Chế độ "bí mật" trên máy giặt giúp tiết kiệm đáng kể điện nước: Máy nào cũng có

Theo một chuyên gia, các hộ gia đình có thể tiết kiệm một khoản tiền đáng kể cho hóa đơn điện và nước bằng cách sử dụng một chế độ cài đặt phổ biến mà tất cả các máy giặt đều có.

Trong bối cảnh giá điện nước chiếm một phần không nhỏ trong chi phí sinh hoạt gia đình, việc sử dụng hiệu quả các thiết bị điện tử, trong đó có máy giặt, chưa bao giờ quan trọng đến thế. Chỉ cần thực hiện những điều chỉnh đơn giản trong thói quen giặt giũ cũng có thể giúp giảm đáng kể lượng điện và nước tiêu thụ, từ đó góp phần giảm bớt hóa đơn sinh hoạt.

Nhằm giúp các hộ gia đình nắm vững những phương pháp giặt giũ tiết kiệm nhất, giám đốc marketing của Beko (thương hiệu đồ gia dụng nổi tiếng toàn cầu đến từ Thổ Nhĩ Kỳ) đồng thời là chuyên gia thiết bị gia dụng, Shalika Hooda, đã chia sẻ các khuyến nghị của mình. Theo vị chuyên gia, các hộ gia đình muốn tối đa hóa mức tiết kiệm khi giặt đồ nên sử dụng chế độ eco trên máy giặt.

Sử dụng hiệu quả các thiết bị điện tử có thể giúp tiết kiệm đáng kể tiền điện, nước.

Vì sao chế độ eco giúp tiết kiệm điện, nước?

Shalika cho biết: “Khi sử dụng máy giặt, hãy chọn chương trình eco để tiết kiệm đáng kể chi phí tiền nước và điện cho một mẻ giặt tiêu chuẩn, đồng thời vẫn duy trì hiệu quả làm sạch tuyệt vời.”

Chế độ eco thực hiện đúng như những gì nó hứa hẹn. Đây là một tùy chọn giặt giúp các hộ gia đình thân thiện hơn với môi trường bằng cách tiêu thụ ít nước và năng lượng hơn.

Các chu trình giặt thường bao gồm ba yếu tố: nhiệt độ, thời gian và lượng nước. Với chế độ eco, máy sẽ sử dụng lượng nước ít hơn và nhiệt độ thấp hơn so với các cài đặt tiêu chuẩn.

Chế độ eco tiêu thụ ít nước và năng lượng hơn, có đó, giúp bạn giảm hóa đơn tiền điện, tiền nước.

Tuy nhiên, các hộ gia đình nên chuẩn bị tinh thần cho thời gian giặt lâu hơn để đạt được hiệu quả làm sạch tương đương. Điều này là do việc làm nóng nước tiêu tốn nhiều năng lượng nhất. Chu trình giặt dài hơn đồng nghĩa với việc nước không cần phải quá nóng. Vì vậy, bạn vẫn đang tiết kiệm năng lượng, ngay cả khi không tiết kiệm được thời gian.

Chuyên gia cho biết: “Chương trình eco vẫn là chương trình tốt nhất để sử dụng xét về mức tiêu thụ điện và nước.”

“Tuy nhiên, khi sử dụng các chương trình khác, việc chọn nhiệt độ thấp hơn có thể giúp tiết kiệm tới 40% năng lượng tiêu thụ do cần ít năng lượng hơn để làm nóng nước.”

Các loại bột giặt và chất tẩy rửa hiện đại vẫn hoạt động hiệu quả tương đương ở nhiệt độ thấp hơn.

Bên cạnh việc sử dụng chế độ eco và giặt quần áo ở nhiệt độ thấp hơn, việc xử lý vết bẩn trước khi giặt cũng có thể giúp giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Shalika khuyên: “Đối với quần áo bị nhiễm bẩn nặng nề, hãy đảm bảo xử lý vết bẩn trước thay vì sử dụng thêm năng lượng để giặt lại.”

Đối với các vết bẩn từ đồ uống, dù là trà, cà phê, nước ngọt có ga hay rượu vang, hãy bắt đầu bằng cách thấm hoặc ngâm khu vực bị bẩn trong nước mát.

Sau đó, bạn hãy xử lý bằng tay, sử dụng chất tẩy vết bẩn, nước giặt, hoặc tạo một hỗn hợp sệt từ bột giặt pha với nước.

Theo Trà My

Đời sống & pháp luật

