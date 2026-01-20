Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Uống cà phê kiểu này thì thích đấy nhưng nó khiến bạn "uống luôn" 363.000 thứ độc hại

20-01-2026 - 20:59 PM | Sống

Đó là thói quen gì?

Nghiên cứu của Đại học Griffith (Australia) cho thấy, nếu một người uống khoảng 300 ml cà phê nóng trong cốc nhựa mỗi ngày, họ có thể vô tình tiếp nhận tới 363.000 hạt vi nhựa mỗi năm.

Con số này được công bố trên tạp chí khoa học phổ thông The Conversation và nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi quy mô sử dụng cốc dùng một lần ngày càng lớn trên toàn cầu.

Theo Tiến sĩ Xiangyu Liu – đồng tác giả nghiên cứu, hai yếu tố quyết định mức độ giải phóng vi nhựa vào đồ uống là chất liệu cốc và nhiệt độ chất lỏng. "Khi nhiệt độ tăng, bề mặt nhựa dễ bị giãn nở và bong tróc hơn, từ đó giải phóng nhiều hạt vi nhựa hơn vào đồ uống," ông lý giải.

Vi nhựa là những mảnh nhựa siêu nhỏ, có kích thước từ 1 micromet đến 5 milimet, hình thành khi các sản phẩm nhựa bị phân rã trong quá trình sử dụng hoặc dưới tác động của môi trường. Những hạt này đã được phát hiện trong không khí, nước, thực phẩm và gần đây là trong một số mẫu mô người, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ đối với sức khỏe lâu dài.

Uống cà phê kiểu này thì thích đấy nhưng nó khiến bạn "uống luôn" 363.000 thứ độc hại - Ảnh 1.
Cốc giấy cảnh báo chứa nhiều vi nhựa (ảnh AI).

Để kiểm chứng, nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trên 400 cốc dùng một lần, gồm cốc nhựa polyethylene (PE) và cốc giấy có lớp lót nhựa bên trong. Chất lỏng được rót vào ở hai mức nhiệt 5°C và 60°C, mô phỏng cà phê đá và cà phê nóng. Kết quả cho thấy, khi nhiệt độ tăng, lượng vi nhựa giải phóng tăng khoảng 33%. Đáng chú ý, cốc giấy lót nhựa thải ra ít vi nhựa hơn so với cốc nhựa hoàn toàn ở cả hai mức nhiệt.

Phân tích bề mặt bằng hình ảnh độ phân giải cao cho thấy mặt trong của cốc nhựa gồ ghề hơn, dễ bị mài mòn và bong tróc hạt nhựa khi gặp nhiệt độ cao. Ngược lại, cốc giấy có lớp lót nhựa mỏng bên trong tương đối "ổn định" hơn, dù vẫn không hoàn toàn an toàn.

Tại Việt Nam, Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng – Hội Y học Dưới nước và Ôxy cao áp Việt Nam – cho rằng nhiều người vẫn lầm tưởng cốc giấy là lựa chọn "xanh" và an toàn tuyệt đối. Thực tế, bên trong cốc giấy thường được phủ một lớp nhựa mỏng như PE, PLA (nhựa sinh học) hoặc PET để chống thấm và giữ độ bền. Chính lớp nhựa này có thể trở thành nguồn phát sinh vi nhựa khi chịu tác động của nhiệt, axit hoặc ma sát trong quá trình sử dụng.

Theo một số tài liệu nghiên cứu, khi đựng đồ uống ở nhiệt độ trên 85°C, lớp nhựa bên trong cốc giấy có thể giải phóng vi nhựa nhanh hơn. Thậm chí, có nghiên cứu ghi nhận cốc giấy đựng trà ở 95°C trong 15 phút có thể phát thải khoảng 25.000 hạt vi nhựa trong mỗi 100 ml nước.

Không chỉ nhiệt độ, tính axit của đồ uống như nước chanh, soda hay cà phê đậm cũng làm tăng tốc độ phân rã lớp nhựa lót. "Khi có sự cộng hưởng giữa nhiệt và axit, lượng vi nhựa phát thải có thể đạt mức cao nhất", bác sĩ Huy Hoàng cảnh báo.

Về tác động sức khỏe, bác sĩ Hoàng cho biết các nghiên cứu gần đây cho thấy vi nhựa khi xâm nhập qua đường tiêu hóa có thể tích tụ trong cơ thể, tiềm ẩn nguy cơ gây rối loạn nội tiết, phản ứng viêm hoặc ảnh hưởng đến hệ miễn dịch. Dù khoa học vẫn chưa có kết luận cuối cùng về mức độ nguy hiểm lâu dài, giới chuyên gia đồng thuận rằng cần giảm thiểu tối đa nguồn phơi nhiễm không cần thiết.

Để hạn chế rủi ro, các nhà khoa học khuyến nghị người tiêu dùng nên ưu tiên sử dụng cốc tái sử dụng làm từ thủy tinh, gốm sứ hoặc inox cho đồ uống nóng. Trong trường hợp buộc phải dùng cốc một lần, có thể chọn cốc giấy phủ nhựa sinh học như PLA, được xem là ít phát sinh vi nhựa hơn so với nhựa PE tổng hợp.

Bên cạnh đó, tránh đổ đồ uống đang sôi trực tiếp vào cốc nhựa hoặc cốc giấy, không tái sử dụng cốc một lần nhiều lần, và hạn chế đựng các loại đồ uống có tính axit trong cốc nhựa.

Khi mỗi năm thế giới tiêu thụ hàng trăm tỷ cốc dùng một lần, việc thay đổi một thói quen nhỏ mang theo cốc cá nhân khi mua cà phê không chỉ giúp giảm rác thải nhựa ra môi trường, mà còn là cách đơn giản để bảo vệ sức khỏe của chính mình.

Thay đổi bất ngờ gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn uống cà phê mỗi ngày?

Theo Ngọc Minh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
uống cà phê

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải Ams hay Chu Văn An, đây mới là trường có tới 2 thủ khoa Học sinh giỏi Quốc gia ở Hà Nội: Là "lò đào tạo" huy chương Olympic quốc tế

Không phải Ams hay Chu Văn An, đây mới là trường có tới 2 thủ khoa Học sinh giỏi Quốc gia ở Hà Nội: Là "lò đào tạo" huy chương Olympic quốc tế Nổi bật

Tin vui cho U23 Việt Nam trận tối nay

Tin vui cho U23 Việt Nam trận tối nay Nổi bật

3 con giáp đầu tháng Chạp tăng mạnh tài sản ròng, quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp khởi sắc: Top 2 bùng nổ tài lộc

3 con giáp đầu tháng Chạp tăng mạnh tài sản ròng, quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp khởi sắc: Top 2 bùng nổ tài lộc

20:16 , 20/01/2026
Phát hiện hơn 358 tỷ đồng tiền gửi của 42 khách hàng đồng loạt chảy vào tài khoản ngân hàng của 1 người phụ nữ sinh năm 1962

Phát hiện hơn 358 tỷ đồng tiền gửi của 42 khách hàng đồng loạt chảy vào tài khoản ngân hàng của 1 người phụ nữ sinh năm 1962

20:05 , 20/01/2026
Mách nhỏ: Đội trưởng U23 Việt Nam - Khuất Văn Khang đã có bạn gái lâu năm, kín tiếng nhưng cực ngọt ngào

Mách nhỏ: Đội trưởng U23 Việt Nam - Khuất Văn Khang đã có bạn gái lâu năm, kín tiếng nhưng cực ngọt ngào

19:50 , 20/01/2026
Phát hiện túi xách chứa 1kg vàng, 1kg bạch kim và 1kg palladium trị giá hơn 7,5 tỷ đồng nằm chơ vơ trên ghế xe buýt sân bay

Phát hiện túi xách chứa 1kg vàng, 1kg bạch kim và 1kg palladium trị giá hơn 7,5 tỷ đồng nằm chơ vơ trên ghế xe buýt sân bay

19:35 , 20/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên