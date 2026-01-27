Cụ bà đặt 4 lệnh mua vàng trị giá 3,6 tỷ đồng: Công an phá cửa ngăn chặn giao dịch, thu hồi bưu kiện

Cuối năm 2024, công an quận Vũ Xương (Vũ Hán, Trung Quốc) đã ghi nhận và phá thành công một vụ án lừa đảo viễn thông cực kỳ tinh vi nhắm vào người cao tuổi. Khác với các thủ đoạn chuyển tiền trực tiếp thông thường, nhóm tội phạm này đã lợi dụng hình thức "mua vàng đầu tư" để hợp thức hóa dòng tiền bẩn, biến nạn nhân thành mắt xích trung gian trong đường dây rửa tiền mà họ không hề hay biết.

Vụ việc bắt đầu khi bà Lưu, một cư dân lớn tuổi tại quận Vũ Xương, nhận được cuộc gọi từ người tự xưng là cán bộ công an vào chiều ngày 17/9. Đối tượng này phủ đầu bằng thông báo thẻ ngân hàng của bà liên quan đến một vụ án hình sự nghiêm trọng ở tỉnh ngoài và đe dọa bà sẽ phải ngồi tù nếu không hợp tác điều tra. Bị thao túng tâm lý và hoảng loạn tột độ, bà Lưu đã răm rắp làm theo mọi chỉ dẫn của kẻ gian. Bà cài đặt một phần mềm điều khiển từ xa lên điện thoại, cung cấp toàn bộ thông tin tài khoản và mật khẩu ngân hàng. Từ đây, chiếc điện thoại của bà trở thành công cụ để kẻ lừa đảo tự do thao tác, đăng nhập ứng dụng ngân hàng và thực hiện các lệnh mua vàng.

Đến chiều ngày 11/10/2024, Trung tâm Phòng chống lừa đảo Công an quận Vũ Xương phát hiện tín hiệu cảnh báo bất thường. Tài khoản của bà Lưu phát sinh giao dịch mua vàng số lượng lớn, nghi vấn là nạn nhân của lừa đảo. Ngay lập tức, thông tin được chuyển đến Đồn Công an đường Trung Nam để triển khai lực lượng ngăn chặn tận nhà, đồng thời phong tỏa khẩn cấp các tài khoản liên quan.

Tại ngân hàng, cảnh sát xác nhận trong ngày hôm đó bà Lưu đã đặt lệnh mua số vàng trị giá 426.000 NDT. Nguy cấp hơn, lô vàng này đang trong trạng thái chờ chuyển phát nhanh đi tỉnh khác. Cảnh sát phải chạy đua với thời gian, liên hệ trực tiếp với đơn vị vận chuyển yêu cầu thay đổi địa chỉ nhận hàng quay trở về nhà bà Lưu, chặn đứng đường đi của tài sản.

Mở rộng rà soát, cơ quan chức năng phát hiện trước đó vào ngày 23/9, tài khoản này cũng đã thực hiện 3 giao dịch mua vàng khác với tổng trị giá 545.000 NDT và gửi về tỉnh Hồ Nam. Trong số đó, hai đơn hàng đã bị ký nhận. Cảnh sát tiếp tục phối hợp với bưu cục để thu hồi đơn hàng còn lại đang trên đường giao.

Tuy nhiên, quá trình tiếp cận bà Lưu gặp rất nhiều khó khăn. Khi lực lượng chức năng cùng đại diện khu phố đến nhà, bà kiên quyết không mở cửa, điện thoại di động cũng không bắt máy do vẫn đang bị kẻ lừa đảo khống chế tâm lý. Cảnh sát buộc phải dùng điện thoại bàn của khu dân cư để gọi, bà Lưu mới chịu ra mặt nhưng vẫn trong trạng thái kích động. Bà một mực khẳng định mình không bị lừa, không chuyển tiền cho ai và phủ nhận việc mua vàng.

Chỉ đến khi cảnh sát liên hệ được với con gái bà đang sống tại Thượng Hải để nói chuyện, tâm lý bà Lưu mới dần ổn định. Sau hơn 3 giờ đồng hồ kiên trì thuyết phục và phân tích thủ đoạn, bà Lưu mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị thao túng. Kiểm tra điện thoại, cảnh sát xác nhận kẻ gian đã hai lần chiếm quyền điều khiển thiết bị để mua vàng và gửi đi.

Đáng chú ý, quá trình điều tra mở rộng đã hé lộ quy mô của đường dây lừa đảo này. Lực lượng chức năng phát hiện thêm một nạn nhân khác là bà Lý ở quận Hán Dương. Trong tổng số tiền hơn 970.000 NDT (khoảng hơn 3,6 tỷ đồng) được dùng để mua vàng, có tới 410.000 NDT được chuyển từ tài khoản của bà Lý sang tài khoản của bà Lưu. Theo nhận định của cơ quan điều tra, nhóm tội phạm đã chuyển tiền giữa các nạn nhân rồi dùng tài khoản của bà Lưu để mua vàng nhằm xóa dấu vết và tẩu tán tài sản.

Nhờ sự can thiệp kịp thời, dựa trên dữ liệu vận chuyển, công an địa phương phối hợp với cảnh sát Trùng Khánh đã bắt giữ được 2 đối tượng nhận hàng và thu hồi toàn bộ số vàng của các giao dịch trước đó. Như vậy, toàn bộ tài sản trị giá hơn 3,6 tỷ đồng của hai cụ bà đã được bảo toàn. Hiện tại, công an đang hoàn tất thủ tục hoàn trả tài sản cho các nạn nhân và tiếp tục điều tra làm rõ đường dây lừa đảo đứng sau.

