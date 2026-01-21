Vì sao Đình Bắc phải xoá video 5,6 triệu view và loạt story sau trận thua U23 Trung Quốc?

Sau thất bại cay đắng của U23 Việt Nam trước U23 Trung Quốc, bên cạnh những tranh luận về chuyên môn trên sân, một câu chuyện ngoài lề cũng bất ngờ thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng: hoạt động mạng xã hội "hết công suất" trên trang cá nhân của Đình Bắc - rồi sau đó lại… lặng lẽ biến mất.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, tài khoản mạng xã hội của Đình Bắc liên tục cập nhật nội dung: từ đăng ảnh, ghi chú ngắn, cho đến loạt story và thậm chí còn tag tên một số cầu thủ khác. Điều này nhanh chóng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trong cộng đồng người hâm mộ.

Một bộ phận CĐV cho rằng đây đơn giản chỉ là cách để động viên tinh thần cầu thủ, lan tỏa năng lượng tích cực sau một trận thua khó nuốt. Trong bối cảnh U23 Việt Nam vừa dừng bước đầy tiếc nuối, việc nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ cũng là điều rất cần thiết với các cầu thủ trẻ.

Đình Bắc đăng liền 1 bài xin lỗi và 2 story ngay sau trận thua đau của U23 Việt Nam (Ảnh: Rùa Cột Dọc)

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến bày tỏ sự băn khoăn. Theo họ, sau một trận thua đau như vậy, khó tin rằng bản thân Đình Bắc lại có đủ tâm trạng để cầm điện thoại, đăng bài và tương tác mạng xã hội liên tục. Từ đó, nhiều người đặt nghi vấn: phải chăng các nội dung này đến từ đội ngũ quản lý kênh, đang tận dụng thời điểm tên tuổi cầu thủ được chú ý để kéo tương tác?

Chính sự "sôi nổi bất thường" ấy khiến một bộ phận CĐV cảm thấy… hơi lấn cấn, nhất là khi đặt trong bối cảnh toàn đội vừa trải qua nỗi buồn thất bại.

Âm thầm xoá story, video 5,6 triệu view cũng biến mất

Giữa lúc tranh cãi chưa kịp hạ nhiệt, cư dân mạng phát hiện loạt story trên trang cá nhân Đình Bắc đã bị xoá, kèm theo đó là một video TikTok từng đạt tới 5,6 triệu lượt xem cũng không còn xuất hiện. Đáng chú ý, video này mang nội dung kêu gọi follow - chi tiết càng khiến nhiều người tin rằng động thái xoá bài là để "hạ nhiệt" dư luận.

Dù thực hư ra sao, có thể thấy rằng mạng xã hội đang ngày càng trở thành con dao hai lưỡi với các cầu thủ trẻ. Chỉ một vài động thái nhỏ, đặc biệt trong thời điểm nhạy cảm sau trận thua, cũng đủ để tạo ra tranh luận trái chiều.

Với Đình Bắc, việc âm thầm xoá nội dung có lẽ là lựa chọn an toàn nhất lúc này - khi điều người hâm mộ mong chờ hơn cả vẫn là sự tập trung, trưởng thành và trở lại mạnh mẽ của U23 Việt Nam trong những chặng đường tiếp theo.