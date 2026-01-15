Ngọn núi ở TP.HCM cao hơn 10m: Được ví như "núi dễ leo nhất Việt Nam", xung quanh là hệ sinh thái hiếm có

Giữa hình ảnh quen thuộc về một TP.HCM sôi động, đông đúc và phủ kín cao ốc, ít ai nghĩ rằng thành phố này vẫn còn tồn tại một “khoảng lặng” rất khác – nơi có một ngọn núi tự nhiên, tách biệt khỏi nhịp sống đô thị, bao quanh là rừng ngập mặn và những cánh đồng muối trắng trải dài. Không nổi tiếng, không ồn ào, ngọn núi ấy thậm chí còn khiến nhiều người bất ngờ bởi… chiều cao chỉ nhỉnh hơn 10m, nhưng lại được xem là ngọn núi duy nhất của TP.HCM và cũng là ngọn núi tự nhiên thấp nhất Việt Nam.

Ngọn núi đó là núi Chùa, hay còn gọi là núi Giồng Chùa, nằm tại ấp Thiềng Liềng, xã Thạnh An, Cần Giờ. Theo nhiều tư liệu địa phương và các bài phản ánh trên báo chí, đây là điểm địa lý đặc biệt hiếm hoi của TP.HCM, vừa mang giá trị tự nhiên, vừa gắn với không gian sinh thái và đời sống văn hóa của cư dân vùng biển – rừng.

Ngọn núi "dễ leo nhất Việt Nam" nhưng hành trình không hề đơn giản

Núi chùa thực chất là một khối đá andezit hình thành trong tự nhiên, có nguồn gốc từ hoạt động núi lửa cổ. Khối đá này nhô cao rõ rệt giữa vùng đất thấp, xung quanh chủ yếu là địa hình bùn – cát đặc trưng của khu vực ven biển Cần Giờ. Với diện tích khoảng 3ha, khối đá andezit này được xác định là một dạng núi đá tự nhiên hiếm gặp tại miền Nam, đặc biệt là trong địa giới một đô thị lớn như TP.HCM.

Với chiều cao chỉ hơn 10m, việc leo núi Chùa được nhiều du khách ví von là “dễ nhất Việt Nam”. Thực tế, quá trình chinh phục ngọn núi này không đòi hỏi kỹ năng leo núi hay thể lực đặc biệt. Du khách chỉ cần đi bộ qua các bậc đá tự nhiên là có thể nhanh chóng lên tới đỉnh, nơi có thể quan sát toàn cảnh ấp đảo Thiềng Liềng và vùng sinh thái xung quanh.

Tuy nhiên, theo những du khách đã có kinh nghiệm, điều “khó” nhất lại nằm ở hành trình di chuyển tới đây. Núi Chùa nằm trên ấp đảo Thiềng Liềng – một ấp tách biệt, không thể tiếp cận hoàn toàn bằng đường bộ. Từ trung tâm TP.HCM, du khách phải di chuyển quãng đường khoảng 70km về hướng Đông Nam, sau đó kết hợp đường thủy bằng tàu, thuyền hoặc ca nô để đặt chân lên đảo.

Chính yếu tố “phải đi thuyền” này vô tình tạo nên cảm giác tách biệt, khiến chuyến đi tới núi Chùa mang dáng dấp của một hành trình khám phá, thay vì một chuyến tham quan thông thường trong thành phố.

Rừng ngập mặn và những cánh đồng muối đặc trưng bao quanh núi

Một trong những điểm đặc sắc nhất của núi Chùa nằm ở không gian sinh thái bao bọc xung quanh. Cụ thể, khu vực Thiềng Liềng nằm giữa rừng ngập mặn Cần Giờ – nơi đã được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Bao quanh chân núi là hệ thực vật đặc trưng của vùng ngập mặn như đước, mắm, bần, cùng mạng lưới kênh rạch chằng chịt. Xen kẽ trong không gian xanh ấy là những cánh đồng muối truyền thống, nơi người dân Thiềng Liềng vẫn duy trì nghề làm muối qua nhiều thế hệ. Vào mùa nắng, đồng muối trắng xóa phản chiếu ánh sáng, tạo nên khung cảnh rất riêng, vừa mộc mạc vừa hiếm gặp ngay trong phạm vi TP.HCM.

Theo các chuyên trang du lịch trong nước, du khách đến đây không chỉ leo núi mà còn có thể tham quan quy trình làm muối, đạp xe quanh đảo, hít thở không khí trong lành, hoặc ghé thăm miếu bà Ngũ Hành – điểm sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng của cư dân địa phương.

Không có khu vui chơi lớn, không dịch vụ du lịch ồ ạt, núi Chùa – núi Giồng Chùa mang đến một lát cắt rất khác của TP.HCM. Đây là điểm đến phù hợp với những du khách muốn tìm sự yên tĩnh, trải nghiệm thiên nhiên và đời sống bản địa, thay vì tìm kiếm cảm giác sôi động quen thuộc.