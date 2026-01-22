Người sành ăn khi mua cá thường chỉ chọn 5 loại cá biển này: Không thể nuôi nhân tạo, hoàn toàn là cá đánh bắt tự nhiên, "vựa dinh dưỡng" ẩn giấu của biển cả

Nhắc đến thịt cá, chắc hẳn mọi người đều không xa lạ. Cá giàu protein, hàm lượng canxi cao, là một trong những nguồn dinh dưỡng quan trọng trong đời sống hằng ngày của chúng ta. So với cá nuôi nhân tạo, cá biển có giá trị dinh dưỡng cao hơn nên được nhiều người yêu thích.

Nếu bạn cũng thích ăn cá biển, hôm nay hãy để tôi giới thiệu cho bạn 5 loại cá biển. Người sành ăn khi đi chợ thường chỉ chọn mua 5 loại cá biển này, bởi vì một khi rời khỏi môi trường nước biển, do thay đổi áp suất và chất lượng nước, chúng gần như không thể nuôi nhân tạo. Những loại cá này bán trên thị trường đều là cá biển đánh bắt tự nhiên, không thể làm giả, vì vậy sau này khi mua cá biển, bạn có thể yên tâm lựa chọn.

5 loại cá biển hoàn toàn tự nhiên

- Cá hố

Cá hố sinh sống ở vùng biển sâu khoảng 60-100 mét. Cho đến nay, trên thế giới vẫn chưa có mô hình nuôi nhân tạo thành công loài cá này. Nguyên nhân nằm ở sự chênh lệch áp suất: khi cá đao bị đưa lên mặt nước, áp suất giảm đột ngột khiến bong bóng cá bị vỡ, cá nhanh chóng chết.

Vì vậy, cá đao bán trên thị trường hầu hết đều là cá đánh bắt ngoài khơi. Thịt cá mềm, béo, giàu protein chất lượng cao, axit béo không bão hòa và nhiều vi chất. Đặc biệt vào mùa đông, cá đao tích mỡ nhiều hơn nên ăn càng thơm ngon.

- Cá thu

Cá thu có tốc độ bơi rất nhanh, cần không gian rộng để di chuyển liên tục, vì thế gần như không thể nuôi nhốt. Thịt cá thu chắc, ngọt, hàm lượng protein có thể vượt 20%, đồng thời rất giàu DHA và EPA, những chất có lợi cho tim mạch và não bộ.

- Cá thu đao

Cá thu đao có đặc điểm di cư mạnh, nhạy cảm với nhiệt độ và độ mặn của nước biển. Hiện nay, vẫn chưa có mô hình nuôi thương mại quy mô lớn nào thành công.

Cá thu đao giàu vitamin A, D, E và B12, đặc biệt phần nội tạng chứa nhiều khoáng chất. Cá nướng muối, vắt chút chanh là cách chế biến đơn giản nhưng giữ trọn vị béo và thơm tự nhiên.

- Cá đù vàng lớn

Đây là loài cá di cư đường dài, đòi hỏi môi trường sống tự nhiên phức tạp nên không thể nuôi nhân tạo. Thịt cá ít xương, mềm, hàm lượng đạm cao nhưng không quá béo, phù hợp với người già và trẻ nhỏ.

- Cá mòi

Đây là loài cá nhỏ nhưng giá trị dinh dưỡng không hề nhỏ. Cá mòi giàu omega-3, canxi và vitamin D, tốt cho tim mạch và xương khớp. Dù châu Âu từng thử nghiệm nuôi cá mòi, nhưng phần lớn cá mòi trên thị trường hiện nay vẫn là cá đánh bắt tự nhiên.

Cá mòi tươi áp chảo với dầu ô liu cho hương vị béo nhẹ, khác hẳn cá mòi đóng hộp quen thuộc.

Giá trị dinh dưỡng của cá biển

Cá biển giàu kali, natri, phốt pho, canxi, sắt, kẽm và nhiều khoáng chất khác, có tác dụng bổ sung dinh dưỡng rất tốt cho cơ thể. Ăn cá biển thường xuyên giúp chống lão hóa, tăng cường sức đề kháng, bổ não, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ em.

Trong các loại cá biển, cá hố được cho là phù hợp nhất cho trẻ nhỏ vì ít xương, thịt béo ngon, giá trị dinh dưỡng cao. So với thịt heo, thịt bò, nên ăn cá nhiều hơn vì hàm lượng chất béo thấp hơn và giá trị dinh dưỡng cao hơn.

Cách chọn cá biển

Khi mua cá biển, trước tiên hãy quan sát lớp đá phủ bên ngoài. Phần lớn cá biển đều được đông lạnh, lớp đá càng dày chứng tỏ thời gian bảo quản càng lâu, lớp đá càng mỏng thì cá càng tươi. Khi mua, có thể dùng tay chạm vào bề mặt cá để xem có chất nhầy hay không.

Cá có nhiều chất nhầy chứng tỏ đã có vi khuẩn sinh sôi, không còn tươi, không nên mua. Nên ưu tiên mua cá biển có bao bì đầy đủ, có ghi rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng, hạn chế mua cá bán rời, không nhãn mác.

Khi mua các loại cá biển không thể nuôi này, ngoài độ tươi, người tiêu dùng cũng nên chú ý đến mùa vụ. Chẳng hạn, cá thu ngon nhất vào mùa xuân, cá thu đao đạt chất lượng cao vào mùa thu. Nếu chưa dùng ngay, nên làm sạch và cấp đông sớm để giữ độ tươi. Khi chế biến, các món đơn giản, ít gia vị thường giúp giữ trọn vị ngọt tự nhiên của cá.

Nguồn và ảnh: Baidu