Tháng 12 âm có 2 con giáp giàu có, sung túc, 2 con giáp lại cần đề phòng kẻ tiểu nhân

Trong tháng 12 âm lịch năm Ất Tỵ (tức tháng Kỷ Sửu, bắt đầu từ ngày 19/01/2026 dương lịch), vận khí của các con giáp có sự xoay chuyển mạnh mẽ khi bước vào giai đoạn kết thúc năm cũ. Tử vi học có nói, trong tháng 12 âm này có 2 con giác đặc biệt giàu có, sung túc, và 2 con giáp nên thận trọng hơn trong công việc và cuộc sống để bảo toàn tài lộc.

Dưới đây là chi tiết vận trình, tài lộc và lời khuyên tối ưu cho 4 con giáp để bạn có thể tham khảo.

1. Hai con giáp giàu có, sung túc bậc nhất

Con giáp tuổi Dậu (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Tử vi học có nói, con giáp tuổi Dậu là "ngôi sao sáng" nhất tháng Chạp nhờ nằm trong bộ Tam Hợp với cả năm và tháng. Đây là thời điểm vượng phát cực điểm, nếu biết nắm bắt thì tuổi Dậu sẽ vô cùng may mắn, "phúc lộc lưỡng toàn".

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Tài vận bùng nổ ở cả hai nguồn thu Chính tài và Thiên tài. Các dự án ký kết từ giữa năm nay mang lại lợi nhuận đột biến. Những người tuổi Dậu làm về kinh doanh sẽ chứng kiến lượng khách hàng và đơn hàng tăng phi mã, tiền bạc đổ về túi liên tục. Nhiều người còn có cơ may nhận được những khoản thưởng Tết "khủng" hoặc quà tặng có giá trị lớn từ quý nhân.

- Lời khuyên tối ưu: Con giáp tuổi Dậu hãy quyết đoán chốt các thương vụ lớn trong 2 tuần đầu của tháng Chạp. Nên tái đầu tư một phần lợi nhuận vào các mặt hàng xu hướng dịp Tết để "tiền đẻ ra tiền".

Con giáp tuổi Tỵ (Tam Hợp: Tỵ - Dậu - Sửu)

Dù là tháng cuối cùng của năm tuổi, nhưng nhờ cục diện Tam Hợp với tháng Sửu, tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp có một cái kết năm đầy viên mãn và giàu sang.

(Ảnh minh họa)

- Chi tiết tài lộc: Vận trình tài chính "lội ngược dòng" ngoạn mục. Mọi vướng mắc về công nợ hoặc thủ tục trước đó đều được giải quyết êm đẹp, giúp dòng vốn lưu thông mạnh mẽ. Tuổi Tỵ dễ dàng gặp được đối tác lớn mang đến những hợp đồng dài hạn. Đây cũng là thời điểm tốt để con giáp này thu hồi tiền bạc hoặc nhận lại các khoản nợ cũ tưởng chừng đã mất.

- Lời khuyên tối ưu: Tuổi Tỵ hãy chủ động mở rộng mạng lưới giao thiệp vào dịp cuối năm. Một buổi tiệc tất niên có thể là nơi bạn gặp được đối tác chiến lược cho năm mới Bính Ngọ 2026.

2. Hai con giáp cần đề phòng tiểu nhân

Con giáp tuổi Ngọ (Tương Hại: Ngọ - Sửu)

Cục diện Tương Hại có thể khiến con giáp tuổi Ngọ dễ gặp phải những rắc rối ngoài ý muốn ngay sát ngưỡng cửa năm mới. Chính vì thế, để giảm thiểu rủi ro này, tuổi Ngọ dù làm gì cũng nên có những sự thận trọng.

(Ảnh minh họa)

- Cảnh báo tài lộc: Tiền bạc kiếm được nhiều nhưng dễ bị hao hụt do kẻ tiểu nhân ganh ghét. Có kẻ sẽ cố tình tung tin đồn thất thiệt nhằm hạ thấp uy tín của bạn để chiếm đoạt khách hàng hoặc tranh giành thưởng Tết. Trong các buổi tiệc cuối năm, nếu không tỉnh táo, bạn dễ bị lôi kéo vào các cuộc chơi may rủi gây mất tiền oan.

- Lời khuyên tối ưu: "Hữu xạ tự nhiên hương", con giáp tuổi Ngọ hãy tập trung hoàn thiện tốt công việc cá nhân thay vì tranh cãi. Giữ kín các thông tin về thu nhập và thưởng Tết để tránh sự nhòm ngó của kẻ xấu.

Con giáp tuổi Mùi (Tương Xung: Sửu - Mùi)

Vì chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện Tương Xung với Thái Tuế của tháng, tuổi Mùi cũng là con giáp cần đặc biệt bảo trọng trong thời điểm tháng Chạp khá nhạy cảm này. Nên nhớ, cẩn thận không bao giờ là thừa.

(Ảnh minh họa)

- Cảnh báo tài lộc: Vận trình tài chính biến động mạnh, dễ gặp cảnh "vào cửa trước ra cửa sau". Kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện dưới danh nghĩa người thân hoặc bạn bè để vay mượn tiền bạc rồi biến mất, hoặc lừa gạt bạn tham gia vào các dự án ảo, đa cấp. Công việc kinh doanh dễ bị cạnh tranh không lành mạnh hoặc gặp trục trặc về giấy tờ pháp lý.

- Lời khuyên tối ưu: Tuổi Mùi tuyệt đối không đứng ra bảo lãnh tài chính hoặc cho vay mượn lớn trong tháng này. Hãy rà soát kỹ các văn bản hợp đồng trước khi ký kết để tránh xảy ra chuyện không như ý.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.