Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Loại cá giàu canxi gấp 3 lần sữa: Chợ Việt bán đầy nhưng chỉ dân sành ăn mới biết để mua

21-01-2026 - 18:58 PM | Sống

Đây là loài cá rất tốt cho sức khỏe, đi chợ mà thấy thì bạn nên mua ngay.

Nhắc đến canxi, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến sữa, phô mai hay các sản phẩm từ sữa. Nhưng ít ai biết rằng, ở chợ Việt có một loại cá bình dân, giá rẻ, bán quanh năm, hàm lượng canxi lại vượt trội hơn sữa nếu tính trên cùng khối lượng tiêu thụ, đó chính là cá mòi. Điểm đặc biệt của cá mòi nằm ở chỗ xương cá rất nhỏ, mềm, khi chế biến đúng cách có thể ăn trọn cả con, giúp cơ thể hấp thu canxi trực tiếp từ xương cá, thay vì chỉ lấy canxi từ phần thịt như nhiều loại cá lớn khác.

Loại cá giàu canxi gấp 3 lần sữa: Chợ Việt bán đầy nhưng chỉ dân sành ăn mới biết để mua- Ảnh 1.

Theo các bảng thành phần dinh dưỡng được trích dẫn rộng rãi, 100g cá mòi ăn cả xương có thể cung cấp khoảng 380-500 mg canxi, trong khi 100ml sữa tươi chỉ chứa khoảng 110-120 mg canxi. Không chỉ dừng lại ở canxi, cá mòi còn giàu vitamin D - yếu tố quan trọng giúp cơ thể hấp thu canxi hiệu quả hơn, cùng phốt pho hỗ trợ cấu trúc xương và omega-3 (DHA, EPA) có lợi cho tim mạch và trí não. Chính vì vậy, cá mòi đặc biệt phù hợp với người lớn tuổi, người có nguy cơ loãng xương, trẻ đang trong độ tuổi phát triển, phụ nữ sau sinh hoặc những người không dung nạp lactose, uống sữa dễ đầy bụng.

Điều trớ trêu là cá mòi lại không phải loại cá được săn đón rầm rộ. Cá nhỏ, nhiều xương, mùi cá biển rõ khiến nhiều người ngại mua, trong khi dân sành ăn lại coi đây là món hời dinh dưỡng. Giá cá mòi thường chỉ dao động từ 30.000-60.000 đồng/kg tùy thời điểm và vùng chợ, rẻ hơn nhiều so với các loại cá được gắn mác bổ dưỡng khác. Với cùng một khoản tiền, cá mòi mang lại lượng canxi và omega-3 cao hơn hẳn.

Đi chợ mua cá mòi sao cho đáng tiền, không mua nhầm cá kém chất lượng

Loại cá giàu canxi gấp 3 lần sữa: Chợ Việt bán đầy nhưng chỉ dân sành ăn mới biết để mua- Ảnh 2.

Cá mòi bán nhiều ở chợ hải sản, chợ gần sông biển hoặc các chợ lớn, nhưng để mua được mẻ cá ngon, cần chú ý một vài điểm cơ bản. Cá mòi tươi thường có thân cá sáng, vảy bám chắc, mắt trong, không đục, mang cá đỏ tươi. Khi cầm lên thấy cá còn săn, thân không mềm nhũn, không có mùi tanh nồng bất thường. Nếu thấy cá có mùi lạ, da tái xám hoặc bụng trương thì nên tránh, vì cá nhỏ rất dễ bị ươn nếu bảo quản kém.

Về kích cỡ, cá mòi không cần chọn con quá to, cá cỡ vừa, đều con sẽ ngon hơn, xương mềm và dễ chế biến. Cá quá nhỏ dễ nát khi nấu, cá quá to xương lại cứng hơn, mất đi ưu điểm “ăn được cả xương”. Khi mua, nên hỏi người bán cá mới về trong ngày hay để từ hôm trước, vì cá mòi tươi kho lên xương sẽ nhanh mềm và vị béo tự nhiên hơn hẳn.

Về cách nấu, cá mòi kho là lựa chọn phổ biến và dễ ăn nhất. Kho với cà chua, dứa hoặc kho tiêu, kho lâu lửa nhỏ để xương rục hẳn, lúc ăn không hề lấn cấn mà còn bùi, béo. Cá mòi rán cũng ngon nếu rán đúng lửa, xương sẽ giòn, nhai được, nhưng không nên rán quá cháy vì sẽ làm mất bớt giá trị dinh dưỡng. Nếu nấu canh, nên nấu kỹ để tận dụng tối đa phần xương cá – nơi chứa lượng canxi lớn nhất.

Loại cá giàu canxi gấp 3 lần sữa: Chợ Việt bán đầy nhưng chỉ dân sành ăn mới biết để mua- Ảnh 3.

Tóm lại, cá mòi là kiểu thực phẩm “nhìn thường nhưng ăn mới thấy đáng”. Chợ Việt bán đầy, giá mềm, giàu canxi hơn sữa, lại có thêm omega-3 tốt cho sức khỏe. Biết chọn cá tươi và nấu đúng cách, đây là loại cá mà dân đi chợ sành sỏi thường âm thầm mua về cho bữa cơm gia đình, đặc biệt càng gần Tết càng được ưa chuộng vì vừa bổ vừa tiết kiệm.

2 loại cá bình dân giàu omega-3 nhất thế giới, vượt xa cá hồi, ăn 2 lần/tuần giúp “làm sạch” mạch máu, bảo vệ mắt

Theo Thư Hân

Phụ nữ số

Từ Khóa:
loại cá

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một trường ở TPHCM lập kỷ lục với hơn 150 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia

Một trường ở TPHCM lập kỷ lục với hơn 150 học sinh đạt học sinh giỏi quốc gia Nổi bật

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh, bỏ túi ngay 8 "thần dược" giữ ấm cơ thể cực tốt

Miền Bắc đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh, bỏ túi ngay 8 "thần dược" giữ ấm cơ thể cực tốt Nổi bật

139 chủ xe không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại… có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

139 chủ xe không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại… có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

18:31 , 21/01/2026
Ăn vặt cũng có thể làm đẹp: 4 loại đồ ăn nhẹ giúp phụ nữ bổ sung collagen, da mịn, giảm lão hóa rõ rệt

Ăn vặt cũng có thể làm đẹp: 4 loại đồ ăn nhẹ giúp phụ nữ bổ sung collagen, da mịn, giảm lão hóa rõ rệt

18:04 , 21/01/2026
Mỹ đánh giá đây là 5 loại cá tốt nhất "nuôi" tim mạch và trí não, còn ít thuỷ ngân: Nhiều loại giá cực bình dân

Mỹ đánh giá đây là 5 loại cá tốt nhất "nuôi" tim mạch và trí não, còn ít thuỷ ngân: Nhiều loại giá cực bình dân

18:04 , 21/01/2026
Trong 24 giờ tới, gió mùa Đông Bắc tràn về cực mạnh: Khu vực này giảm nhiệt gần 10 độ, rét đậm kéo dài

Trong 24 giờ tới, gió mùa Đông Bắc tràn về cực mạnh: Khu vực này giảm nhiệt gần 10 độ, rét đậm kéo dài

18:02 , 21/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên