Xem bài tập tiếng Việt của con, bà mẹ Đà Nẵng bật cười: Nuôi hết cơm gạo, con tả mẹ như thế này đây!

07-01-2026 - 18:18 PM | Sống

Mẹ thì ngao ngán chứ ai nấy đều được một phen cười đau bụng.

Nhìn bài tập tiếng Việt của con gái học tiểu học, một bà mẹ ở Đà Nẵng vừa buồn cười vừa… muốn xỉu. Bài yêu cầu nối các vế câu cho đúng nghĩa. Những lựa chọn tưởng đơn giản ai dè lại đẩy cả nhà vào tình huống dở khóc dở cười.

Ở cột A có các cụm từ như “Cả nhà em…”, “Mẹ…”, “Cô y tá…”. Cột B thì có các vế câu hoàn chỉnh kiểu “rất đảm đang”, “đang gặm cỏ trên bờ đê”, “khám cho bé”, “về thăm quê ở Nam Đàn”. Chỉ cần nối đúng là xong, về lý thuyết là vậy.

Thế nhưng thực tế lại không hề “đơn giản như một trò đùa”.

Sau một hồi suy nghĩ căng não, cô bé đã có lựa chọn gây… chấn động gia đình: vẽ ngay một đường nối rất tự tin từ “Mẹ” sang “đang gặm cỏ trên bờ đê”.

Nghe xong câu chuyện, nhiều phụ huynh lập tức “nhận ra bóng dáng gia đình mình”. Có người bảo, nhìn vào các lựa chọn còn lại thì đúng là khó nghĩ thật, bởi nếu cho mẹ về thăm quê ở Nam Đàn thì kéo theo cả nhà đi… ăn cỏ. Con đành để mẹ gặm cỏ còn hơn cả nhà cùng nhau “ra bờ đê” cho nó đồng bộ.

Có người lại hài hước: “Đề khó vậy mà cháu xử lý được là thông minh lắm rồi. Biết chọn hy sinh một, bảo vệ số đông, để mẹ gặm cỏ thay vì cả nhà gặm cỏ, tư duy rất có tố chất lãnh đạo”. Một số khác thì khẳng định đây là dạng đề “đánh đố tình cảm gia đình”, bắt trẻ vừa học tiếng Việt vừa làm nhà chiến lược nhân sự.

Thế mới thấy cảnh dạy con học lớp 1, lớp 2 thực sự là “đỉnh cao thử thách thần kinh”. Nhiều người kể từng nghe hàng xóm quát lớn những câu như “Vay thì phải trả chứ!” tưởng là cãi nhau đòi nợ, hóa ra chỉ đang luyện bài toán có nhớ. Người khác thú nhận 33-40 tuổi rồi mà vẫn phải “đi học lại” cộng trừ nhân chia cùng con, áp lực như thi đại học phiên bản mini.

Câu chuyện nhỏ từ bài tập tiếng Việt vì thế khiến ai cũng bật cười. Trẻ con suy nghĩ theo cách thẳng thắn và đầy tình cảm, không vòng vo như người lớn. Với chúng, “mẹ rất đảm đang” hay “đang gặm cỏ trên bờ đê” chỉ là lựa chọn trong một bài nối câu.

Xuất hiện bài tập tiếng Việt khiến phụ huynh "tăng xông" vì nghĩ mãi không ra: ... UA... ỀNH thì điền C hay K, QU mới hợp lý?

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ mới

