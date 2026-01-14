Sau trung niên, có 3 “tài sản” đáng đầu tư bậc nhất nhưng nhiều người hối hận vì không biết sớm hơn

Một quan điểm được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc cho rằng: “Khi con người bước đến một độ tuổi nhất định, yếu tố quyết định chất lượng cuộc sống không còn là điều kiện kinh tế, mà là gia đình.”

Trong giai đoạn tuổi trẻ, nhiều người thường dành phần lớn thời gian và năng lượng cho công việc, theo đuổi sự nghiệp với niềm tin rằng tiền bạc, nhà cửa và tài sản vật chất là thước đo quan trọng nhất của thành công.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khi bước vào tuổi trung niên, không ít người bắt đầu nhìn nhận lại những ưu tiên của mình và nhận ra rằng hạnh phúc bền vững không chỉ phụ thuộc vào thu nhập hay tài sản tích lũy, mà còn gắn chặt với sự ổn định và gắn kết của gia đình.

Sức khỏe của bố mẹ

Nhiếp ảnh gia Trung Quốc tên Đường Hối từng ghi lại câu chuyện có thật về Chu Nghị, một quản lý dự án đã làm việc chăm chỉ suốt nhiều năm và đang trên đà thăng tiến. Khi cha mẹ còn khỏe mạnh, có lương hưu và đủ sức giúp đón cháu đi học, anh gần như không phải bận tâm đến việc chăm sóc gia đình. Toàn bộ tâm trí của Chu Nghị dồn cho sự nghiệp.

Nhưng khi cha mẹ anh già đi, họ càng ngày càng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Cha anh thường xuyên tái phát viêm khớp, phải nhập viện liên tục. Dù đang ở văn phòng, trong đầu anh lúc nào cũng nặng trĩu nỗi lo cho cha mẹ ở nhà.

Ảnh minh hoạ

Khoảnh khắc khiến anh ám ảnh nhất là khi đang gấp rút hoàn thành một dự án quan trọng thì mẹ gọi điện báo bệnh cũ của cha lại tái phát. Không còn lựa chọn nào khác, anh giao lại công việc cho đồng nghiệp và lập tức quay về bên cha mẹ. Chu Nghị hiểu rằng, nếu không thật sự nghiêm trọng, mẹ sẽ không bao giờ làm phiền anh.

May mắn là cha anh được cấp cứu kịp thời, tránh được nguy cơ tàn tật. Nhưng với Chu Nghị, mỗi lần cha mẹ đổ bệnh đều giống như một trận chiến tinh thần. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của họ, anh mới cảm thấy mình còn đủ sức để tiếp tục.

Trên thực tế, những cú sốc lớn nhất ở giai đoạn trung niên không hẳn xuất phát từ biến động sự nghiệp hay tài chính mà thường đến từ tình hình sức khoẻ của cha mẹ, dẫn đến những xáo trộn sâu sắc về tinh thần, thời gian và kinh tế của cả gia đình.

Do đó, việc chủ động đầu tư thời gian, nguồn lực và sự quan tâm cho sức khỏe của cha mẹ là cần thiết. Những việc như khám sức khỏe định kỳ, xây dựng lối sống lành mạnh hay đơn giản là sự đồng hành, chăm sóc tinh thần hàng ngày cho cha mẹ giúp phòng ngừa hiệu quả các rủi ro bệnh tật. Đồng thời, sự quan tâm này còn góp phần duy trì sự ổn định lâu dài về tinh thần và cuộc sống cho cả gia đình.

Hạnh phúc của người bạn đời

Câu chuyện của một cặp vợ chồng Trung Quốc từng gây chú ý trên mạng xã hội. Nhiều năm trước, người chồng vì tin nhầm bạn mà đầu tư sai lầm, gánh khoản nợ khổng lồ. Đứng trước nguy cơ phá sản, anh gần như sụp đổ nhưng vẫn nhận được lời động viên từ vợ.

Hai vợ chồng cùng nhau thanh lý tài sản, xử lý hậu quả sau khi cửa hàng đóng cửa. Để trả hết nợ, họ buộc phải bán cả căn nhà, trở về con số không. Trong nỗi day dứt, người chồng nói lời xin lỗi, nhưng người vợ chỉ đáp: “Dù anh có mất hết tất cả, em cũng sẽ đồng hành cùng anh”.

Ảnh minh hoạ

Chính sự thấu hiểu và đồng hành ấy đã trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất cho người chồng. 8 năm sau, từ một quầy hàng nhỏ, họ gây dựng lại sự nghiệp thành chuỗi cửa hàng, cuộc sống dần ổn định trở lại.

Trong suốt hành trình cuộc sống, người bạn đời thường là người gắn bó và đồng hành lâu dài nhất. Hôn nhân hạnh phúc không phải kết quả của may mắn, mà là thành quả của quá trình đầu tư lâu dài về thời gian, sự lắng nghe và trách nhiệm từ cả hai phía. Việc trân trọng và đối xử tử tế với bạn đời không chỉ mang ý nghĩa tình cảm, mà còn góp phần tạo nền tảng ổn định và bền vững cho cuộc sống lâu dài.

Giáo dục con cái

Trong một buổi diễn thuyết, Giáo sư, chuyên gia giáo dục nổi tiếng Lý Mai Cẩn từng kể về một người bạn là bác sĩ tại bệnh viện lớn. Anh thành đạt sớm, ngoài 40 tuổi đã làm trưởng khoa và được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng con trai anh lại học hành sa sút, nghiện game và sa vào nhiều thói hư tật xấu từ sớm.

Dù người mẹ hết lòng khuyên nhủ, đứa trẻ vẫn thường xuyên cáu gắt và bỏ nhà đi. Người bạn của Giáo sư Lý cũng nhiều lần bị vợ trách vì không quan tâm đến việc học hành của con trai. Chỉ đến khi chứng kiến một chàng trai trẻ tận tình chăm sóc cha già trong phòng khám, anh mới chợt thấy nghẹn ngào nhận ra: bản thân thành công trong sự nghiệp nhưng thất bại trong việc giáo dục con cái.

Ảnh minh hoạ

Thực tế cho thấy, không ít cha mẹ ở độ tuổi trung niên tập trung chủ yếu vào việc cải thiện điều kiện vật chất cho gia đình, trong khi chưa dành đủ thời gian cho sự đồng hành và giáo dục con cái. Khi những giai đoạn phát triển quan trọng của trẻ qua đi, việc bù đắp thường gặp nhiều hạn chế. Khoản đầu tư mang tính quyết định cho tương lai không chỉ nằm ở tài chính mà ở quá trình nuôi dạy con trở thành người biết yêu thương, có trách nhiệm và có khả năng thích nghi với xã hội.