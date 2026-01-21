Không phải FTU hay NEU, đây mới là 7 trường kinh tế của Việt Nam đứng chung bảng xếp hạng với Stanford, MIT của Hoa Kỳ

Vào ngày 20/1 vừa qua, bảng xếp hạng Times Higher Education (THE) theo chuyên ngành năm 2026 chính thức được công bố. Năm nay, 11 trường của Việt Nam được THE xếp hạng ở 9 nhóm ngành, tăng thêm 1 nhóm ngành so với năm 2025 (nhóm ngành nghệ thuật và nhân văn). Các nhóm ngành khác có sự xuất hiện các trường của Việt Nam gồm: Kinh doanh và Kinh tế, Khoa học máy tính, Nghiên cứu giáo dục, Kỹ thuật, Khoa học sự sống, Y tế và sức khỏe, Khoa học vật lý, Khoa học xã hội.

Đáng chú ý ở nhóm ngành Kinh doanh và Kinh tế, 7 cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xướng tên, gồm Đại học Kinh tế HCM, Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học mở TP.HCM, Đại học Đà Nẵng, Đại học Quốc gia TP.HCM.

Trong đó, Đại học Kinh tế HCM là trường của Việt Nam có thứ hạng cao nhất, xếp ở nhóm 301-400, tương tự năm ngoái. Dẫn đầu bảng xếp hạng nhóm ngành Kinh doanh và Kinh tế năm nay là MIT (Viện công nghệ Massachusetts - Hoa Kỳ). Theo sau đó là Đại học Stanford đứng ở vị trí thứ 2, Đại học Thanh Hoa xếp vị trí thứ 3, Đại học Oxford giữ vị trí thứ 4.

Đại học Kinh tế HCM là trường của Việt Nam có thứ hạng cao ở nhóm ngành Kinh doanh và Kinh tế do THE đánh giá.

Ở nhóm ngành nghệ thuật và nhân văn, Việt Nam có một đại diện là Đại học Quốc gia TP.HCM.

Đối với nhóm ngành Khoa học máy tính, Việt Nam có 6 trường được THE xếp hạng, gồm Đại học Duy Tân (501-600), Đại học Tôn Đức Thắng (501-600), Đại học Bách khoa Hà Nội (801-1000), Đại học Đà Nẵng (1001+), Đại học Quốc gia Hà Nội (1001+), Đại học Quốc gia TP.HCM (1001+).

Với nhóm ngành Nghiên cứu giáo dục, các trường Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Quốc gia TP.HCM là các đại diện của Việt Nam. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học có thứ hạng cao nhất trong số 3 trường (501-600).

Kỹ thuật là nhóm ngành có nhiều trường của Việt Nam được xếp hạng, gồm Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học mở TP.HCM, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng.

Ở nhóm ngành Khoa học sự sống năm nay, các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam đứng chung bảng xếp hạng với Harvard là Đại học Duy Tân, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Huế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM. Trong nhóm này, Đại học Duy Tân đang có thứ hạng tốt nhất, 301-400.

Đối với nhóm ngành Y khoa, các trường của Việt Nam được THE đánh giá, gồm Đại học Duy Tân, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Y Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Huế.

Ở bảng xếp hạng nhóm ngành khoa học vật lý, Việt Nam có các đại diện sau: Đại học Duy Tân, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Đà Nẵng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Huế, Đại học Quốc gia TP.HCM. Đáng chú ý, Đại học Duy Tân là trường có thứ hạng tốt nhất, xếp 251-300.

THE xếp hạng nhóm ngành khoa học xã hội của một số cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam, gồm Đại học Duy Tân, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học quốc gia TP.HCM.

Theo đánh giá của THE, trong số các trường đại học châu Á, 17% số trường tăng thứ hạng ở các ngành khoa học sự sống, 16% ở các ngành khoa học vật lý và 19% ở các ngành khoa học máy tính. Đồng thời các cơ sở giáo dục đại học đang có tín hiệu phát triển nhanh ở một số lĩnh vực, thậm chí nhanh hơn một số trường ở Bắc Mỹ và châu Âu.