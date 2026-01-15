Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá bạc đang tăng không có nghĩa là bạn nên mua

15-01-2026 - 09:29 AM | Sống

Giá bạc tăng là tín hiệu của thị trường, không phải lời khuyên cá nhân

Mỗi khi giá bạc tăng, thị trường lại xuất hiện một cảm giác quen thuộc: “không mua bây giờ thì lỡ mất”. Nhưng với bạc, giá tăng chưa bao giờ là lý do đủ tốt để xuống tiền. Thứ quyết định việc mua có đúng hay không nằm ở hoàn cảnh và cách mua, không phải ở biểu đồ giá.

Dưới đây là những lý do vì sao giá bạc đang tăng vẫn chưa chắc là thời điểm phù hợp để bạn mua.

1. Giá tăng dễ kích hoạt tâm lý sợ bỏ lỡ

Bạc là kênh có biên độ dao động rõ rệt. Khi giá đi lên liên tục, rất nhiều người bước vào thị trường không phải vì đã có kế hoạch, mà vì sợ “mua muộn sẽ đắt hơn”.

Giá bạc đang tăng không có nghĩa là bạn nên mua- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Quyết định xuất phát từ nỗi sợ thường đi kèm với việc bỏ qua các yếu tố quan trọng như mục tiêu nắm giữ, thời gian đầu tư hay khả năng chịu biến động. Với bạc, đó là công thức dễ khiến người mua mệt mỏi ngay từ đầu.

2. Giá tăng không làm mất đi chi phí mua - bán

Dù giá bạc đang ở xu hướng đi lên, người mua phổ thông vẫn phải đối mặt với chênh lệch mua - bán và chi phí gia công. Những yếu tố này không tự biến mất chỉ vì giá tăng.

Trong nhiều trường hợp, giá bạc tăng nhưng mức chênh vẫn đủ lớn để khiến việc bán ra trong ngắn hạn trở nên kém hiệu quả. Nếu chưa sẵn sàng nắm giữ đủ lâu, giá tăng chưa chắc mang lại lợi thế thực sự.

3. Bạc tăng giá không đồng nghĩa với “dễ lời”

Khác với cảm giác phổ biến, bạc không phải kênh càng tăng càng dễ kiếm lời. Biến động mạnh khiến bạc vừa có thể tăng nhanh, vừa có thể điều chỉnh sâu.

Nếu bạn bước vào thị trường với kỳ vọng lời nhanh, mỗi nhịp điều chỉnh sẽ trở thành áp lực tâm lý, đặc biệt với những người chưa quen với việc giá lên - xuống mạnh.

Giá bạc đang tăng không có nghĩa là bạn nên mua- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Giá tăng không thay thế được mục tiêu rõ ràng

Mua bạc để làm gì vẫn là câu hỏi quan trọng nhất, dù giá đang tăng hay đi ngang. Nếu chưa xác định rõ mua để tích lũy dài hạn, giữ giá hay phân bổ tài sản, việc xuống tiền rất dễ trở thành quyết định cảm tính.

Khi mục tiêu không rõ, mọi biến động giá đều khiến bạn phân vân, kể cả trong giai đoạn thị trường đang “đẹp”.

5. Không phải ai cũng phù hợp mua bạc lúc thị trường nóng

Khi thị trường sôi động, người chịu áp lực nhiều nhất thường là người mới. Việc liên tục theo dõi giá, lo lắng vì những nhịp điều chỉnh ngắn hạn có thể khiến trải nghiệm mua bạc trở nên nặng nề hơn mong đợi.

Trong nhiều trường hợp, không mua ở lúc này lại là cách giữ sự chủ động và bình tĩnh tốt hơn.

Kết luận: Giá tăng là tín hiệu của thị trường, không phải lời khuyên cá nhân

Giá bạc tăng phản ánh diễn biến chung, nhưng không nói lên việc bạn có nên mua hay không. Với bạc, quyết định đúng không đến từ việc bắt kịp xu hướng, mà từ việc hiểu rõ hoàn cảnh tài chính, mục tiêu và khả năng chịu biến động của chính mình.

Giá bạc chạm đỉnh 94 triệu đồng/kg, tôi tiếc đứt ruột vì lỡ cơ hội: “Nếu xuyên không nhất định mua bạc lúc 2x, 3x..."

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh các tỉnh, thành phía Nam

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh các tỉnh, thành phía Nam Nổi bật

Giá bạc chạm đỉnh 94 triệu đồng/kg, tôi tiếc đứt ruột vì lỡ cơ hội: “Nếu xuyên không nhất định mua bạc lúc 2x, 3x..."

Giá bạc chạm đỉnh 94 triệu đồng/kg, tôi tiếc đứt ruột vì lỡ cơ hội: “Nếu xuyên không nhất định mua bạc lúc 2x, 3x..." Nổi bật

Thiếu niên 17 tuổi “hack” kẽ hở hoàn tiền: 11.900 yêu cầu giả, bỏ túi gần 15 tỷ đồng rồi… đốt sạch vào đồ hiệu và chiêu đại bạn bè

Thiếu niên 17 tuổi “hack” kẽ hở hoàn tiền: 11.900 yêu cầu giả, bỏ túi gần 15 tỷ đồng rồi… đốt sạch vào đồ hiệu và chiêu đại bạn bè

09:25 , 15/01/2026
Ở Việt Nam, có một ngôi trường duy nhất được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

Ở Việt Nam, có một ngôi trường duy nhất được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt

08:51 , 15/01/2026
Làm điều này với cửa sổ 10 phút mỗi ngày, nhà vừa ấm, hóa đơn tiền điện vừa thấp bất ngờ

Làm điều này với cửa sổ 10 phút mỗi ngày, nhà vừa ấm, hóa đơn tiền điện vừa thấp bất ngờ

07:45 , 15/01/2026
Từ tiếng Việt nào có 1000 chữ E - 99,9% người không trả lời đúng!

Từ tiếng Việt nào có 1000 chữ E - 99,9% người không trả lời đúng!

07:33 , 15/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên