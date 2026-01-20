Tại thị trấn nhỏ Loughrea, hạt Galway (Ireland), câu chuyện về gia đình Clarke đã thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận khi cả sáu anh chị em ruột đều lần lượt sống thọ tới mốc 100 tuổi. Trong bối cảnh tuổi thọ trung bình của con người vẫn còn nhiều khác biệt giữa các khu vực và thế hệ, việc nhiều thành viên trong cùng một gia đình cùng chạm ngưỡng bách niên được xem là hiện tượng hiếm gặp, khiến giới truyền thông và công chúng không khỏi tò mò.

Gia đình Clarke lần đầu được công chúng biết đến vào năm 2014, khi người thứ 5 trong số 6 anh chị em – bà Madge Fanning – chính thức bước sang tuổi 100. Khi đó, việc 5 người trong cùng một gia đình đều đạt mốc bách niên đã được xem là hiếm gặp. Tuy nhiên, kỷ lục chưa dừng lại ở đó.

Đến năm 2017, người em út Sheila Burns cũng chính thức bước sang tuổi 100. Sự kiện này khiến gia đình Clarke tiếp tục liên hệ với Sách Kỷ lục Guinness Thế giới để cập nhật thành tích đặc biệt, qua đó xác nhận rằng dòng họ Clarke có thêm một thành viên gia nhập “câu lạc bộ trăm tuổi”.

Câu chuyện về gia đình họ nhanh chóng trở thành đề tài được nhiều tờ báo và chuyên gia quan tâm. Nhiều người đặt câu hỏi về những yếu tố phía sau góp phần tạo nên một gia đình có tuổi thọ hiếm có như vậy.

Theo ghi nhận, người anh cả Joe Clarke là người đầu tiên chạm mốc 100 tuổi vào năm 2001. Các anh chị em tiếp theo là Charlie, Pat, Jimmy và Madge lần lượt tròn 100 tuổi vào các năm 2002, 2003, 2006 và 2014.

Gia đình Clarke năm 1998.

Ngoài 6 người sống thọ trên 100 tuổi, gia đình Clarke còn có 7 người anh chị em sống thọ khác. Dù đã qua đời và không đạt mốc “bách niên” song những người này cũng có tuổi thọ đáng nể: 4 người sống qua tuổi 90, những người còn lại lần lượt vượt qua các mốc 80, 70 và 50 tuổi.

Tuổi thọ vượt trội của các anh chị em nhà Clarke được cho là có yếu tố di truyền. Mẹ của họ sống tới 101 tuổi và được xem là hình mẫu về lối sống điều độ. Chia sẻ với TheJournal.ie, ông Joe – con trai của bà Madge – cho biết bà ngoại ông luôn tin rằng “mọi thứ đều tốt nếu giữ ở mức vừa phải”. Khi qua đời, cụ bà có tới 79 người cháu. Cả gia đình họ gắn bó qua nhiều thế hệ.

Theo ông Joe, mẹ ông không đưa ra một công thức hay bí quyết cụ thể nào để lý giải cho tuổi thọ đặc biệt của cả gia đình. Tuy nhiên, bà tin rằng chính việc duy trì đều đặn 3 thói quen sống giản dị: giữ tinh thần tích cực, không lạm dụng rượu bia hay đồ uống có cồn và luôn coi trọng sự gắn kết gia đình, đã góp phần quan trọng giúp các anh chị em sống khỏe mạnh và trường thọ.

Theo lời bà, các anh chị em trong nhà luôn duy trì trạng thái sống điềm đạm, “chưa bao giờ quá kích động hay để bản thân rơi vào căng thẳng kéo dài”. Việc giữ tâm lý ổn định, tránh áp lực và lo âu thái quá được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp họ duy trì sức khỏe trong suốt nhiều thập kỷ.

Bên cạnh đó, không ai trong gia đình họ uống rượu nhiều, thậm chí có người cả đời không hề sử dụng đồ uống có cồn. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất, theo các thành viên trong gia đình, chính là sự gắn kết.

“Gia đình luôn là điều cốt lõi. Các anh chị em chăm sóc lẫn nhau suốt cuộc đời, và khi họ lần lượt qua đời, con cháu và chắt lại tiếp tục gìn giữ sự gắn bó ấy”, ông Joe nói.

Câu chuyện của gia đình Clarke phản ánh giá trị của lối sống điều độ, tinh thần lạc quan và sự gắn kết gia đình bền chặt qua nhiều thế hệ.

(Theo Irish Central; Thejournal)