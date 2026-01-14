Đừng bao giờ dùng giấm trắng để vệ sinh 5 thứ này trong nhà: Hại nhiều hơn lợi!

Giấm trắng đã trở thành một sản phẩm làm sạch tự nhiên được nhiều gia đình ưa chuộng, được tin dùng để xử lý mọi thứ, từ dầu mỡ đến cặn vôi, nhờ đặc tính axit của nó. Tuy nhiên, các chuyên gia hiện đang cảnh báo rằng dung dịch tưởng chừng vô hại này cần được sử dụng một cách thận trọng, báo Anh Express đưa tin.

Dale Smith, nhà sáng lập Fence Guru (nhà cung cấp hàng rào và cổng vào ở Úc), cho biết: “Giấm đã trở thành một chất tẩy rửa ‘thần kỳ’ trong suy nghĩ của mọi người, nhưng nó có thể gây ra hư hại. Mọi người nghĩ rằng tự nhiên thì có nghĩa là an toàn cho mọi thứ, nhưng tính axit của giấm có thể làm hỏng vĩnh viễn những bề mặt đắt tiền.”

Dưới đây là những khu vực trong nhà mà bạn “không bao giờ” nên làm sạch bằng giấm trắng.

Không phải bề mặt nào cũng có thể được vệ sinh hiệu quả bằng giấm, do đó, hãy cẩn trọng!

Mặt bàn bếp bằng đá granite, marble và quartz

Mặc dù các bề mặt đá đắt tiền có vẻ rất bền, nhưng giấm có thể tàn phá những vật liệu này, tạo ra các mảng xỉn màu không thể đánh bóng lại được. Dale nói: “Tôi đã thấy những căn bếp granite tuyệt đẹp bị hủy hoại bởi những chủ nhà có ý tốt, những người nghĩ rằng giấm nhẹ nhàng hơn các chất tẩy rửa thương mại.”

“Những vết trắng xuất hiện sau khi làm sạch? Đó là hiện tượng ăn mòn vĩnh viễn, cần phải phục hồi một cách chuyên nghiệp hoặc thay thế hoàn toàn.” Với các bề mặt này, hãy dùng chất tẩy rửa đá có độ pH trung tính hoặc đơn giản là dùng nước ấm với khăn mềm để bảo dưỡng hằng ngày.

Sàn gỗ tự nhiên

Việc sử dụng giấm trên sàn gỗ có thể làm bong lớp phủ bảo vệ, khiến gỗ dễ bị hư hại do độ ẩm và bị ố màu. Sự xuống cấp dần dần này khiến gỗ mất đi độ bóng, bị đổi màu và có khả năng bị cong vênh theo thời gian. Dale giải thích: “Sàn nhà của bạn mất đi độ sáng bóng vì bạn thực sự đang bào mòn lớp bảo vệ. Khi lớp phủ đó biến mất, bạn sẽ phải đối mặt với chi phí hoàn thiện lại đắt đỏ để khôi phục bề mặt.”

Sân lát đá tự nhiên và các bề mặt ngoài trời

Các sân vườn được xây bằng đá vôi hoặc đá sa thạch rất dễ bị hư hại vì axit trong giấm làm chúng xuống cấp. Thay vào đó, hãy chọn xà phòng dịu nhẹ hoặc máy phun rửa áp lực.

Máy giặt và máy rửa bát

Chuyên gia cảnh báo rằng giấm thực sự gây hại cho các thiết bị này thay vì làm sạch chúng. Axit làm ăn mòn các bộ phận bao gồm gioăng cao su, vòng đệm và ống dẫn, dẫn đến rò rỉ và chi phí sửa chữa tốn kém. Hãy sử dụng các sản phẩm tẩy cặn được pha chế riêng cho thiết bị của bạn, hoặc tham khảo sách hướng dẫn để biết dung dịch làm sạch được khuyến nghị.

Dụng cụ nấu ăn bằng gang

Giấm có thể loại bỏ lớp “seasoning” bảo vệ trên gang, khiến nó dễ bị hư hại và gỉ sét. Lớp seasoning này cần thời gian để hình thành và có tác dụng bảo vệ cả kim loại lẫn thực phẩm của bạn. Thay vào đó, hãy làm sạch bằng muối hạt to và bàn chải, sau đó thoa dầu để bảo quản.

(Theo Express)