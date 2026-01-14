Lý do vì sao có 2 kiểu để giấy khác nhau trong các nhà vệ sinh công cộng: Sâu xa hơn nhiều người nghĩ

Từ sân bay, trung tâm thương mại đến khách sạn, nhà hàng, giấy vệ sinh không phải lúc nào cũng được đặt theo cùng một cách. Có nơi phải kéo từng chút một, có nơi lại dùng dễ dàng như ở nhà. Theo các tài liệu thiết kế và quản lý nhà vệ sinh công cộng, sự khác biệt này xuất phát từ những yêu cầu rất cụ thể về vệ sinh, an toàn và kiểm soát vận hành chứ không hề là "sự ngẫu nhiên".

Cụ thể, 2 kiểu đặt giấy vệ sinh thường thấy, được phân chia rõ ràng nhất là kiểu: Cuộn giấy cỡ lớn đặt trong hộp kín và cuộn giấy nhỏ treo hở trên giá hoặc đặt trong hộp đơn giản, dễ rút.

Ảnh minh họa

Kiểu cuộn lớn, đựng trong hộp kín

Ở các địa điểm công cộng có lưu lượng người sử dụng lớn như sân bay, nhà ga, trung tâm thương mại, bệnh viện, giấy vệ sinh thường được đặt trong hộp kín, đi kèm cuộn giấy cỡ lớn - jumbo roll.

Theo hướng dẫn về quản lý vệ sinh công cộng của Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Mỹ), việc che kín vật tư tiêu hao như giấy vệ sinh giúp giảm nguy cơ nhiễm bẩn do nước bắn, tay ướt và vi khuẩn trong không khí, đặc biệt ở những khu vực có tần suất sử dụng cao.

Bên cạnh đó, các tài liệu tư vấn thiết bị vệ sinh thương mại của Kimberly-Clark Professional và Tork (Essity Group) cho biết nhiều hộp giấy công cộng được tích hợp cơ chế phanh cuộn hoặc cấp giấy theo lượng nhất định. Thiết kế này nhằm hạn chế lãng phí, giảm tình trạng rút quá nhiều giấy trong một lần – nguyên nhân phổ biến gây tắc nghẽn bồn cầu tại nhà vệ sinh công cộng đông người.

Ảnh minh họa

Việc sử dụng cuộn jumbo cũng là giải pháp được khuyến nghị trong các tài liệu quản lý cơ sở vật chất của International Facility Management Association (IFMA). Cuộn lớn giúp kéo dài thời gian sử dụng, giảm số lần thay giấy và hạn chế tình trạng “hết giấy” vào giờ cao điểm, đồng thời tiết kiệm chi phí nhân công bảo trì.

Ngoài ra, theo phân tích của chuyên trang Facility Executive, hộp giấy công cộng thường có nắp khóa để chống phá hoại hoặc lấy trộm, vấn đề không hiếm gặp tại các không gian mở phục vụ số đông.

Kiểu cuộn nhỏ, treo trên giá hở

Ngược lại, trong nhà vệ sinh khách sạn, nhà hàng, quán cà phê, giấy vệ sinh thường được treo hở trên giá hoặc đặt trong hộp đơn giản, dễ rút.

Theo các tiêu chuẩn thiết kế phòng tắm khách sạn được tổng hợp bởi Hospitality Net và Hotel Management Magazine, những không gian này ưu tiên trải nghiệm và cảm giác thoải mái của khách hơn là kiểm soát chặt chẽ lượng giấy sử dụng. Lượng người dùng thấp hơn và có nhân viên vệ sinh kiểm tra thường xuyên giúp rủi ro lãng phí hoặc thiếu giấy được kiểm soát tốt.

Ảnh minh họa

Yếu tố thẩm mỹ cũng đóng vai trò quan trọng. Các tài liệu về thiết kế nội thất khách sạn của ArchDaily chỉ ra rằng thiết bị vệ sinh, bao gồm giá giấy, được lựa chọn sao cho hài hòa với không gian phòng tắm, tạo cảm giác riêng tư và “như ở nhà” cho khách lưu trú.

Tuy nhiên, chính vì giấy để hở dễ bị ướt, bẩn hoặc bị lấy quá nhiều, kiểu thiết kế này không phù hợp với môi trường công cộng quá đông người, điều được nhiều chuyên trang quản lý cơ sở vật chất cảnh báo.