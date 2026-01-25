Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thầy phong thủy nhắc: Có 4 cây "phá tài", hại sức khỏe, gia chủ tuyệt đối đừng đặt ở ban công

25-01-2026 - 10:25 AM | Sống

Trồng cây trên ban công thì đẹp, nhưng chưa hẳn cây nào cũng tốt.

Trong nhà ở Á Đông, ban công không chỉ là nơi trồng cây hay phơi đồ mà còn được xem như khoảng đệm đón nắng, gió và năng lượng tự nhiên vào không gian sống. Phong thủy còn coi ban công đóng vai trò như một cánh cổng để tích lũy vận may trong nhà. Thế nên bài trí cây gì, như thế nào ở khu vực này cũng quan trọng, gia chủ cần chú ý.

Dưới đây là 4 kiểu cây từng được người xưa khuyên tránh, càng trưng ở ban công thì tài chính bế tắc, khó mà giàu được.

1. Cây ăn quả "xui xẻo"

Dân gian có câu: "Trước không trồng dâu, sau không trồng liễu", bởi từ "dâu" trong tiếng Hán đồng âm với từ "tang", gợi nhắc đến chuyện buồn nên thường bị coi là điều kiêng kỵ. Thay vì chọn những loại cây có tên gọi gây bất an, bạn nên ưu tiên những cây mang ý nghĩa cát tường như: lựu (đa phúc đa lộc), quất (thu hút tài lộc) hay bạch quả (trường thọ) để gửi gắm mong ước về sự bình an. Việc chọn một loài cây phù hợp không chỉ làm đẹp ban công mà còn mang lại sự an tâm, giúp gia chủ gặt hái niềm vui cả về thể chất lẫn tinh thần trong chính không gian sống của mình.

Thầy phong thủy nhắc: Có 4 cây "phá tài", hại sức khỏe, gia chủ tuyệt đối đừng đặt ở ban công - Ảnh 1.

2. Cây khô héo

Việc để cây khô héo và lá rụng tích tụ trên ban công không chỉ làm mất thẩm mỹ mà còn biến nơi đây thành "ổ" nấm mốc và côn trùng, làm giảm chất lượng không khí trong nhà. Theo quan niệm dân gian, những cây chết là biểu hiện của sự suy tàn, dễ gây cảm giác bí bách và uể oải cho gia chủ. Vì vậy, việc dọn dẹp và thay thế bằng các loại cây dễ sống như trầu bà hay lưỡi hổ sẽ giúp không gian trở nên thông thoáng, tái tạo năng lượng tích cực cho ngôi nhà.

Thầy phong thủy nhắc: Có 4 cây "phá tài", hại sức khỏe, gia chủ tuyệt đối đừng đặt ở ban công - Ảnh 2.

3. Cây cảnh cao lớn

Trồng cây thân gỗ cao lớn trên ban công dễ dẫn đến tình trạng "cây cao che nắng, nhà lạnh người nghèo". Việc để cây phát triển quá khổ không chỉ làm không gian sống trở nên âm u, ẩm thấp mà còn ngăn cản sự lưu thông khí và ánh sáng - vốn là yếu tố quan trọng nhất của một ngôi nhà.

Theo quan niệm "khai môn kiến quang", ban công cần sự thông thoáng để đón nhận năng lượng tích cực. Thế nên thay vì chọn những loài cây đại thụ, bạn nên ưu tiên các giống cây dễ cắt tỉa như nam thiên trúc hay sanh tiểu diệp, đồng thời duy trì độ cao dưới 1,5m. Việc kiểm soát kích thước cây trồng chính là cách giữ cho ngôi nhà luôn sáng sủa, cân bằng giữa sức sống thiên nhiên và sự tiện nghi của gia đình.

4. Cây hoa có độc

Nhiều loại cây hoa có vẻ ngoài rực rỡ nhưng lại chứa độc tính trong nhựa hoặc mùi hương, như trúc đào, ngũ sắc hay xương rồng bát tiên. Việc trồng những loại hoa độc này tại ban công vô dễ khiến trẻ nhỏ, người già và vật nuôi gặp nguy hiểm. Người xưa quan niệm đây là một dạng "phá tài", bởi khi sức khỏe người thân bị ảnh hưởng, niềm vui và sự an tâm trong gia đình cũng không còn.

Vì vậy, bạn nên tìm hiểu kỹ đặc tính của từng loài để biến ban công thành không gian thư giãn đúng nghĩa, nơi mang lại sự bình an thay vì những rủi ro vô hình.

Thầy phong thủy nhắc: Có 4 cây "phá tài", hại sức khỏe, gia chủ tuyệt đối đừng đặt ở ban công - Ảnh 3.

Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm

3 dấu hiệu ít ai để ý nhưng lại là tín hiệu cho thấy bạn sắp giàu khi đến tuổi trung niên

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

