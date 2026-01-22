Nếu trong tin nhắn có 3 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao

Giờ đây, tin nhắn không chỉ là hình thức trao đổi thông tin, mà còn là “tấm gương” phản chiếu trí tuệ cảm xúc (EQ) của mỗi người. Chỉ qua vài dòng chữ ngắn, cách dùng từ, đặt câu và phản hồi đã đủ để người đối diện cảm nhận được bạn có tinh tế, biết lắng nghe hay không. Thực tế cho thấy, trong tin nhắn của người có EQ cao thường có 3 đặc trưng này.

Luôn thừa nhận cảm xúc trước khi nói lý lẽ

Người EQ cao hiếm khi lao thẳng vào tranh luận hay đưa lời khuyên ngay lập tức. Khi nhận được một tin nhắn than phiền, bức xúc hay buồn bã, phản hồi đầu tiên của họ thường là sự thừa nhận cảm xúc.

Thay vì viết “Chuyện này có gì đâu”, họ chọn “Tôi hiểu bạn đang thấy khó chịu” hoặc “Nghe vậy chắc bạn mệt lắm”. Những câu này không nhằm giải quyết vấn đề ngay, mà để người đối diện cảm thấy được lắng nghe.

Sự khác biệt nằm ở chỗ người EQ cao hiểu rằng, khi cảm xúc chưa được xoa dịu, mọi lý lẽ đều dễ bị hiểu thành phản bác. Việc đặt cảm xúc lên trước giúp cuộc trò chuyện giữ được sự mềm mại, tránh leo thang thành mâu thuẫn không cần thiết.

Nhắn tin có điểm dừng, không áp đặt

Một đặc điểm dễ nhận thấy khác của người EQ cao là họ không nhắn tin dồn dập, không ép đối phương phải phản hồi theo ý mình. Sau khi bày tỏ quan điểm hoặc đề xuất, họ thường để lại khoảng trống cần thiết.

Những câu như “Bạn suy nghĩ thêm nhé”, “Khi nào tiện thì mình bàn tiếp” hay “Không cần trả lời ngay đâu” xuất hiện khá nhiều trong tin nhắn của họ. Điều này cho thấy họ tôn trọng nhịp cảm xúc và thời gian của người khác.

Trong khi đó, người EQ thấp thường liên tiếp gửi tin nhắn, hỏi dồn hoặc tỏ ra sốt ruột khi không được phản hồi ngay. Ngược lại, người EQ cao hiểu rằng im lặng đôi khi không phải là né tránh, mà là thời gian cần thiết để suy nghĩ.

Dùng lời lẽ mang tính đồng hành, không phán xét

Người EQ cao rất hạn chế sử dụng những từ ngữ mang tính phán xét như “lúc nào cũng”, “tại bạn”, “đáng lẽ phải”. Thay vào đó, họ chọn cách diễn đạt mang tính đồng hành.

Trong tin nhắn, họ thường dùng những cụm từ như: “Nếu là tôi, chắc cũng khó xử”, “Mình cùng tìm cách nhé” hay “Tôi ở đây nếu bạn cần”. Những câu này không đặt họ ở vị trí “người đúng”, mà là người cùng đứng về một phía với đối phương.

Chính cách nhắn tin này tạo ra cảm giác an toàn trong giao tiếp. Người nhận không phải lo bị đánh giá, nên dễ mở lòng hơn, sẵn sàng chia sẻ sâu hơn về vấn đề của mình.

Điểm chung của 3 kiểu nhắn tin trên là không hề phức tạp về câu chữ, nhưng lại rất rõ ràng về thái độ. Người EQ cao không cần những lời lẽ hoa mỹ hay dài dòng. Họ chỉ cần đặt mình vào vị trí của người đối diện.

Họ cũng hiếm khi dùng tin nhắn để hơn thua. Ngay cả khi không đồng ý, họ vẫn giữ cách diễn đạt nhẹ nhàng, tôn trọng. Đó là lý do vì sao trò chuyện với người EQ cao thường khiến người khác cảm thấy dễ chịu, dù nội dung có thể không hoàn toàn thuận tai.

Nếu bạn nhận ra mình thường xuyên thừa nhận cảm xúc trước, tôn trọng khoảng lặng của người khác và dùng lời lẽ đồng hành thay vì phán xét, thì rất có thể EQ của bạn đang ở mức tốt. Những thói quen nhỏ trong tin nhắn ấy chính là nền tảng cho các mối quan hệ bền vững, từ công việc đến đời sống cá nhân.