Trong 24 giờ tới, gió mùa Đông Bắc tràn về cực mạnh: Khu vực này giảm nhiệt gần 10 độ, rét đậm kéo dài

Trong 24 giờ qua, hiện nay (21/1/2026), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, nhiệt độ giảm từ 6–9°C. Trên vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Dự báo trong 24–48 giờ tới, vào chiều tối và đêm 21/1/2026, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực khác của Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó lan xuống Trung Trung Bộ. Trên đất liền, gió Đông Bắc duy trì ở cấp 2–3, vùng ven biển cấp 3–4.

Từ chiều tối 21/1 đến sáng 22/1, các khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Trong đợt này, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại; tình trạng rét đậm diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23/1. Khu vực từ Nghệ An đến TP.Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 10–13°C, vùng núi từ 7–10°C, vùng núi cao có nơi dưới 4°C; khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế phổ biến 14–17°C.

Riêng khu vực Hà Nội, từ chiều tối 21/1 đến sáng 22/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm kéo dài đến khoảng ngày 23/1. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 10–13°C.

Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao từ 4,0–6,0 m. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,0–3,0 m. Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7–8; biển động, sóng cao 2,0–5,0 m. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8–9; biển động mạnh, sóng cao 3,0–5,0 m.

Nhiệt độ chi tiết đêm 21/1 và ngày 22/1/2026:

Vùng núi Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 7–10°C, vùng núi cao có nơi dưới 4°C, nhiệt độ trung bình 11–13°C. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 10–13°C, trung bình 13–15°C. Nghệ An và Hà Tĩnh có nhiệt độ thấp nhất 14–16°C, trung bình 15–17°C. Khu vực từ Quảng Trị đến TP. Huế có nhiệt độ thấp nhất 16–18°C, trung bình 17–20°C.

Trong đêm 22/1 và ngày 23/1/2026:

Vùng núi Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 5°C, nhiệt độ trung bình 12–14°C. Trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có nhiệt độ thấp nhất 11–14°C, trung bình 14–16°C. Khu vực từ Nghệ An đến TP.Huế có nhiệt độ thấp nhất 14–17°C, trung bình 17–19°C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 21/01 đến ngày 23/01, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào; cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ cần đề phòng hiện tượng băng giá.

Rét đậm, rét hại trong đợt này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm và tác động đến sản xuất nông nghiệp. Mưa lớn cục bộ, gió mạnh và sóng lớn trên biển cũng có khả năng ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế – xã hội và hoạt động của tàu thuyền.