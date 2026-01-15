Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Từ tiếng Việt nào có 1000 chữ E - 99,9% người không trả lời đúng!

15-01-2026 - 07:33 AM | Sống

Bạn mà biết câu trả lời chứng tỏ trình độ của bạn "rất gì và này nọ" đó.

Sự phong phú và đa dạng của tiếng Việt không chỉ nằm ở kho tàng từ vựng hay các thanh điệu trầm bổng, mà còn thể hiện qua những câu đố mẹo vô cùng lắt léo. Những câu đố này thường đánh lừa thị giác và tư duy thông thường của chúng ta, khiến người nghe phải đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác.

Để chứng minh điều này, hãy cùng nhau giải một câu đố vui nhé. Nội dung câu đố như sau: "Từ tiếng Việt nào có 1000 chữ E?".

Nếu nhìn theo góc độ chính tả thuần túy, việc một từ đơn có đến hàng nghìn chữ cái là điều không thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu bạn là người hay tìm tòi, dám suy luận, bạn sẽ nhanh chóng nhận ra quy luật thú vị đang ẩn giấu phía sau. Đây không phải là một bài kiểm tra về khả năng đếm chữ cái mà là một sự kết hợp thông minh giữa chữ viết tiếng Việt và ký hiệu toán học cổ điển.\

Một câu đố tiếng Việt thú vị đang chờ đợi bạn đây!

Đoán được chưa? Không để bạn hồi hộp thêm đâu, xin công bố đáp án chính xác cho câu đố này là từ: "Me".

Lý do khiến từ "Me" trở thành đáp án hoàn hảo câu câu đố này nằm ở chữ cái M. Trong hệ thống chữ số La Mã, chữ M chính là ký hiệu đại diện cho giá trị 1.000. Khi ghép chữ M với chữ E, chúng ta có thể đọc mẹo là 1000 chữ "E". Cách chơi chữ này dựa trên việc hoán đổi ý nghĩa giữa mặt chữ cái và giá trị số, tạo nên một câu đố ngôn ngữ vừa logic vừa mang tính giải trí cao.

Định nghĩa của từ "me" trong từ điển

Để hiểu rõ hơn về giá trị biểu đạt của từ ngữ này, chúng ta có thể tham khảo Từ Điển Tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (xuất bản năm 1988). Theo đó, từ "Me" được định nghĩa với các nét nghĩa phổ biến sau:

- Me là danh từ chỉ một loại cây thân gỗ lớn, lá nhỏ, quả có vỏ cứng, cơm quả vị chua hoặc ngọt, thường dùng để nấu canh hoặc làm mứt, ví dụ: quả me, mứt me, canh chua me...

- Me còn là cách gọi mẹ ở một số địa phương hoặc trong một số tầng lớp xã hội cũ, ví dụ: thưa me, lạy me...

- Me cũng là từ dùng để chỉ những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng người Pháp trong thời kỳ thuộc địa, thường gọi là me Tây.

Việc sử dụng từ "Me" trong một câu đố mẹo không chỉ giúp chúng ta rèn luyện tư duy nhạy bén mà còn thêm yêu sự biến hóa khôn lường của tiếng mẹ đẻ. Mỗi từ ngữ đơn giản hằng ngày đều có thể trở thành một "ẩn số" thú vị nếu chúng ta biết nhìn nhận chúng dưới những góc độ mới mẻ hơn.

Bài tập Tiếng Việt lớp 1 khiến phụ huynh đọc xong mà ngỡ trình của mình không bằng học sinh tiểu học

Theo Thiên An

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
tiếng Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ở Việt Nam, trường học sở hữu điều mà không một quốc gia nào trên thế giới có

Ở Việt Nam, trường học sở hữu điều mà không một quốc gia nào trên thế giới có Nổi bật

Loại quả đắt đỏ bậc nhất thế giới giá tới cả triệu đồng/kg: Việt Nam lại sở hữu cả vùng trồng rộng lớn

Loại quả đắt đỏ bậc nhất thế giới giá tới cả triệu đồng/kg: Việt Nam lại sở hữu cả vùng trồng rộng lớn Nổi bật

Ngọn núi ở TP.HCM cao hơn 10m: Được ví như "núi dễ leo nhất Việt Nam", xung quanh là hệ sinh thái hiếm có

Ngọn núi ở TP.HCM cao hơn 10m: Được ví như "núi dễ leo nhất Việt Nam", xung quanh là hệ sinh thái hiếm có

05:26 , 15/01/2026
Muốn từ chối cuộc hẹn, người thường nói “Tôi bận, không đi được”, người EQ cao có 3 cách trả lời cực khôn ngoan, khéo léo

Muốn từ chối cuộc hẹn, người thường nói “Tôi bận, không đi được”, người EQ cao có 3 cách trả lời cực khôn ngoan, khéo léo

04:38 , 15/01/2026
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh các tỉnh, thành phía Nam

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của học sinh các tỉnh, thành phía Nam

00:22 , 15/01/2026
50 tuổi, tôi mới tìm ra 3 món đồ bếp "chân ái": Không đổi nhà, không thuê người giúp nhưng việc bếp núc giảm hẳn một nửa mệt mỏi

50 tuổi, tôi mới tìm ra 3 món đồ bếp "chân ái": Không đổi nhà, không thuê người giúp nhưng việc bếp núc giảm hẳn một nửa mệt mỏi

23:40 , 14/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên