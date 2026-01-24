Ngoại lệ showbiz: Mỹ nhân chẳng thiết ăn diện lồng lộn, nhưng càng cố mặc đơn giản càng "phát sáng" trong đám đông

Giữa showbiz Việt nơi mỹ nhân thường gắn liền với váy áo lộng lẫy và hình ảnh được trau chuốt kỹ lưỡng, Phương Anh Đào là một ngoại lệ hiếm hoi. Không cần ăn diện cầu kỳ hay phô trương hình thể, nữ diễn viên vẫn luôn nổi bật nhờ vẻ đẹp điện ảnh và khí chất riêng. Chính sự tiết chế trong phong cách, càng mặc đơn giản càng toát lên sức hút đã giúp Phương Anh Đào ghi dấu ấn đặc biệt, song song với vị thế ngày càng vững chắc trên màn ảnh rộng.

Thành công sau phim Mai đưa tên tuổi của Phương Anh Đào trở thành tâm điểm phim Tết

Visual lẫn khí chất của "ngọc nữ trăm tỷ" đúng là không chê vào đâu được

Ở ngoài đời, phong cách thời trang của Phương Anh Đào cũng phản ánh rất rõ hình ảnh ấy. Nữ diễn viên chuộng style casual với những item cơ bản, gam màu trung tính, được mix & match vừa đủ để tôn dáng và làm nổi bật gương mặt thanh tú. Không cần lồng lộn, chính sự giản đơn lại khiến Phương Anh Đào mỗi lần xuất hiện đều trở nên nổi bật theo cách rất riêng, đúng với hình ảnh một mỹ nhân càng tiết chế càng thu hút.

Những ngày trời se lạnh, cô thường diện cardigan đơn sắc, phối cùng quần jeans hoặc chân váy là đủ để hoàn thiện outfit gọn gàng, tinh tế. Để "hack" dáng khéo léo, người đẹp chọn cardigan dáng ngắn, còn khi muốn tổng thể trông tươi tắn, có điểm nhấn hơn, cô không ngại diện những gam màu nổi như đỏ rực. Chỉ vài item cơ bản nhưng vẫn toát lên vẻ nữ tính, dễ áp dụng để đi chơi, đi làm.

Áo thun luôn là món đồ không thể thiếu trong mọi tủ đồ và "ngọc nữ trăm tỷ" cũng không ngoại lệ. Item này vừa dễ mặc, vừa thoải mái, mát mẻ, luôn là lựa chọn an toàn cho những ngày "không biết mặc gì". Phương Anh Đào ưu ái chọn những chiếc áo gam màu trắng kem dáng oversized in hình hoặc chữ để tổng thể trông trẻ trung hơn, nhìn qua khó ai biết người đẹp này đã ngoài 30 tuổi.

Một item basic khác cũng thường xuyên xuất hiện trong style hàng ngày của nữ diễn viên Mai là áo tanktop. Không chỉ để mix cùng áo khoác ngoài, tanktop còn là lựa chọn lý tưởng cho những ngày nắng nóng, giúp giải nhiệt hiệu quả mà vẫn giữ được vẻ ngoài gọn gàng, thời trang. Phom dáng ôm vừa phải còn khéo léo tôn lên vóc dáng thanh mảnh, tạo cảm giác khỏe khoắn, hiện đại.

Muốn điệu hơn, Phương Anh Đào sẽ diện hững chiếc áo lệch vai nữ tính. Vẫn trung thành với "cái quần cái áo" cơ bản nên nữ diễn viên cũng chỉ chọn những item tối giản, không đính chi tiết hay phối màu cầu kỳ mà tập trung ôm body khoe dáng. Người đẹp mix cùng quần jeans hoặc quần ống rộng để tổng thể outfit không quá "bánh bèo", ngược lại còn toát lên nét cá tính và năng động hơn hẳn.

Với tinh thần basic thì tất nhiên tủ đồ của nữ diễn viên không thể thiếu áo sơ mi. Item này dù mặc riêng hay khoác ngoài đều ghi điểm với vẻ phóng khoáng, tự nhiên. Gam màu đỏ mang đến hình ảnh một Phương Anh Đào khá "cool" và nghịch ngợm, trong khi cô nàng diện gam màu xanh pastel lại toát lên "vibe" thanh lịch và dễ mến.

Sở hữu lợi thế đôi chân dài cùng vóc dáng cân đối, Phương Anh Đào hiếm khi chọn quần jeans ống rộng mà chỉ lăng-xê những chiếc quần ống suông hoặc ống loe. Kiểu quần này tôn đôi chân dài cùng phần hông gợi cảm của nữ diễn viên một cách khéo léo. Chẳng cần phối đồ cầu kì, mix một chiếc áo đơn giản cũng đủ để cô nàng nổi bật, khí chất ngời ngời.

