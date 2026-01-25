Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tại sao lừa đảo giả danh shipper biết chính xách địa chỉ, SĐT và đơn hàng của nạn nhân mua gì?

25-01-2026 - 10:28 AM | Sống

Việc lộ thông tin một phần đến từ chính thói quen mua hàng của các nạn nhân.

Theo công an tỉnh Cà Mau Hiện nay, hình thức bán hàng thông qua livestream (phát trực tiếp) trên mạng xã hội diễn ra khá phổ biến. Với hình thức này, người bán thực hiện khá dễ dàng bằng cách giới thiệu trực tiếp, sinh động các sản phẩm trên trang cá nhân để thu hút khách hàng.

Ở chiều ngược lại, người mua dễ dàng nắm được thông tin sản phẩm và đặt hàng bằng cách nhắn trực tiếp thông tin sản phẩm, số lượng và thông tin liên hệ trên phiên livestream. Với cách mua hàng như trên, người dùng mạng xã hội có được sản phẩm theo ý muốn một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Tuy nhiên, việc mua hàng thông qua các phiên livestream như trên cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việc mua các sản phẩm bằng cách nhắn thông tin lên buổi phát trực tiếp cũng đồng nghĩa với việc người mua đã công khai các thông tin, như: Thông tin cá nhân, liên hệ, sản phẩm cần mua,…

Lợi dụng việc đó, các đối tượng lừa đảo dễ dàng thu thập thông tin rồi thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như: Giả mạo người bán gọi điện cho bị hại để xác nhận đơn hàng và yêu cầu chuyển tiền; giả mạo đơn hàng bằng các sản phẩm kém chất lượng và nhanh chóng giao đến khách hàng, khi người mua nhận được đơn hàng thật thì mới phát hiện sự việc.

Thực tế thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã xuất hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên. Mặc dù số tiền bị thiệt hại không lớn nhưng thông tin khách hàng bị lộ lọt do chính sự chủ quan khi đặt hàng trên các buổi phát trực tiếp. Từ việc thông tin bị lộ lọt như trên, ngoài việc bị các đối tượng tiếp cận để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân còn đối diện với nguy cơ khác, như: Bị mua bán dữ liệu, tài khoản mạng xã hội bị tấn công nhằm chiếm quyền điều khiển,…

Để phòng tránh lừa đảo từ việc mua hàng thông qua các phiên livestream, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân như sau: Khi có nhu cầu mua hàng, người dân cần gửi thông tin riêng cho kênh bán hàng; khi được phía bán hàng liên hệ, cần kiểm tra, xác nhận, tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác thực độ tin cậy; khi nhận hàng, cần kiểm tra thông tin, chất lượng sản phẩm để kịp thời phát hiện các hành vi gian lận, lừa đảo.

Trong xã hội số, việc mua sắm trực tuyến trở nên dễ dàng, thuận tiện. Tuy nhiên, mỗi người dân cần trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng nhất định để phòng tránh các loại tội phạm trên không gian mạng.

Theo Công an tỉnh Cà Mau

