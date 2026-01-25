Phát hiện "triệu phú" ăn xin: Ban ngày lê lết xin tiền lẻ, tối hóa chủ nợ cho vay nặng lãi, sở hữu loạt bất động sản, xe sang

Ăn xin trên phố thường gợi lên hình ảnh nghèo khó: quần áo rách rưới, chìa tay xin vài đồng lẻ giữa dòng người vội vã. Nhưng đôi khi, thực tế lại khiến nhiều người phải nhìn nhận lại, bởi có những trường hợp “bề ngoài khốn khó” không phản ánh đúng tình hình tài sản phía sau.

Tại thành phố Indore (Ấn Độ), trong đợt ra quân chấn chỉnh người ăn xin khỏi đường phố, nhà chức trách đã phát hiện một trường hợp đặc biệt: một người đàn ông khuyết tật tên Mangilal, thường di chuyển bằng một chiếc xe sắt tự chế trên khu chợ Sarafa Bazaar và nhận được nhiều tiền hỗ trợ từ người qua đường.

Theo Indiatimes, Mangilal thường nhận được khoảng 500 –1.000 rupee mỗi ngày từ người qua đường (tương đương khoảng 150.000–300.000 đồng/ngày nếu quy đổi sơ bộ). Tuy nhiên, khi nhóm thuộc cơ quan Women and Child Development (Phụ nữ và Phát triển Trẻ em) kiểm tra sâu hơn, họ phát hiện Mangilal sở hữu nhiều tài sản: một căn nhà 3 tầng ở Bhagat Singh Nagar, một bất động sản khoảng 500m2 ở Shiv Nagar, và một căn hộ 1 phòng ngủ thuộc chương trình PMAY tại Alwasa (được cho biết là cấp qua Hội Chữ thập đỏ vì tình trạng khuyết tật).

Ảnh chụp màn hình

Điều khiến câu chuyện “nóng” hơn là Mangilal không chỉ sống dựa vào tiền xin được. Ông còn cho thuê 3 chiếc xe auto-rickshaw, sở hữu một chiếc Swift Dzire có tài xế, và tham gia cho vay lấy lãi tại khu Sarafa.

Sau khi kết thúc công việc ăn xin, ông dùng toàn bộ tiền xin được để cho các tiểu thương trong chợ vay lấy lãi theo ngày. Cơ quan chức năng ước tính số vốn ông tung ra thị trường khoảng 500.000 rupee (150 triệu đồng), thu lãi tới 2.000 rupee mỗi ngày.

Sau khi có phản ánh, cơ quan chức năng đã kiểm tra tài khoản ngân hàng và lượng tiền mặt của Mangilal. Phía Women and Child Development dự kiến đưa vụ việc lên cấp trên để làm rõ vấn đề liên quan đến việc sở hữu nhà PMAY, trong bối cảnh ông được cho là đã có những bất động sản khác.

Trước đó, dư luận từng ngỡ ngàng khi người đàn ông ăn Bharat Jain công khai khối tài sản khổng lồ mà mình tích lũy được sau nhiều thập kỷ mưu sinh trên đường phố. Theo tiết lộ, không chỉ ăn xin, tích lũy tài sản, Bharat Jain còn biết cách quản lý và đầu tư nguồn thu của mình, từ đó sở hữu tài sản và có cuộc sống sung túc hơn rất nhiều so với mặt bằng chung của những người cùng nghề.

Sau 40 năm hành nghề, ông có khối tài sản hơn 22 tỷ đồng, bao gồm cả bất động sản, hoạt động đầu tư kinh doanh nhà hàng...

Theo Indiatimes