Thủ môn Trung Kiên được Hiền Hồ công khai bày tỏ tình cảm

Là một trong những nhân tố nổi bật của U23 Việt Nam tại các giải đấu lớn vừa qua, thủ môn Trần Trung Kiên trở thành cái tên “gây sốt”, được nhiều người yêu thích. Anh chàng khiến người hâm mộ ấn tượng không chỉ bởi khả năng bắt bóng trên sân mà còn bởi sở hữu ngoại hình điển trai, nhìn góc nào cũng cuốn hút.

Trung Kiên là thủ môn được nhiều người yêu thích

Mới đây, netizen chú ý khi trong một sự kiện pickleball, khi được hỏi về bóng đá và đội tuyển U23 Việt Nam, ca sĩ Hiền Hồ cũng đã không ngần ngại nhắc đến tên Trung Kiên. Giống như nhiều fan nữ khác, Hiền Hồ cũng bày tỏ sự yêu thích với nam thủ môn vì vừa giỏi chuyên môn mà còn sở hữu visual cực phẩm.

Theo đó, khi được hỏi yêu thích cầu thủ nào, Hiền Hồ trả lời ấn tượng với Đình Bắc. Song, khi hỏi về thủ môn, nữ ca sĩ không giấu được sự phấn khích, ngay lập tức thể hiện tình cảm với Trung Kiên: “Mình thích Trung Kiên hơn. Thích vẻ đẹp trai của Trung Kiên. Nói chung là thấy dễ thương nên thích thôi”.

Hiền Hồ bày tỏ sự phấn khích, chia sẻ rất yêu thích Trung Kiên vì vẻ ngoài điển trai, dễ thương

Ngoài ra Hiền Hồ cũng cho biết cô ấn tượng với cách chơi của cầu thủ Đình Bắc

Ngay lập tức, đoạn clip này của Hiền Hồ viral trên MXH, nhiều người hâm mộ cũng nhanh tay tag Trung Kiên vào bài đăng.

Hot boy đội tuyển U23 Việt Nam "gây sốt" thời gian gần đây

Trần Trung Kiên (SN 2003, quê Hưng Yên cũ, lớn lên ở Pleiku, Gia Lai) trưởng thành từ lò đào tạo Học viện Nutifood JMG và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sở hữu chiều cao 1m91 cùng khả năng phản xạ tốt, Trung Kiên được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Trong năm 2025, anh cùng các lứa đội tuyển nam Việt Nam gặt hái nhiều thành tích ấn tượng như vô địch U23 ASEAN 2025, HCV SEA Games 33, gần nhất là HCĐ U23 châu Á,... và để lại dấu ấn tích cực trong khung gỗ. Hiện tại Trần Trung Kiên là một trong những cầu thủ hot nhất mạng xã hội với hơn 108k người theo dõi trên Facebook. Ngoài đời, anh chàng được bạn bè, người hâm mộ nhận xét có tính cách "hài ngầm", hướng ngoại.

Hiền Hồ (SN 1997, tại Đắk Lắk) là một nữ ca sĩ nổi tiếng với các bản ballad buồn, sở hữu giọng hát nội lực và ngoại hình ưa nhìn. Cô nổi lên sau khi giành Á quân Giọng hát Việt 2017, ghi dấu với nhiều bản hit. Tuy nhiên sự nghiệp của Hiền Hồ từng “đóng băng” sau khi vướng vào scandal tình ái. Hiện tại, cô xuất hiện nhiều trong các giải đấu pickleball, vẫn duy trì đi hát và có cuộc sống kín tiếng hơn.