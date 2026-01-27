Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kinh hoàng đường dây 'phù phép' 3.000 tấn thịt ốc bằng hóa chất công nghiệp

27-01-2026 - 13:43 PM | Sống

Từ năm 2021 đến nay, các đối tượng đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 27/1, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế vừa triệt phá một đường dây ngâm thịt ốc bằng hóa chất công nghiệp quy mô đặc biệt lớn gây tổn hại sức khỏe người tiêu dùng. Vụ việc nằm trong chiến dịch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm dịp Tết theo chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo.

Clip nơi công xưởng chế biến thịt ốc bằng hóa chất công nghiệp. Nguồn C.A

Theo đó, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra một cơ sở sơ chế thực phẩm không biển hiệu tại số 60 Rạch Cát Bến Lức, phường Bình Đông (TPHCM). Tại thời điểm kiểm tra, Công an phát hiện và tạm giữ hơn 3 tấn thịt ốc bươu đã qua sơ chế, toàn bộ được ngâm trong dung dịch hóa chất Natri Silicate (còn gọi là “thủy tinh lỏng”).

Mở rộng kiểm tra, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 1.575 kg hóa chất Natri Silicate được cất giấu phục vụ việc ngâm ốc.

Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định: toàn bộ mẫu thịt ốc đều chứa Natri Silicate – hóa chất công nghiệp thường dùng trong xây dựng, sản xuất gạch, xi măng, tuyệt đối không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm. Đây là chất có tính kiềm mạnh, có thể gây tổn thương hệ tiêu hóa, kích ứng da, mắt và tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Các thùng hóa chất để ngâm thịt ốc.

Làm việc với cơ quan điều tra, Huỳnh Văn Trường (SN 1979, thường trú TP. Cần Thơ) khai nhận từ năm 2021 đến nay đã tổ chức ngâm ốc bươu bằng hóa chất công nghiệp với quy mô cực lớn. Đối tượng đã sử dụng khoảng 500 tấn Natri Silicate để xử lý khoảng 3.000 tấn thịt ốc bươu, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ trong nhiều năm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hành vi này thể hiện sự coi thường pháp luật, bất chấp sức khỏe, tính mạng người dân.

Các đối tượng thực hiện sơ chế ốc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Huỳnh Văn Trường để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan đến việc tiêu thụ thịt ốc nhiễm hóa chất ra thị trường; đồng thời xem xét xử lý nghiêm các hành vi mua bán, cung cấp hóa chất trái quy định. Đây là lời cảnh báo mạnh mẽ về thủ đoạn “phù phép” thực phẩm bẩn, gây nguy hại trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Đối tượng liên quan bị khởi tố.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn thực phẩm, cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM để được tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Theo Nguyễn Dũng

Tiền phong

