Giá bạc gần 94 triệu/kg, 1 tuần tăng hơn 13 triệu: Có người tính bán 2 cây vàng để mua bạc, đứng ngồi không yên

Trong mọi đợt biến động của thị trường kim loại quý - điển hình là vàng và bạc, những người chưa vững tâm lý thường luôn rơi vào tình cảnh FOMO.

Ngày hôm nay (14/1/2026), biến động giá bạc lại một lần nữa khiến nhiều người đứng ngồi không yên, thậm chí mất ngủ vì không biết có nên chi tiền mua bạc lúc này hay không.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Lúc 14h chiều nay (14/1), Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc thỏi trong khoảng 3,39 - 3,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 250.000 đồng/lượng so với hôm qua. Cùng thời điểm, Công ty vàng bạc đá quý Sacombank (SBJ) công bố giá bạc ở mức 3,42 triệu đồng/lượng mua vào, và 3,51 triệu đồng/lượng bán ra.

Cùng ngày, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc thỏi 1kg ở mức 90,87 triệu đồng (mua vào) và 93,68 triệu đồng (bán ra).

Cách đây 1 tuần, vào ngày 7/1, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc thỏi 1kg ở mức 78,239 triệu đồng chiều mua vào, và 80,666 triệu đồng chiều bán ra. Như vậy chỉ trong 1 tuần, người mua 1kg bạc thỏi Phú Quý "lãi" tới 13,02 triệu đồng.

Một người băn khoăn có nên “vào bạc” tầm này không (Ảnh chụp màn hình)

Một người thì tính bán hẳn 2 cây vàng để lấy tiền mua bạc (Ảnh chụp màn hình)

Một người khác thì cũng đang chần chừ vì sợ “đu đỉnh” (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới những bài đăng này, mỗi người lại có 1 quan điểm, suy nghĩ khác nhau. Có người khuyên nên chia nhỏ vốn ra, đừng tất tay vào 1 thứ. Có người lại bảo tiền trong túi mình, mình phải tự quyết chứ đi hỏi người khác cũng chẳng giải quyết vấn đề gì.

Một người thẳng thắn: “Giả sử bạn chi gần 94 triệu mua 1 cân bạc, ngày mai hoặc tuần sau giá bạc giảm, thì bạn thấy ok không? Nếu có thì cứ mua thôi, còn không thì tốt nhất là đừng mua, đừng đầu tư gì cả. Đã gọi là đầu tư mà cứ đi hỏi người khác là rất dở, lúc lỗ ra đấy thì người ta có chịu thay mình không?”.

Một người đồng tình: “Từ vàng đến chứng khoán, giờ lại sang cả bạc, lúc nào cũng có người hỏi có nên mua hay không… Bạn nghĩ người ta giỏi hơn bạn hay là chuyên gia? Đến chuyên gia còn không dám nhận định chắc chắn nữa là”.

Một người tiết lộ: “Cứ 1 ít mua vàng, 1 ít mua bạc, 1 ít chứng khoán. Rải vốn ra chứ all-in vào 1 kênh thì chỉ có mất ăn mất ngủ. Quy tắc này nó là kinh điển rồi”.

Một người khác lại bày tỏ: “Không hiểu sao ấy chứ cá nhân mình thấy bán vàng đi để lấy tiền mua bạc là không nên. Chắc tại gần đây bạc thỏi mới “nổi lên”, mới bắt đầu có người mua chứ tích sản thì với mình vàng vẫn là số 1”.

3 điều phải tuyệt đối lưu tâm trước khi mua bạc

1. Giá mua - bán và chênh lệch thực tế

Điều đầu tiên cần suy nghĩ kỹ trước khi mua bạc thỏi là mức chênh lệch giữa giá mua vào và giá bán ra. Trên lý thuyết, bạc có giá niêm yết theo thị trường quốc tế. Giá bán ra lại phụ thuộc rất nhiều vào nơi thu mua, thời điểm và độ phổ biến của sản phẩm.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Và không giống vàng, thị trường bạc vật chất ở Việt Nam chưa thực sự rộng, nên không phải lúc nào cũng dễ tìm nơi mua lại với giá tốt. Nếu không tính trước khoản chênh lệch này, nhà đầu tư rất dễ rơi vào cảm giác “giá bạc tăng mà vẫn chưa có lời”. Do đó, trước khi mua bạc, cần xác định rõ mục tiêu nắm giữ dài hay ngắn hạn, đồng thời khảo sát kỹ chính sách mua - bán của đơn vị cung cấp để tránh kỳ vọng sai lệch.

2. Chi phí lưu trữ và bảo quản

Mua bạc thỏi không chỉ dừng lại ở việc trả tiền để sở hữu kim loại quý. Bạc là kim loại dễ bị xỉn màu, trầy xước nếu bảo quản không đúng cách, đặc biệt trong điều kiện khí hậu nóng ẩm. Điều này khiến giá trị khi bán lại có thể bị ảnh hưởng, nhất là với những thỏi bạc bị móp, trầy hoặc mất độ sáng.

Nếu lưu trữ tại nhà, người mua phải chấp nhận rủi ro về an toàn, thất lạc hoặc hư hỏng. Nếu gửi kho hoặc thuê két sắt, chi phí phát sinh theo thời gian cũng không hề nhỏ, nhất là khi nắm giữ dài hạn. Những chi phí này thường không được tính đến lúc mua, nhưng về lâu dài lại “ăn mòn” lợi nhuận một cách âm thầm.

Vì vậy, trước khi đầu tư bạc thỏi, cần tự hỏi liệu quy mô khoản đầu tư có đủ lớn để bù đắp chi phí lưu trữ hay không, và bản thân có sẵn phương án bảo quản phù hợp hay chưa.

3. Làm rõ mục đích mua bạc, không mua vì FOMO

Không riêng gì bạc, mục đích đầu tư luôn là yếu tố quan trọng với tất cả các kênh/thị trường. Nếu đầu tư trong ngắn hạn, bạc vật chất thường không phải lựa chọn tối ưu vì thanh khoản không cao, và biến động giá khó lương.

Ngược lại, nếu coi bạc là tài sản tích trữ dài hạn, phòng ngừa rủi ro, thì cần chuẩn bị tâm lý nắm giữ trong thời gian dài và chấp nhận những giai đoạn giá đi ngang hoặc giảm. Ngoài ra, không phải loại bạc thỏi nào cũng dễ bán lại như nhau. Bạc có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng nên là ưu tiên.

Việc hiểu rõ mục đích đầu tư cũng như tính thanh khoản giúp người mua tránh được tình trạng cần tiền nhưng không bán được hoặc phải bán với giá thấp. Nói cách khác, bạc thỏi chỉ phát huy giá trị khi nó phù hợp với kế hoạch tài chính cá nhân, chứ không nên mua theo tâm lý phong trào hay vì thấy giá bạc đang được nhắc đến nhiều.