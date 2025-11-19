Toàn bộ lời khai của Hằng Du Mục trước khi bị tuyên án 2 năm tù: Hy vọng mình là bài học, lời cảnh tỉnh cho các KOL khác

Diễn biến phiên tòa xét xử vụ án sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng liên quan CTCP Asia Life và Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt nhận về nhiều sự quan tâm của công chúng. Trong đó gây chú ý là lời khai của các bị cáo, đặc biệt là Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) - Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt.

Hằng Du Mục tại phiên toà ngày 19/11 (Ảnh: Viết Thanh)

Vào buổi xét xử sáng 19/11, trong lời khai đầu tiên của Hằng Du Mục cho biết nơi sinh của mình tại Trung Quốc, địa chỉ thường trú tại Vĩnh Phúc (cũ), nơi ở trước khi bị bắt ở quận Gò Vấp (cũ, nay là phường Thông Tây Hội) - TP.HCM.

Trình độ học vấn 12/12. Hiện tại bị cáo đang là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Về tình trạng hôn nhân, Hằng Du Mục cho biết mình đã có chồng tên là Tôn Ngọc Bằng và 2 con nhỏ. Con lớn sinh năm 2020 và con nhỏ sinh năm 2024. Theo cáo trạng, Hằng Du Mục và chồng đã ly hôn từ tháng 8/2024 và đã có quyết định của tòa án.

Lời khai đầu tiên của Hằng Du Mục (Clip: Di Anh)

Về quảng cáo sản phẩm, tại phiên tòa, Hằng Du Mục khai toàn bộ video giới thiệu sản phẩm được quay theo kịch bản do team marketing chuẩn bị sẵn. Hằng không tham gia khâu xây dựng nội dung hay chuẩn bị đạo cụ, chỉ thực hiện quay đúng theo kịch bản.

Theo lời Hằng, các thông tin như "trang trại 300 ha đạt chuẩn VietGAP", "kẹo chiết xuất từ 10 loại rau củ quả",… đều do Nguyễn Hoàng Ánh Lan (nhân viên Công ty Chị Em Rọt) dựng kịch bản dựa trên dữ liệu mà Nguyễn Phong (Công ty Asia Life) cung cấp.

Về quy trình vận hành, bị cáo cho rằng các cổ đông thường họp trực tuyến, trao đổi nội dung rồi triển khai, nhưng không lập biên bản các cuộc họp. “Đây là thiếu sót của công ty”, bị cáo nói.

Trả lời câu hỏi về việc sử dụng TikTok để bán hàng, bị cáo Hằng cho biết dùng tài khoản cá nhân Hằng Du Mục để đăng video, livestream. Quy trình chốt đơn - giao hàng - thanh toán đều do công ty thực hiện, bị cáo chỉ nhận hoa hồng theo hình thức tiếp thị liên kết. “Tổng số hoa hồng bị cáo nhận khoảng 178 triệu đồng”, Hằng khai.

HĐXX đặt vấn đề, bị cáo là Chủ tịch HĐQT nhưng bị cáo vẫn nhận hoa hồng như một KOL bình thường, trong khi lẽ ra người chịu trách nhiệm cao nhất phải là công ty. Hằng giải thích do mô hình kinh doanh sử dụng nhiều KOL, doanh thu phân bổ theo cơ chế của sàn thương mại điện tử.

Bị cáo khai Thùy Tiên và Quang Linh đều được hưởng hoa hồng liên kết tiếp thị, nhưng số tiền cụ thể thì Hằng không nhớ.

Về chất lượng sản phẩm và kết quả giám định, Hằng Du Mục thừa nhận thiếu sót: “Dẫn đến sự việc như thế này, bản thân bị cáo rất hối hận về thời điểm đó. Bản thân bị cáo cảm thấy đã không làm hết trách nhiệm của một KOL (người có uy tín, ảnh hưởng, nổi tiếng trên mạng xã hội), dẫn tới sự việc như thế này, bị cáo rất hối hận. Nếu bị cáo biết sai phạm thì chắc chắn sẽ không làm, vì bị cáo cũng như các KOL phải mất rất nhiều năm để xây dựng hình ảnh, uy tín cá nhân, nên sẽ không dùng uy tín của mình để đánh đổi. Đây là bài học rất sâu sắc cho bị cáo”.

Hằng Du Mục thừa nhận sai sót (Clip: Di Anh)

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo đã tự nguyện khắc phục 2,7 tỷ đồng. Hằng Du Mục khai đã căn cứ trên phần trăm cổ phần tại Công ty Chị Em Rọt để nộp khắc phục và biết mình đã nộp dư.

Khi được hỏi lý do nộp vượt phần trách nhiệm của mình, Hằng giải thích: "Bị cáo biết là khắc phục dư nhưng một số anh chị trong HĐQT không đủ điều kiện. Bị cáo muốn góp phần để hỗ trợ, chung tay với họ khắc phục hậu quả".

Trước lời khai của bị cáo, HĐXX nhấn mạnh trách nhiệm của bị cáo không chỉ là khắc phục hậu quả vụ án mà còn là trách nhiệm đối với người tiêu dùng, bao gồm cả thiệt hại về sức khỏe, nếu có.

Cũng trong phiên làm việc sáng 19/11, Hằng Du Mục trình bày thêm: "Những năm tháng vừa qua, bị cáo luôn muốn đóng góp chút sức mình cho xã hội như ủng hộ đồng bào gặp lũ lụt, trao học bổng cho học sinh nghèo, xây cầu đường".

Ngoài ra, Hằng cho biết bản thân trực tiếp nhận nuôi gần 1.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại vùng cao. Về tài chính để tài trợ cho các em nhỏ là nguồn tiền riêng của bị cáo.

Đến phiên làm việc chiều 19/11, luật sư của bị cáo Hằng đưa ra một số luận điểm mong muốn hội đồng xét xử có thể xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như tích cực hợp tác điều tra, tự nguyện ở lại cơ quan điều tra để phối hợp làm việc dù con nhỏ,... Luật sư của bị cáo nói: “Đến khi bị cáo bị khởi tố đã chia sẻ với chúng tôi, ‘đến thời điểm hiện tại em vẫn còn sữa để nuôi con, bị cáo vẫn nặn sữa hàng ngày’”.

Bị cáo Hằng xác nhận những thông tin này, không bổ sung gì thêm.

Hằng Du Mục bật khóc khi luật sư đề cập "bị cáo vẫn phải vắt sữa vì đang nuôi con nhỏ" (Clip: Di Anh)

Ở lời khai cuối cùng, Hằng Du Mục xúc động. Bị cáo cho biết mình nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, nhận thức được “sự thiếu sót, tắc trách và vô trách nhiệm của bản thân” dẫn đến hậu quả hôm nay. Vì vậy bị cáo gửi lời xin lỗi đến khách hàng và những người đã tin tưởng mình đồng thời hy vọng tình trạng của mình là bài học, lời cảnh tỉnh cho các KOL khác.

"Đối với bản thân bị cáo, từ những ngày đầu bị tạm giam, bị cáo đã suy nghĩ rất nhiều về những việc làm của mình. Bị cáo ý thức được những hành vi của bản thân là sai và vi phạm pháp luật. Bị cáo cũng nhận thức được sự thiếu sót, tắc trách và vô trách nhiệm của bản thân dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay.

Đầu tiên, bị cáo xin gửi lời xin lỗi đến những khách hàng đã tin tưởng bị cáo, bởi vì đã phụ lòng tin của mọi người. Thông qua phiên tòa, bị cáo cũng hy vọng những bạn KOL khác, với vai trò những người có sức ảnh hưởng trước khi quảng cáo một sản phẩm, nhận được thông tin từ nhãn hàng hay đơn vị sản xuất, bị cáo mong các bạn sẽ chứng thực thông tin, xác minh thông tin trước khi đưa đến với khách hàng để không lâm vào trình trạng giống như bị cáo ngày hôm nay”, Hằng Du Mục nói.

Đặc biệt, Hằng Du Mục bật khóc khi nhắc đến con nhỏ: "Kính thưa hội đồng xét xử, bản thân bị cáo đang là mẹ đơn thân và có hai con nhỏ. Trong 7 tháng tạm giam vừa rồi, bị cáo chỉ gặp con duy nhất một lần thôi. Hai con của bị cáo phải thay đổi chỗ ở liên tục vì bị quấy rối và phải nhờ đến sự hỗ trợ của cơ quan chức năng.

Hiện tại bị cáo cũng đang đối diện với việc bị tước bỏ quyền nuôi con. Con của bị cáo hiện tại còn quá nhỏ, sau khi bị cáo bị tạm giam thì em bé không còn sữa mẹ để uống. Hiện tại em bé không uống được sữa bột nên hoàn toàn không có sữa để sử dụng. Về vấn đề tâm sinh lý hay sức khoẻ của hai em cũng ảnh hưởng rất nhiều. Bị cáo kính mong hội đồng xét xử xem xét về hoàn cảnh của bị cáo.

Bị cáo còn nhận nuôi 1000 em nhỏ, đồng hành với các em trong việc nâng bước các em đến trường học. Bị cáo mong muốn được tiếp tục điều này nên kính mong hội đồng xét xử và viện kiểm sát cho bị cáo nhận mức án khoan hồng, để bị cáo trở về với xã hội, trở về làm người có ích cho xã hội. Được đóng góp một phần công sức của mình cho việc phát triển và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khác".

Hằng Du Mục liên tục cúi đầu và thở dài trong suốt phiên toà (Ảnh: Viết Thanh)

Sau một ngày xét xử, TAND TP.HCM đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục; cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt), Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021) 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Với các bị cáo còn lại, tòa tuyên phạt 3 năm 3 tháng tù với Lê Tuấn Linh (cựu giám đốc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt); 3 năm tù với Lê Thành Công (cựu thành viên HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt).

Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng.