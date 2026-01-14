Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nghiên cứu Đại học Harvard phát hiện: Không phải 11 giờ đêm, đây mới là “khung giờ vàng” đi ngủ giúp giảm bệnh tật, kéo dài tuổi thọ nhất

14-01-2026 - 23:38 PM | Sống

Các nhà khoa học đã chứng minh những người đi ngủ vào thời điểm này có nguy cơ tử vong sớm thấp hơn đáng kể và duy trì được tuổi thọ cao.

Trong nhiều năm, không ít người cho rằng chỉ cần đi ngủ trước 23 giờ là đã đủ tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, một nghiên cứu quy mô lớn của Đại học Harvard (Mỹ) mới đây cho thấy quan niệm này chưa thực sự chính xác. Các nhà khoa học phát hiện rằng thời điểm đi ngủ sớm hơn mới là yếu tố then chốt giúp giảm nguy cơ tử vong sớm, phòng ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ.

Phát hiện này được đánh giá là bước tiến quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu giấc ngủ, bởi nó không chỉ nhấn mạnh vai trò của “ngủ đủ”, mà còn làm rõ tầm quan trọng của việc “ngủ đúng giờ” đối với sức khỏe lâu dài.

Nghiên cứu của Đại học Harvard được thực hiện trong thời gian dài, theo dõi sức khỏe của hàng nghìn người thuộc nhiều độ tuổi và lối sống khác nhau. Dựa trên dữ liệu sinh học và hồ sơ y tế, nhóm nghiên cứu nhận thấy thời lượng ngủ lý tưởng nhất để duy trì sức khỏe và giảm nguy cơ tử vong sớm là từ 7 - 8 tiếng mỗi đêm.

Những người ngủ ít hơn hoặc nhiều hơn mức này đều có nguy cơ gặp các vấn đề sức khỏe cao hơn, bao gồm bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa và suy giảm miễn dịch. Tuy nhiên, điều khiến giới khoa học đặc biệt chú ý là không chỉ thời gian ngủ, mà thời điểm đi ngủ cũng ảnh hưởng sâu sắc đến tuổi thọ.

Theo kết quả nghiên cứu, từ 10 giờ đêm đến 2 giờ sáng được xác định là “khung giờ vàng” của giấc ngủ sâu. Đây là thời điểm cơ thể hoạt động phục hồi mạnh mẽ nhất, khi hai loại hormone quan trọng là melatonin và hormone tăng trưởng (GH) được tiết ra với nồng độ cao.

Melatonin giúp điều hòa nhịp sinh học, tăng cường miễn dịch và làm chậm quá trình lão hóa. Trong khi đó, hormone tăng trưởng đóng vai trò sửa chữa tế bào, tái tạo mô, thúc đẩy trao đổi chất và đào thải độc tố. Nếu cơ thể được ngủ sâu trong khung giờ này, các quá trình tự phục hồi sẽ diễn ra hiệu quả nhất.

Các nhà khoa học nhấn mạnh rằng, ngủ sau 23 giờ, dù vẫn đủ 7 - 8 tiếng, cũng không mang lại hiệu quả sinh học tương đương với việc ngủ sớm. Điều này lý giải vì sao nhiều người ngủ đủ giờ nhưng vẫn mệt mỏi, suy nhược hoặc mắc bệnh mạn tính.

Ngủ đúng giờ tạo ra khác biệt rõ rệt về sức khỏe

Để kiểm chứng kết luận, nhóm nghiên cứu Harvard tiếp tục theo dõi sức khỏe lâu dài của các nhóm tình nguyện viên có thói quen ngủ khác nhau. Kết quả cho thấy sự khác biệt rõ rệt:

- Nhóm đi ngủ trước 22 giờ và ngủ đều đặn 7 - 8 tiếng có sức khỏe ổn định hơn, tinh thần minh mẫn, khả năng tập trung cao và hệ miễn dịch mạnh.

- Nhóm thường xuyên thức khuya hoặc ngủ không đúng giờ có nguy cơ cao mắc bệnh tim mạch, béo phì, tiểu đường, rối loạn nội tiết và trầm cảm.

Đáng chú ý, thống kê cho thấy nguy cơ tử vong sớm ở nhóm ngủ muộn và thiếu ngủ cao hơn từ 15 - 30% so với nhóm ngủ sớm và đều đặn. Các chuyên gia ví việc thức khuya kéo dài như “ép cơ thể làm việc ngược với đồng hồ sinh học”, gây tổn thương tích lũy và khó phục hồi về lâu dài.

Những phát hiện của Đại học Harvard không phải là trường hợp đơn lẻ. Trước đó, một nghiên cứu quy mô lớn do Trường Dược Đại học California, San Diego phối hợp với Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ thực hiện trên hơn một triệu người từ 30 - 102 tuổi cũng cho kết quả tương tự.

Theo nghiên cứu này, ngủ từ 6,5 - 7,5 tiếng mỗi đêm là mức tối ưu giúp giảm nguy cơ tử vong. Những người ngủ quá ít hoặc quá nhiều đều có tỷ lệ tử vong cao hơn đáng kể. Điều này củng cố thêm quan điểm rằng giấc ngủ khoa học không chỉ tính bằng số giờ, mà còn phụ thuộc vào thời điểm ngủ.

Làm thế nào để ngủ trước “khung giờ vàng”?

Theo khuyến nghị của nhóm nghiên cứu Harvard, việc ngủ sớm hoàn toàn có thể thực hiện được nếu duy trì kỷ luật sinh hoạt. Một số gợi ý được đưa ra gồm:

- Giữ giờ đi ngủ và thức dậy cố định mỗi ngày, kể cả cuối tuần, để ổn định đồng hồ sinh học.

- Tránh sử dụng điện thoại, máy tính trước khi ngủ ít nhất một giờ. Ánh sáng xanh từ màn hình ức chế melatonin, khiến não bộ khó đi vào giấc ngủ.

- Tập thể dục nhẹ nhàng đều đặn, như đi bộ, yoga hoặc thái cực quyền, giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

- Chú ý chế độ ăn buổi tối. Nên ưu tiên các thực phẩm hỗ trợ giấc ngủ như sữa ấm, chuối, hạt óc chó; hạn chế cà phê, rượu bia và đồ cay nóng trước giờ ngủ.

Nghiên cứu của Đại học Harvard một lần nữa khẳng định: giấc ngủ không chỉ là nghỉ ngơi, mà là nền tảng của sức khỏe và tuổi thọ. Ngủ sớm, ngủ đủ và ngủ sâu giúp cơ thể phục hồi toàn diện, tăng sức đề kháng, cải thiện tinh thần và làm chậm quá trình lão hóa.

Thay vì đánh đổi giấc ngủ cho công việc hay thói quen thức khuya, các chuyên gia khuyên mỗi người nên bắt đầu thay đổi từ những điều nhỏ nhất: tắt điện thoại sớm hơn, lên giường trước 22 giờ và để cơ thể được nghỉ ngơi đúng nhịp sinh học vốn có. Đây chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ về lâu dài.

(Theo Baijiahao)

Nguyên An

Đời sống pháp luật

