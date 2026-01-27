Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chủ tài khoản Techcombank SN 1994 nhận 400 triệu đồng chuyển khoản từ người đàn ông Trung Quốc: Công an phát hiện, dùng biện pháp nghiệp vụ vào cuộc

27-01-2026 - 15:38 PM | Sống

Qua làm việc, chủ tài khoản này khẳng định không có mối quan hệ thân quen hay giao dịch làm ăn với người chuyển tiền.

Ngày 27/01, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Tu Vũ vừa kịp thời xác minh, hỗ trợ công dân hoàn trả số tiền 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho một công dân nước ngoài đang lưu trú và làm ăn tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 21/01, Công an xã Tu Vũ tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Tiến Thanh (SN 1994, trú tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; là giáo viên Trường Trung học phổ thông Tản Đà). Người đàn ông này cho biết tài khoản ngân hàng Techcombank của anh bất ngờ nhận được 400 triệu đồng từ một tài khoản lạ đứng tên người nước ngoài.

Qua làm việc, anh Nguyễn Tiến Thanh khẳng định không có mối quan hệ thân quen hay giao dịch làm ăn với người chuyển tiền. Đồng thời, anh lo ngại số tiền có thể liên quan đến vi phạm pháp luật nên đã chủ động trình báo Công an xã để được hỗ trợ xác minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Tu Vũ nhanh chóng xác định người chuyển tiền là anh LIU XIAOJUN (SN 1995, quốc tịch Trung Quốc), hiện đang lưu trú tại tỉnh Lạng Sơn để kinh doanh buôn bán. Do không thông thạo tiếng Việt, trong quá trình thanh toán tiền hàng, anh LIU XIAOJUN đã chuyển nhầm số tiền 400 triệu đồng vào tài khoản của anh Nguyễn Tiến Thanh.

Ngày 23/01, Công an xã Tu Vũ đã mời hai bên đến trụ sở làm việc, tiến hành đối chiếu lịch sử giao dịch, xác minh thông tin liên quan và tổ chức hoàn trả số tiền chuyển nhầm. Trước sự chứng kiến của lực lượng Công an xã, anh Nguyễn Tiến Thanh đã chuyển trả đầy đủ 400 triệu đồng cho anh LIU XIAOJUN.

Trước sự chứng kiến của lực lượng Công an xã Tu Vũ, anh Nguyễn Tiến Thanh đã chuyển trả đầy đủ 400.000.000 đồng cho anh LIU XIAOJUN. Ảnh: Bộ Công an

Xúc động trước sự hỗ trợ trách nhiệm, tận tình của lực lượng Công an xã Tu Vũ, anh LIU XIAOJUN đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã; đồng thời bày tỏ sự tin tưởng, thiện cảm đối với môi trường an ninh, an toàn khi sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam cần thận trọng khi thực hiện các giao dịch ngân hàng trực tuyến; kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản, số tiền trước khi chuyển khoản; tuyệt đối không cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân cho người lạ nhằm phòng ngừa các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo Bộ Công an

