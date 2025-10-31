Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tóc Tiên hé lộ góc sống mới: Bộ ghế “đắt giá” biến căn hộ thành không gian nghệ thuật giữa TP HCM

31-10-2025 - 15:15 PM | Lifestyle

Cuộc sống của Tóc Tiên hậu nghi vấn rạn nứt tình cảm đang trở thành chủ đề thu hút không ít sự chú ý của netizen.

Sau thời gian vướng nghi vấn rạn nứt hôn nhân, Tóc Tiên khiến netizen tò mò khi xuất hiện trong loạt ảnh chụp tại căn hộ mới. Không gian sống tinh giản nhưng sang trọng của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là chi tiết nhỏ phía sau bộ ghế Wishbone Chair thanh lịch, đang được dân yêu decor săn lùng khắp nơi.

Tóc Tiên và dấu hiệu “thay đổi tổ ấm” hậu nghi vấn rạn nứt

Tóc Tiên vốn là nghệ sĩ kín tiếng về đời tư, nhưng chỉ cần một khung ảnh mới đăng trên mạng xã hội cũng đủ khiến công chúng bàn tán. Không còn xuất hiện bên chồng như trước, cô chia sẻ nhiều khoảnh khắc một mình, trong đó loạt ảnh chụp tại một căn hộ mới khiến nhiều người nghi ngờ nữ ca sĩ đã chuyển sang một không gian sống khác riêng tư và tự do hơn.

Tóc Tiên hé lộ góc sống mới: Bộ ghế “đắt giá” biến căn hộ thành không gian nghệ thuật giữa TP HCM- Ảnh 1.

Bộ bàn ghế phía sau là điểm nhấn cho căn hộ của Tóc Tiên

Căn hộ mới của Tóc Tiên gây ấn tượng bởi lối decor tinh giản, phối màu ấm áp với tông be gỗ chủ đạo. Không gian vừa có nét nghệ sĩ, vừa thể hiện gout sống hiện đại, “tối giản mà không tối tăm”.

Tóc Tiên hé lộ góc sống mới: Bộ ghế “đắt giá” biến căn hộ thành không gian nghệ thuật giữa TP HCM- Ảnh 2.

Và nếu tinh ý, khán giả dễ dàng nhận ra phía sau nữ ca sĩ là bộ bàn ghế gỗ tự nhiên mang phong cách Bắc Âu, trong đó mẫu ghế Wishbone Chair biểu tượng của tinh thần tối giản và thanh lịch chính là điểm nhấn.

Chưa có thể xác định chính xác dòng ghế mà nhà Tóc Tiên sử dụng là gì nhưng mẫu ghế này lại không quá xa lạ với dân sành.

Ghế Wishbone: Biểu tượng của phong cách sống thanh lịch

Ra đời từ năm 1949 bởi nhà thiết kế Đan Mạch Hans Wegner, ghế Wishbone Chair (Y Chair) là mẫu nội thất kinh điển gắn liền với triết lý “ít mà đủ”. Thiết kế cong mềm mại, tựa lưng hình chữ Y cùng mặt đan dây giấy thủ công giúp ghế vừa vững chắc vừa mang lại cảm giác nhẹ nhàng, tinh tế.

Tóc Tiên hé lộ góc sống mới: Bộ ghế “đắt giá” biến căn hộ thành không gian nghệ thuật giữa TP HCM- Ảnh 3.

Hiện tại, mẫu ghế này đã trở thành “món đồ quốc dân” trong nhiều căn hộ theo phong cách Scandinavian. Từ phòng ăn, phòng làm việc đến studio nghệ thuật, Wishbone đều có thể “ăn rơ” nhờ dáng gỗ tối giản nhưng có thần thái.

Tại Việt Nam, mẫu ghế Wishbone Chair hiện có mức giá khá đa dạng, dao động trung bình từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng cho phiên bản sản xuất trong nước bằng gỗ tần bì (Ash) hoặc gỗ sồi (Oak), mặt đan bằng cói hoặc dây giấy tự nhiên.

Tóc Tiên hé lộ góc sống mới: Bộ ghế “đắt giá” biến căn hộ thành không gian nghệ thuật giữa TP HCM- Ảnh 4.

Những mẫu này phổ biến tại các thương hiệu nội thất như WinChair, Nghĩa Furniture hay Poka, được ưa chuộng nhờ kiểu dáng thanh lịch, dễ phối trong không gian Bắc Âu tối giản.

Các phiên bản cao cấp hơn, có hoàn thiện kỹ hơn hoặc dùng gỗ sồi đặc, đan dây giấy nhập, thường có giá từ 4–5 triệu đồng.

Tóc Tiên hé lộ góc sống mới: Bộ ghế “đắt giá” biến căn hộ thành không gian nghệ thuật giữa TP HCM- Ảnh 5.

Trong khi đó, phiên bản chính hãng của Carl Hansen & Søn nhà sản xuất gốc Đan Mạch được nhập khẩu với giá khoảng 19–20 triệu đồng/chiếc, tùy loại gỗ (beech, oak, walnut) và hình thức hoàn thiện (sơn, dầu, màu đặc biệt).

Nhìn chung, giá của Wishbone Chair tại Việt Nam phụ thuộc chủ yếu vào loại gỗ, chất liệu mặt đan và mức độ hoàn thiện thủ công, thể hiện rõ ranh giới giữa hàng nội địa tinh giản và hàng nhập khẩu chuẩn Scandinavian.

Tóc Tiên hé lộ góc sống mới: Bộ ghế “đắt giá” biến căn hộ thành không gian nghệ thuật giữa TP HCM- Ảnh 6.

Ảnh Winchair

Điều khiến netizen bàn tán không chỉ là nghi vấn Tóc Tiên chuyển sang nhà mới, mà còn ở cách cô thể hiện lối sống tinh tế qua từng chi tiết nhỏ. Căn hộ của nữ ca sĩ không cầu kỳ, nhưng mỗi món đồ đều có “ý đồ thẩm mỹ” rõ ràng từ cách phối ánh sáng, chọn vật liệu gỗ tự nhiên cho đến bộ ghế Wishbone đặt ở trung tâm.

Có thể nói, Tóc Tiên đang hướng đến hình ảnh người phụ nữ hiện đại: Độc lập, biết tận hưởng, và tự làm đẹp không gian sống như làm đẹp chính mình. Điều này cũng phần nào phản chiếu tâm thế mới của cô sau những biến động đời sống riêng tư điềm tĩnh, nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy khí chất.

Theo Trân Ni

Phụ nữ số

