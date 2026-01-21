Phát hiện 38kg vàng trị giá hơn 56 tỷ đồng nằm rải rác trong căn hộ chuyên bán hàng livestream

Tháng 5/2022 một vụ án lừa đảo liên quan đến thực phẩm chức năng giả, với quy mô tài chính lên tới hàng tỷ NDT, từng gây rúng động dư luận tại thành phố Hoài Nam, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Trong quá trình kiểm tra, rà soát địa bàn, cảnh sát địa phương phát hiện một cửa hàng bán thực phẩm chức năng hoạt động bất thường bên trong khu dân cư, không có mặt tiền kinh doanh rõ ràng và gần như “ẩn mình” giữa các hộ dân sinh sống.

Qua theo dõi, lực lượng chức năng nhận thấy các sản phẩm được bày bán tại đây không có ký hiệu “mũ xanh” - chứng nhận bắt buộc đối với thực phẩm chức năng được phép lưu hành tại Trung Quốc. Đây là dấu hiệu cho thấy cửa hàng có khả năng kinh doanh hàng hóa trái phép.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy cửa hàng này chỉ bán sản phẩm cho người trên 50 tuổi và chủ yếu hoạt động thông qua hình thức bán hàng trực tuyến. Riêng tại Hoài Nam, nhóm đối tượng đã mở thêm ba cửa hàng tương tự tại các khu dân cư khác, đóng vai trò là các điểm phân phối. Nhờ cách vận hành giống một doanh nghiệp hợp pháp, nhiều người cao tuổi đã tin tưởng và thường xuyên mua hàng tại đây.

Khi mở rộng điều tra, cảnh sát xác định các cửa hàng tại Hoài Nam chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống lừa đảo có quy mô toàn quốc. Đứng sau mạng lưới này là một công ty có trụ sở tại thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Công ty này sở hữu hơn 600 cửa hàng tại nhiều tỉnh, thành trên khắp Trung Quốc và đã thu hút hơn 260.000 khách hàng, phần lớn là người cao tuổi.

Trụ sở bán thực phẩm chức năng giả

Bộ máy tổ chức của công ty được xây dựng bài bản, với các phòng ban chuyên trách như đào tạo nhân viên, chăm sóc khách hàng, truyền thông trực tuyến và phát triển hệ thống đại lý. Chính sự chuyên nghiệp này khiến nhiều người lầm tưởng đây là doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp.

Phân tích dòng tiền cho thấy quy mô tài chính của đường dây đặc biệt lớn. Cơ quan điều tra xác định hai đối tượng cầm đầu mang họ Doãn và họ Trương. Chỉ trong vòng một năm, các tài khoản ngân hàng liên quan đến hai người này ghi nhận tổng dòng tiền lên tới hơn 3 tỷ NDT (hơn 11.000 tỷ đồng), phản ánh mức độ tinh vi và lợi nhuận khổng lồ từ hoạt động lừa đảo.

Ngày 30/5/2022, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai các đợt truy quét tại Hoài Nam và trụ sở công ty ở Duy Phường. Kết quả, 26 đối tượng liên quan đã bị bắt giữ. Cảnh sát thu giữ nhiều tang vật như máy tính, điện thoại di động, sổ ghi chép kịch bản tư vấn, nhật ký công việc và sổ theo dõi đơn hàng.

Qua lời khai, hai đối tượng chủ mưu cho biết từng làm việc trong ngành kinh doanh thực phẩm chức năng. Cuối năm 2020, họ gặp nhau tại một hội chợ thực phẩm ở Sơn Đông, Trung Quốc và đến năm 2021 thì thành lập công ty riêng. Từ đó, nhóm này nhanh chóng mở rộng mạng lưới đại lý trên toàn quốc và đẩy mạnh hoạt động bán hàng thông qua livestream.

Các “chuyên gia” tư vấn được đào tạo theo kịch bản sẵn có, liên tục thổi phồng công dụng sản phẩm, quảng cáo như có khả năng phòng và hỗ trợ điều trị bệnh, khiến nhiều người cao tuổi tin tưởng. Thực tế, sản phẩm được bán ra chỉ là kẹo do một nhà máy bánh kẹo sản xuất, giá thành khoảng 10 NDT (khoảng 38.000 đồng) mỗi gói, nhưng được đóng gói dưới dạng thực phẩm chức năng và bán với giá cao gấp nhiều lần.

Hai đối tượng cầm đầu khai nhận rằng bản thân cũng không ngờ hoạt động này lại mang về lợi nhuận lớn đến vậy. Chỉ trong hơn một năm, mỗi người đã thu về gần 100 triệu NDT (hơn 380 tỷ đồng).

Tài khoản ngân hàng của Trương - 1 trong những đối tượng cầm đầu đường dây

Số lượng vàng tịch thu trong vụ án

Khi kiểm tra tài khoản ngân hàng của vợ đối tượng họ Doãn, cảnh sát phát hiện số dư hơn 20 triệu NDT (khoảng 76 tỷ đồng). Đặc biệt, tại nhà riêng của gia đình này, lực lượng chức năng còn thu giữ 38 kg vàng giấu rải rác khắp nơi, trị giá hơn 15 triệu NDT (hơn 56 tỷ đồng). Theo lời khai, Doãn mua vàng để cất giữ vì lo ngại lượng tiền bất chính trong tài khoản quá lớn, đồng thời muốn để lại tài sản cho con gái.

Trong khi đó, tài khoản ngân hàng của đối tượng họ Trương cũng có số dư hơn 40 triệu NDT (hơn 143 tỷ đồng). Sau khi triệt phá toàn bộ đường dây, cảnh sát Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với các đối tượng chủ mưu và những người liên quan theo quy định pháp luật.

(Theo People's Daily)