21-01-2026 - 17:31 PM | Sống

Phát hiện hàng trăm người chuyển khoản tổng cộng 200 triệu đồng cho 2 thanh niên SN 1999 qua Zalo, Facebook

Các đối tượng đã lập tài khoản "ảo" trên mạng xã hội, đóng giả các nhà xe rồi đăng bài bán vé để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng của nhiều người dân Hà Tĩnh và các địa phương khác trong cả nước.

Sáng 21/1, Trung tá Nguyễn Văn Danh - Trưởng Công an xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) cho biết: Đơn vị vừa bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Chiến Thắng (SN 1999) và Đoàn Xuân Thế (SN 1999) cùng trú tại xã Xuân Giang (Ninh Bình) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức “bán vé xe khách”, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Đông Kinh đã phát hiện một nhóm đối tượng lừa đảo bằng hình thức "bán vé xe khách" trên mạng xã hội. Đơn vị đã tập trung lực lượng tiến hành điều tra, làm rõ.

Qua trình điều tra, xác định: các đối tượng hoạt động rất tinh vi, sử dụng các tài khoản mạng xã hội "ảo", tài khoản ngân hàng "ảo", số điện thoại "ảo" để lừa đảo người dân đặt mua vé xe rồi chiếm đoạt tài sản. Sau một thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã xác định rõ: Nguyễn Chiến Thắng, Đào Xuân Thế là các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Từ trái sang: Nguyễn Chiến Thắng, Đào Xuân Thế và các tang vật bị thu giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Biết được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ nên đã cùng nhau lập kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã lập các tài khoản "ảo" trên mạng xã hội, đóng giả "Xe Khách Bảo Nam", "Xe Khách Minh Dũng" và một số nhà xe khác rồi đăng bài bán vé trên trang cá nhân, các hội nhóm, đồng thời để lại số điện thoại "rác" để liên lạc.

Khi người dân có nhu cầu mua vé xe qua mạng, họ sẽ liên hệ với các đối tượng qua Facebook, Zalo "ảo" và số điện thoại "rác" nói trên. Các đối tượng yêu cầu người mua phải chuyển tiền đặt cọc trước 50% tiền vé qua tài khoản ngân hàng. Khi người mua vé chuyển tiền, các đối tượng cắt liên lạc và chiếm đoạt tài sản.

Với phương thức, thủ đoạn nói trên, từ tháng 9/2025 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại ở Hà Tĩnh và nhiều tỉnh, thành trong cả nước, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng. Đặc biệt, 2 đối tượng đều đã có 1 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Báo Hà Tĩnh

