Bớt được 3 khoản này thì yên tâm không thiếu tiền tiêu Tết

“Chớp mắt 1 cái đã sắp đến Tết rồi” .

Đây có thể là cảm nhận của nhiều người lúc này. Và nhắc đến Tết, bài toán “đau đầu” nhất thường là: “Tết này tiêu bao nhiêu?”. Nghĩ tới tiền biếu, tiền sắm sửa, tiền ăn uống, tiền tụ họp, không ít người rơi vào cảnh “chưa kịp vui Tết đã lo hết tiền”. Thực ra, để Tết nhẹ gánh hơn, không cần thắt lưng buộc bụng cực đoan, chỉ cần cắt giảm 3 khoản chi sau đây là đã đủ để ví tiền dễ thở hơn rất nhiều.

1. Cắt chi tiêu, mua sắm theo phong trào

Khoản chi lớn nhất mỗi dịp Tết thường không nằm ở những thứ thật sự cần thiết, mà nằm ở tâm lý “người ta có thì mình cũng phải có”. Từ quần áo mới, giày dép, túi xách, đồ trang trí nhà cửa cho đến mâm cỗ, khay bánh mứt,... nhiều món được mua chỉ vì thấy xung quanh ai cũng sắm. Mua xong, dùng đúng mấy ngày Tết, sau đó lại bỏ quên trong tủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Cắt giảm khoản này không có nghĩa là Tết phải xuề xòa, mà là mua đủ, không mua thừa và đặc biệt là không mua những thứ không cần thiết, không dùng được/ít dùng sau Tết. Trước khi chốt đơn mỗi món đồ, bạn chỉ cần tự hỏi: “Nếu không phải Tết, mình có mua thứ này không?”. Nếu câu trả lời là không, khả năng cao đây là khoản chi theo phong trào.

Khi bỏ được tâm lý “tết phải mua cho bằng người ta”,, bạn sẽ thấy Tết nhẹ nhàng hơn hẳn. Một bộ đồ gọn gàng, vài món trang trí vừa đủ, mâm cơm ấm cúng là đã đủ để đón năm mới. Tiết kiệm từ những khoản chi mang tính hình thức này chính là cách nhanh nhất để Tết không trở thành gánh nặng.

2. Bớt tụ tập, giao lưu không cần thiết

Tết là dịp sum họp, nhưng cũng là thời điểm nhiều người “vung tay quá trán” cho ăn uống, tiệc tùng. Mỗi lần chi không quá lớn, nhưng cộng dồn cả tuần Tết thì con số có thể khiến bạn giật mình.

Vấn đề không nằm ở việc đi chơi hay gặp gỡ, mà nằm ở tần suất và cách chi. Rất nhiều cuộc tụ tập thực chất không mang lại nhiều niềm vui, chỉ là “nể nhau mà đi”, “không đi sợ mất lòng”. Trong khi đó, mỗi buổi như vậy đều kéo theo hóa đơn vài trăm nghìn, thậm chí vài triệu đồng.

Cắt giảm ở đây là chủ động chọn lọc. Chỉ tham gia những cuộc gặp thật sự ý nghĩa, những người lâu ngày không gặp, những bữa cơm gia đình đúng nghĩa. Thay vì tụ tập liên miên, có thể gộp các cuộc gặp, hoặc chọn những hình thức đơn giản hơn.

Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest

Tết vui không đo bằng số kèo ăn uống, mà bằng cảm giác thoải mái sau mỗi cuộc gặp. Khi giảm được khoản chi này, bạn không chỉ tiết kiệm tiền mà còn giữ được sức khỏe và tinh thần cho những ngày làm việc sau kỳ nghỉ dài.

3. Bỏ hẳn thói quen “thấy hay, thấy đẹp, thấy rẻ là mua”

Một sai lầm rất phổ biến dịp Tết là chi tiêu theo cảm xúc. Thấy giảm giá thì mua, thấy món lạ thì thử,... Không có danh sách, không có giới hạn, kết quả là tiền “bay” nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng.

Cắt khoản này không cần kỹ năng tài chính phức tạp, chỉ cần một nguyên tắc đơn giản: lên kế hoạch trước khi đi sắm Tết. Hãy xác định rõ ngân sách dành cho từng nhóm chi tiêu như ăn uống, quà cáp, đi lại, lì xì. Khi đã có con số cụ thể, mỗi quyết định mua sắm sẽ dễ kiểm soát hơn. Bạn sẽ tự nhiên biết món nào có thể mua, món nào nên bỏ qua.