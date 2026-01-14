Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đừng bao giờ dùng giấm trắng để vệ sinh 5 thứ này trong nhà: Hại nhiều hơn lợi!

14-01-2026 - 21:54 PM | Sống

Chuyên gia vệ sinh cảnh báo không nên dùng giấm trắng trên năm bề mặt và thiết bị gia dụng phổ biến trong nhà bạn – “nó có thể làm hỏng chúng”.

Giấm trắng đã trở thành một sản phẩm làm sạch tự nhiên được nhiều gia đình ưa chuộng, được tin dùng để xử lý mọi thứ, từ dầu mỡ đến cặn vôi, nhờ đặc tính axit của nó. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện đang cảnh báo rằng dung dịch tưởng chừng vô hại này cần được sử dụng một cách thận trọng, báo Anh Express đưa tin.

Dale Smith, nhà sáng lập Fence Guru (nhà cung cấp hàng rào và cổng vào ở Úc), cho biết: “Giấm đã trở thành một chất tẩy rửa ‘thần kỳ’ trong suy nghĩ của mọi người, nhưng nó có thể gây ra hư hại. Mọi người nghĩ rằng tự nhiên thì có nghĩa là an toàn cho mọi thứ, nhưng tính axit của giấm có thể làm hỏng vĩnh viễn những bề mặt đắt tiền.”

Dưới đây là những khu vực trong nhà mà bạn “không bao giờ” nên làm sạch bằng giấm trắng.

Không phải bề mặt nào cũng có thể được vệ sinh hiệu quả bằng giấm, do đó, hãy cẩn trọng!

Mặt bàn bếp bằng đá granite, marble và quartz

Mặc dù các bề mặt đá đắt tiền có vẻ rất bền, nhưng giấm có thể tàn phá những vật liệu này, tạo ra các mảng xỉn màu không thể đánh bóng lại được. Dale nói: “Tôi đã thấy những căn bếp granite tuyệt đẹp bị hủy hoại bởi những chủ nhà có ý tốt, những người nghĩ rằng giấm nhẹ nhàng hơn các chất tẩy rửa thương mại.”

“Những vết trắng xuất hiện sau khi làm sạch? Đó là hiện tượng ăn mòn vĩnh viễn, cần phải phục hồi một cách chuyên nghiệp hoặc thay thế hoàn toàn.” Với các bề mặt này, hãy dùng chất tẩy rửa đá có độ pH trung tính hoặc đơn giản là dùng nước ấm với khăn mềm để bảo dưỡng hằng ngày.

Sàn gỗ tự nhiên

Việc sử dụng giấm trên sàn gỗ có thể làm bong lớp phủ bảo vệ, khiến gỗ dễ bị hư hại do độ ẩm và bị ố màu. Sự xuống cấp dần dần này khiến gỗ mất đi độ bóng, bị đổi màu và có khả năng bị cong vênh theo thời gian. Dale giải thích: “Sàn nhà của bạn mất đi độ sáng bóng vì bạn thực sự đang bào mòn lớp bảo vệ. Khi lớp phủ đó biến mất, bạn sẽ phải đối mặt với chi phí hoàn thiện lại đắt đỏ để khôi phục bề mặt.”

Sân lát đá tự nhiên và các bề mặt ngoài trời

Các sân vườn được xây bằng đá vôi hoặc đá sa thạch rất dễ bị hư hại vì axit trong giấm làm chúng xuống cấp. Thay vào đó, hãy chọn xà phòng dịu nhẹ hoặc máy phun rửa áp lực.

Máy giặt và máy rửa bát

Chuyên gia cảnh báo rằng giấm thực sự gây hại cho các thiết bị này thay vì làm sạch chúng. Axit làm ăn mòn các bộ phận bao gồm gioăng cao su, vòng đệm và ống dẫn, dẫn đến rò rỉ và chi phí sửa chữa tốn kém. Hãy sử dụng các sản phẩm tẩy cặn được pha chế riêng cho thiết bị của bạn, hoặc tham khảo sách hướng dẫn để biết dung dịch làm sạch được khuyến nghị.

Dụng cụ nấu ăn bằng gang

Giấm có thể loại bỏ lớp “seasoning” bảo vệ trên gang, khiến nó dễ bị hư hại và gỉ sét. Lớp seasoning này cần thời gian để hình thành và có tác dụng bảo vệ cả kim loại lẫn thực phẩm của bạn. Thay vào đó, hãy làm sạch bằng muối hạt to và bàn chải, sau đó thoa dầu để bảo quản.

(Theo Express)

Theo Trà My

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ở Việt Nam, trường học sở hữu điều mà không một quốc gia nào trên thế giới có

Ở Việt Nam, trường học sở hữu điều mà không một quốc gia nào trên thế giới có Nổi bật

Loại quả đắt đỏ bậc nhất thế giới giá tới cả triệu đồng/kg: Việt Nam lại sở hữu cả vùng trồng rộng lớn

Loại quả đắt đỏ bậc nhất thế giới giá tới cả triệu đồng/kg: Việt Nam lại sở hữu cả vùng trồng rộng lớn Nổi bật

Tìm ra 4 bài tập tốt nhất để kéo dài tuổi thọ, đẩy lùi lão hóa hiệu quả cho người sau 50 tuổi: Không phải chạy bộ hay đạp xe

Tìm ra 4 bài tập tốt nhất để kéo dài tuổi thọ, đẩy lùi lão hóa hiệu quả cho người sau 50 tuổi: Không phải chạy bộ hay đạp xe

21:31 , 14/01/2026
Quyết không trả 1,5 triệu đồng phí thang máy vì sống ở tầng 2, người đàn ông bị công ty quản lý BĐS kiện ra tòa vẫn khẳng định: “Tôi không dùng sao phải trả tiền”

Quyết không trả 1,5 triệu đồng phí thang máy vì sống ở tầng 2, người đàn ông bị công ty quản lý BĐS kiện ra tòa vẫn khẳng định: “Tôi không dùng sao phải trả tiền”

21:25 , 14/01/2026
Giá bạc chạm đỉnh 94 triệu đồng/kg, tôi tiếc đứt ruột vì lỡ cơ hội: “Nếu xuyên không nhất định mua bạc lúc 2x, 3x..."

Giá bạc chạm đỉnh 94 triệu đồng/kg, tôi tiếc đứt ruột vì lỡ cơ hội: “Nếu xuyên không nhất định mua bạc lúc 2x, 3x..."

20:59 , 14/01/2026
Ngày càng nhiều người mắc ung thư gan, bác sĩ cảnh cáo: 5 thứ tránh càng xa càng tốt

Ngày càng nhiều người mắc ung thư gan, bác sĩ cảnh cáo: 5 thứ tránh càng xa càng tốt

20:34 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên