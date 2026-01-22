Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người sống thọ thường ngủ theo 4 thói quen này

22-01-2026 - 21:41 PM | Sống

Giấc ngủ khoa học không chỉ giúp cơ thể phục hồi mà còn được xem là một trong những bí quyết sống thọ của nhiều người khỏe mạnh.

Trên thế giới có những khu vực mà người dân sở hữu tuổi thọ vượt trội so với mức trung bình toàn cầu. Điều đáng chú ý là bí mật sống thọ tại đây không đến từ may mắn, mà là kết quả của lối sống lành mạnh và các thói quen tốt cho sức khỏe được duy trì bền bỉ qua nhiều thế hệ.

Trong nghiên cứu về tuổi thọ, các nhà khoa học sử dụng thuật ngữ “Vùng Xanh” (Blue Zones) để chỉ những cộng đồng có tỷ lệ người sống thọ và khỏe mạnh vượt trội.

Đi ngủ và thức dậy đúng giờ mỗi ngày

Người sống thọ thường ngủ theo 4 thói quen này- Ảnh 1.

Thói quen ngủ và thức đúng giờ giúp cơ thể duy trì nhịp sinh học ổn định (Ảnh: Shutterstock)

Theo Times of India , người dân tại các “Vùng Xanh” thường duy trì giờ đi ngủ và thức dậy ổn định mỗi ngày, giúp cơ thể thiết lập nhịp sinh học khỏe mạnh. Thói quen này được cho là góp phần cải thiện chất lượng giấc ngủ, tăng cường miễn dịch và duy trì năng lượng bền bỉ theo tuổi tác.

Tránh sử dụng điện thoại trước khi ngủ

Theo Aboluowang , ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính bảng có thể ức chế quá trình tiết melatonin – hormone điều hòa giấc ngủ. Người có tuổi thọ cao thường hạn chế sử dụng thiết bị điện tử ít nhất 30–60 phút trước khi đi ngủ, giúp não bộ thư giãn và dễ dàng bước vào giấc ngủ sâu.

Không ăn khuya, không uống rượu buổi tối

Ăn khuya hoặc uống rượu trước khi ngủ khiến hệ tiêu hóa và gan phải hoạt động quá mức vào ban đêm, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ. Những người duy trì sức khỏe tốt thường ăn tối sớm, nhẹ nhàng và tránh đồ uống có cồn vào buổi tối để cơ thể được nghỉ ngơi trọn vẹn.

Giữ không gian ngủ yên tĩnh, thoải mái

Người sống thọ thường ngủ theo 4 thói quen này- Ảnh 2.

Không gian ngủ lý tưởng giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ sâu (Ảnh: Shutterstock)

Phòng ngủ lý tưởng thường tối, yên tĩnh và có nhiệt độ dễ chịu. Môi trường ngủ phù hợp giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ sâu, hỗ trợ quá trình phục hồi của não bộ và các cơ quan nội tạng. Đây là thói quen phổ biến ở những người sống thọ và có sức khỏe ổn định.

Giấc ngủ chất lượng không đến từ một yếu tố đơn lẻ mà là sự kết hợp của nhiều thói quen lành mạnh. Duy trì những thói quen ngủ khoa học mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mà còn góp phần kéo dài tuổi thọ một cách bền vững.

Người sống thọ thường có 4 đặc điểm này ở đôi bàn chân

Theo PV

VTCnews

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vừa tốt nghiệp, sinh viên trường nào có mức thu nhập cao nhất?

Vừa tốt nghiệp, sinh viên trường nào có mức thu nhập cao nhất? Nổi bật

Người dân đến và đi tại sân bay Buôn Ma Thuột từ nay đến 27/1 chú ý

Người dân đến và đi tại sân bay Buôn Ma Thuột từ nay đến 27/1 chú ý Nổi bật

Phát hiện người đàn ông lương 1,3 tỷ đồng/năm mạnh tay mua 49 căn hộ cho thuê rồi nghỉ hưu sớm: Thu nhập hơn 3,4 tỷ đồng/năm nhưng vẫn bấp bênh

Phát hiện người đàn ông lương 1,3 tỷ đồng/năm mạnh tay mua 49 căn hộ cho thuê rồi nghỉ hưu sớm: Thu nhập hơn 3,4 tỷ đồng/năm nhưng vẫn bấp bênh

21:35 , 22/01/2026
118 chủ xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

118 chủ xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

21:19 , 22/01/2026
Không làm 3 điều này, cuộc sống thuận lợi hơn và giữ được phúc khí

Không làm 3 điều này, cuộc sống thuận lợi hơn và giữ được phúc khí

21:03 , 22/01/2026
Cổ lên hạch tưởng bị viêm, người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư vòm họng giai đoạn 2: Các dấu hiệu hay bị xem thường

Cổ lên hạch tưởng bị viêm, người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư vòm họng giai đoạn 2: Các dấu hiệu hay bị xem thường

20:40 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên