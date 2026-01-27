Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giá bạc tăng phi mã, nhiều người nô nức đi lục thìa bạc trong bếp bán lấy tiền

27-01-2026 - 14:54 PM | Sống

Chúng có thể rất “được giá”.

Trong bối cảnh thị trường kim loại quý biến động mạnh, không chỉ giá vàng mà giá bạc cũng đang leo thang đến mức cao kỷ lục. Tình trạng này đã tạo nên một làn sóng lạ tại các cửa hàng kim hoàn ở Hàn Quốc khi người dân xếp hàng dài không phải để mua, mà là để bán đi những vật dụng bằng bạc cũ trong gia đình.

Giá bạc tăng phi mã, nhiều người nô nức đi lục thìa bạc trong bếp bán lấy tiền- Ảnh 1.

Ghi nhận tại một cửa hàng kim hoàn tại Hàn Quốc, một khách hàng đã mang đến ba bộ thìa bạc cũ vốn được cất giữ từ lâu. Sau khi chủ tiệm thực hiện các bước kiểm tra định lượng và chất lượng bạc, kết quả đã khiến nhiều người kinh ngạc: ba bộ thìa này được thu mua với mức giá 936.800 won (khoảng 17,5 triệu VNĐ). Mức giá này thậm chí còn cao hơn giá trị của một chỉ vàng ở thời điểm hiện tại, cho thấy giá trị thực tế của bạc đang ở mức vô cùng hấp dẫn.

Sự tăng giá đột biến này đã biến những bộ đồ ăn vốn bị coi là lỗi thời, chỉ dùng để trưng bày hoặc cất trong góc tủ, trở thành một khoản đầu tư sinh lời lớn. Trên các diễn đàn trực tuyến như Daum và các cộng đồng cư dân mạng, chủ đề tìm kiếm báu vật trong tủ bếp đang trở nên cực kỳ sôi nổi.

Giá bạc tăng phi mã, nhiều người nô nức đi lục thìa bạc trong bếp bán lấy tiền- Ảnh 2.

Giá bạc tăng phi mã, nhiều người nô nức đi lục thìa bạc trong bếp bán lấy tiền- Ảnh 3.

Việc định giá bạc cần có chuyên gia thực hiện

Nhiều người dùng mạng hào hứng chia sẻ rằng họ sẽ về lục tung các ngăn kéo để tìm xem có bộ thìa vàng hay thìa bạc nào được ông bà, cha mẹ cất giấu hay không. Nếu bạn cũng đang sở hữu những bộ thìa bạc cũ từ thời xưa, đây có thể là thời điểm vàng để kiểm tra lại giá trị của chúng và thu về một khoản tiền không hề nhỏ.

Nguồn: Channel A

Giá bạc gần 94 triệu/kg, 1 tuần tăng hơn 13 triệu: Có người tính bán 2 cây vàng để mua bạc, đứng ngồi không yên

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

