Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

118 chủ xe quá tốc độ, vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

22-01-2026 - 21:19 PM | Sống

Nhiều phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thời gian gần đây tại Ninh Bình và Hưng Yên đã được hệ thống camera giám sát và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ ghi lại.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang thông báo, từ ngày 31/12/2025 đến 14/1/2026 đã phát hiện 89 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hệ thống camera giám sát giao thông và phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Danh sách cụ thể như sau:

Bên cạnh đó, Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 12-18/1/2026, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng thiết bị nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông đã ghi nhận 29 trường hợp phương tiện bị xử lý phạt nguội do vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Trong đó, 10 trường hợp vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 19 trường hợp vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ. Danh sách cụ thể như sau:

10 phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:

19 phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ quy định, gồm:

Công an tỉnh Hưng Yên nhắc nhở, mỗi hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực từ 1/1/2025; người điều khiển ôtô vượt đèn đỏ bị phạt 18 - 20 triệu đồng (trước là 4-6 triệu đồng). Đối với người điều khiển môtô, xe máy vượt đèn đỏ bị phạt 4-6 triệu đồng (trước là 800.000 - 1 triệu đồng).

Cũng theo Nghị định, hành vi điều khiển ô tô chạy quá tốc độ quy định từ 5 - dưới 10 km/h sẽ bị phạt từ 800.000 - 1 triệu đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 20 - 35 km/h sẽ bị phạt từ 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái xe; vượt quá tốc độ trên 35 km/h sẽ bị phạt từ 12 - 14 triệu đồng và trừ 6 điểm bằng lái xe. Trường hợp điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông sẽ bị phạt tiền 20 - 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Với xe máy, nếu vượt quá tốc độ từ 5 - dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng; vượt quá tốc độ từ 10 - 20 km/h bị phạt tiền từ 800.000-1 triệu đồng; vượt quá tốc độ trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục “Tra cứu vi phạm”, nhập biển số xe để xem vi phạm.

Nguyên An

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vừa tốt nghiệp, sinh viên trường nào có mức thu nhập cao nhất?

Vừa tốt nghiệp, sinh viên trường nào có mức thu nhập cao nhất? Nổi bật

Người dân đến và đi tại sân bay Buôn Ma Thuột từ nay đến 27/1 chú ý

Người dân đến và đi tại sân bay Buôn Ma Thuột từ nay đến 27/1 chú ý Nổi bật

Không làm 3 điều này, cuộc sống thuận lợi hơn và giữ được phúc khí

Không làm 3 điều này, cuộc sống thuận lợi hơn và giữ được phúc khí

21:03 , 22/01/2026
Cổ lên hạch tưởng bị viêm, người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư vòm họng giai đoạn 2: Các dấu hiệu hay bị xem thường

Cổ lên hạch tưởng bị viêm, người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư vòm họng giai đoạn 2: Các dấu hiệu hay bị xem thường

20:40 , 22/01/2026
Lộ diện trọng tài trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc tranh hạng 3 U23 châu Á

Lộ diện trọng tài trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc tranh hạng 3 U23 châu Á

20:33 , 22/01/2026
Người phụ nữ bị “lừa đảo vàng” kiểu mới, tự tay cầm thỏi vàng nửa cân trị giá gần 2 tỷ giao cho tội phạm

Người phụ nữ bị “lừa đảo vàng” kiểu mới, tự tay cầm thỏi vàng nửa cân trị giá gần 2 tỷ giao cho tội phạm

20:21 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên