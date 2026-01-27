Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau gần một thập kỷ mua vàng, tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải giá

27-01-2026 - 14:56 PM | Sống

Vàng không làm tôi mất tiền ngay, nhưng làm tôi mất khá nhiều năng lượng tinh thần chỉ để suy nghĩ về nó.

Tôi bắt đầu mua vàng từ gần 10 năm trước, khi thu nhập chưa cao nhưng mong muốn “có thứ gì đó để dành” thì rất rõ ràng. Khi ấy, tôi giống nhiều người: không rành đầu tư, không mơ làm giàu nhanh, chỉ tin rằng vàng là kênh an toàn, mua rồi cất đó, để thời gian lo phần còn lại.

Trong gần một thập kỷ mua - giữ - có lúc bán rồi mua lại, tôi đã trải qua đủ các giai đoạn giá lên, giá đi ngang, giá khiến người ta bàn tán mỗi ngày. Nhưng càng đi lâu với vàng, tôi càng nhận ra một điều khá ngược đời: thứ đáng sợ nhất không phải là giá vàng biến động, mà là những thay đổi rất âm thầm trong chính người mua.

Sau gần một thập kỷ mua vàng, tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải giá- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Điều đáng sợ nhất là khi vàng chiếm quá nhiều chỗ trong đầu

Ban đầu, tôi mua vàng với tâm thế “cất đi rồi quên”. Nhưng càng về sau, tôi càng xem giá thường xuyên hơn mình nghĩ. Không phải vì cần bán, mà vì muốn biết. Vàng nằm yên trong két, nhưng lại xuất hiện ngày một nhiều trong suy nghĩ. Và khi một tài sản được kỳ vọng là nơi trú ẩn lại khiến người ta căng thẳng, thì rõ ràng có gì đó đang lệch vai.

Điều đáng sợ tiếp theo là cảm giác lúc nào cũng có thể mua sai

Càng mua vàng lâu, tôi càng sợ quyết định của mình. Giá tăng thì sợ mua đỉnh, giá giảm thì sợ “xuống nữa”. Có những giai đoạn tôi không mua, không bán, nhưng vẫn mệt vì liên tục tự hỏi liệu mình có nên làm gì đó không. Vàng không làm tôi mất tiền ngay, nhưng làm tôi mất khá nhiều năng lượng tinh thần chỉ để suy nghĩ về nó.

Sau gần một thập kỷ mua vàng, tôi nhận ra điều đáng sợ nhất không phải giá- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Điều đáng sợ hơn là tin rằng mua thêm sẽ giúp mình an toàn hơn

Tôi từng nghĩ mua thêm vàng là cách để yên tâm: bình quân giá, gia cố tài sản, phòng rủi ro. Nhưng thực tế, mỗi lần mua thêm, tôi lại quan tâm tới biến động nhiều hơn, cân nhắc nhiều hơn và lo nhiều hơn. Sau này tôi mới hiểu, giữ nguyên trạng thái hiện tại cũng là một quyết định tài chính, và đôi khi là quyết định khó nhất.

Điều đáng sợ nhất là khi vàng không còn đúng vai trò ban đầu

Vàng vốn được chọn vì sự chậm rãi và kiên nhẫn. Nhưng nếu người mua bắt đầu kỳ vọng nó phải sinh lời nhanh, phải chứng minh mình mua đúng, phải “thể hiện” theo từng biến động giá, thì vàng sẽ không còn là nơi trú ẩn nữa. Nó trở thành một bài kiểm tra tâm lý kéo dài.

Sau gần 10 năm, tôi học được cách nhìn vàng nhẹ hơn

Tôi vẫn giữ vàng, vẫn coi đó là một phần trong tài sản cá nhân. Nhưng tôi không còn xem giá mỗi ngày, không còn sốt ruột khi thị trường ồn ào, và cũng không còn nghĩ rằng mình phải mua thêm mỗi khi giá biến động. Với tôi bây giờ, vàng không phải là câu trả lời cho mọi nỗi lo tài chính, mà chỉ là một mảnh ghép – đủ thì giữ, chưa cần thì thôi.

Sau gần một thập kỷ mua vàng, tôi nhận ra: điều đáng sợ nhất không phải là giá lên hay xuống, mà là khi người mua không còn kiểm soát được kỳ vọng và cảm xúc của chính mình.

Mua vàng online: Nhận tiền tươi 350 triệu, đợi 2 tháng vẫn trắng tay vì giao hàng ảo, luật sư chỉ cách đòi bồi thường gấp 3

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
mua vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
15 ngày kiếm gần 350 triệu, bằng 6 tháng lương văn phòng: Cô gái tiết lộ công việc mang lại nguồn thu "khủng"

15 ngày kiếm gần 350 triệu, bằng 6 tháng lương văn phòng: Cô gái tiết lộ công việc mang lại nguồn thu "khủng" Nổi bật

Hòn đá dát vàng khổng lồ chênh vênh trên vách núi cao 1.100m hàng nghìn năm, động đất 7,7 độ richter vẫn không rơi

Hòn đá dát vàng khổng lồ chênh vênh trên vách núi cao 1.100m hàng nghìn năm, động đất 7,7 độ richter vẫn không rơi Nổi bật

Giá bạc tăng phi mã, nhiều người nô nức đi lục thìa bạc trong bếp bán lấy tiền

Giá bạc tăng phi mã, nhiều người nô nức đi lục thìa bạc trong bếp bán lấy tiền

14:54 , 27/01/2026
4 con giáp thời tới cản không kịp, càng về cuối tháng càng may mắn, ra cửa gặp trúng quý nhân

4 con giáp thời tới cản không kịp, càng về cuối tháng càng may mắn, ra cửa gặp trúng quý nhân

14:33 , 27/01/2026
Tiến sĩ Việt từ chối Harvard để trở lại bệnh viện

Tiến sĩ Việt từ chối Harvard để trở lại bệnh viện

14:10 , 27/01/2026
Kinh hoàng đường dây 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bằng hóa chất công nghiệp

Kinh hoàng đường dây 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bằng hóa chất công nghiệp

13:43 , 27/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên