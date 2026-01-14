Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bỏ hơn 100 triệu thuê KOL 14 triệu follower livestream, bán cả buổi chỉ được 4 đơn hàng

14-01-2026 - 22:26 PM | Sống

Hơn 100 triệu đồng bỏ ra để thuê KOL sở hữu 14 triệu người theo dõi livestream chỉ đổi lại vài đơn hàng thật.

Livestream bán hàng từng được xem là “mỏ vàng” của thương mại điện tử. Những con số hàng trăm nghìn lượt xem, hàng nghìn đơn chốt trên màn hình tạo cảm giác rằng mọi sản phẩm đều có thể bán chạy nếu được livestream bởi KOL/KOC đủ nổi tiếng.

Nhưng ít ai biết, góc khuất phía sau những chỉ số tăng vọt ấy là không ít nhà bán hàng phải trả giá đắt khi phát hiện phần lớn lưu lượng chỉ là ảo, còn doanh thu thực tế thì gần như bằng không.

Ông Chen từng tin rằng mình đã tìm được “đòn bẩy vàng” để cứu doanh số. Chỉ cần một buổi livestream với KOL nổi tiếng, hàng tồn kho sẽ nhanh chóng được giải phóng. Nghĩ vậy, người đàn ông kinh doanh nhỏ lẻ tại Trung Quốc không ngần ngại chi 4.300 USD (khoảng 105 triệu đồng) để thuê một blogger ẩm thực sở hữu 14 triệu người theo dõi lên sóng bán hàng cho mình.

Câu chuyện bỏ hơn 100 triệu để thuê KOL có 14 triệu follower livestream nhưng bán vỏn vẹn chỉ được 4 đơn hàng đang trở thành ví dụ điển hình cho mặt tối của cơn sốt livestream bán hàng tại Trung Quốc. (Ảnh: MaoMaoHype)

Buổi livestream diễn ra suôn sẻ. Trên màn hình, số đơn hàng liên tục nhảy vọt, chốt lại ở con số 599 đơn thành công. Nhưng niềm vui của ông Chen không kéo dài được lâu. Khi kiểm tra lại hệ thống sau đó, ông bàng hoàng phát hiện 586 đơn trong số này là “đơn hàng ma”, do chính nhân viên công ty môi giới dàn dựng. Sau khi trừ mọi chi phí và tỷ lệ hoàn hàng, thứ ông nhận được chỉ là 4 đơn hàng thực tế.

Câu chuyện của ông Chen không phải trường hợp cá biệt, mà là chuyện điển hình của ngành livestream thương mại điện tử tại Trung Quốc. Theo báo cáo của Hiệp hội Người tiêu dùng Trung Quốc, trong một phiên livestream từng ghi nhận 3,11 triệu lượt xem, số người dùng thật chỉ khoảng 110.000, phần còn lại hoàn toàn là tài khoản robot. Những “đội quân” này được sử dụng để tăng view, tạo đơn ảo rồi đồng loạt hoàn tiền ngay sau đó.

Không chỉ tiểu thương, nhiều doanh nghiệp lớn cũng đã nếm trái đắng khi đặt niềm tin vào sức hút của người nổi tiếng. Một công ty từng chi hơn 73.000 USD để mời nam diễn viên Jordan Chan (Trần Tiểu Xuân) livestream bán hàng, nhưng doanh thu thu về chỉ hơn 700 USD do nam nghệ sĩ không nắm rõ sản phẩm, thậm chí quên gắn link mua. Vụ việc sau đó phải đưa ra tòa để giải quyết. Tương tự, nữ MC nổi tiếng Li Xiang (Lý Tương) từng nhận gần 115.000 USD để quảng bá sản phẩm thời trang nhưng kết thúc buổi phát sóng với 0 đơn hàng.

Việc một tài khoản sở hữu hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người theo dõi nhưng không bán nổi vài sản phẩm là hệ quả của “bong bóng lưu lượng” đang bị thổi phồng quá mức. Khi số liệu ảo trở thành công cụ kiếm tiền, niềm tin của nhà bán lẻ lại chính là thứ bị đem ra đánh đổi.

Bớt được 3 khoản này thì yên tâm không thiếu tiền tiêu Tết

Theo Huỳnh Duy

