợ Triển lãm. Trên chuyến xe hôm đó có một hành khách nam trung niên mang theo một vali nhỏ và một số vật dụng cá nhân. Do khoang hành lý phía dưới xe đã đầy, tài xế Tề Kim Long đề nghị hành khách xách hành lý lên xe và đặt trên giá để đồ trong khoang hành khách.

Trong suốt hành trình, chiếc túi được đặt trên giá hành lý phía sau khoang xe. Khi xe đến điểm cuối, hành khách lần lượt xuống xe. Sau khi hoàn tất việc trả khách, anh Tề Kim Long tiến hành kiểm tra lại toàn bộ khoang xe theo đúng quy trình làm việc hằng ngày. Khi đi đến vị trí ghế ngồi đối diện cửa sau, anh phát hiện một túi đựng laptop vẫn còn nằm chơ vơ trên giá hành lý, không có người nhận.

Anh Tề Kim Long cho biết, khi nhấc chiếc túi xuống, anh nhận thấy trọng lượng khá nặng, khác với các túi máy tính thông thường. Tuy nhiên, anh không mở túi để kiểm tra, mà lập tức liên hệ với Trung tâm điều hành xe buýt sân bay, báo cáo việc nhặt được tài sản do hành khách bỏ quên.

Sau đó, anh mang chiếc túi về bàn giao cho Trung tâm điều hành theo đúng quy định, rồi tiếp tục quay xe trở lại sân bay để thực hiện chuyến vận chuyển tiếp theo. Toàn bộ quá trình được thực hiện nhanh chóng, không làm gián đoạn lịch trình vận hành của tuyến xe.

Tài xế xe buýt sân bay phát hiện chiếc túi đựng tài sản quý giá

Tại Trung tâm điều hành xe buýt sân bay, nhân viên tiến hành kiểm tra chiếc túi để xác định thông tin. Khi mở ra, mọi người phát hiện bên trong có 1 kg vàng, 1 kg bạch kim và 1 kg palladium (là một kim loại quý hiếm, màu trắng bạc, thuộc nhóm bạch kim), đều được đóng gói cẩn thận. Tổng giá trị của số kim loại quý này được ước tính khoảng 2 triệu NDT (hơn 7,5 tỷ đồng).

Nhận thấy đây là tài sản có giá trị lớn và không thể xử lý theo quy trình thông thường, trung tâm đã lập tức báo cho cơ quan công an để phối hợp tìm kiếm chủ sở hữu.

Cùng thời điểm đó, chủ nhân chiếc túi là anh Lưu, vừa kết thúc chuyến công tác từ Thâm Quyến trở về Cáp Nhĩ Tân. Tại sân bay, trong lúc thay áo ấm, anh nhận một cuộc điện thoại công việc, khiến sự chú ý bị phân tán. Khi xuống xe buýt sân bay, anh hoàn toàn không nhớ đến chiếc túi máy tính đã đặt trên giá hành lý.

Sau khi về đến nhà và đang ăn bữa tối muộn, anh Lưu nhận được cuộc gọi từ đồn công an thông báo về việc phát hiện tài sản thất lạc. Theo lời anh, khi nghe nội dung cuộc gọi, anh lập tức nhận ra chiếc túi bị bỏ quên chính là của mình. “Lúc đó tôi rất hoảng hốt, cố gắng nhớ lại toàn bộ quá trình di chuyển trong ngày. Đó là lô hàng tôi đặt riêng cho khách, giá trị rất lớn,” anh cho biết.

Ngay trong tối hôm đó, anh Lưu nhanh chóng đến đồn công an để làm việc. Lực lượng chức năng đã xác minh danh tính thông qua giấy phép lái xe, thẻ ngân hàng và con dấu công ty có trong túi. Sau khi xác nhận đúng chủ sở hữu, toàn bộ tài sản được bàn giao lại nguyên vẹn.

Theo xác nhận của anh Lưu, 1 kg vàng, 1 kg bạch kim và 1 kg palladium đều còn đầy đủ, không thiếu bất kỳ món nào. Sau khi nhận lại tài sản, anh đã liên hệ với tài xế Tề Kim Long để bày tỏ lời cảm ơn. Tuy nhiên, phía tài xế chỉ trả lời ngắn gọn và từ chối nhận bất kỳ sự đền đáp nào.

Được biết, anh Tề Kim Long làm việc trên tuyến xe buýt sân bay chưa đầy hai năm. Trong thời gian này, anh từng nhiều lần phát hiện hành khách bỏ quên đồ đạc như quần áo, điện thoại di động, máy tính xách tay và các vật dụng cá nhân khác. Mỗi trường hợp đều được xử lý theo đúng quy trình, bàn giao cho đơn vị quản lý để tìm lại chủ sở hữu.

Vụ việc kết thúc sau khi toàn bộ tài sản được trả lại cho chủ nhân. Các thủ tục liên quan được hoàn tất trong ngày, không phát sinh tranh chấp hay khiếu nại.

(Theo Harbin Daily News, Xinhua)

Nguyên An

Đời sống pháp luật

