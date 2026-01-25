Nghiên cứu suốt 20 năm: Đứa trẻ biết làm việc nhà từ sớm thường có tương lai tài chính vững vàng nhất!

Nhiều phụ huynh thường có tâm lý: "Con cứ học giỏi đi, cả thế giới để mẹ lo". Chúng ta tin rằng việc tiết kiệm thời gian làm việc nhà sẽ giúp con có thêm cơ hội để rèn luyện trí tuệ. Thế nhưng, Giáo sư Marty Rossmann từ Đại học Minnesota (Mỹ) đã chứng minh điều ngược lại qua một nghiên cứu bền bỉ suốt hai thập kỷ. Bà đã theo dõi nhóm trẻ từ khi mới 3-4 tuổi cho đến khi họ bước sang tuổi 25 để tìm hiểu đâu là yếu tố thực sự quyết định sự thành công.

Kết quả thu được khiến giới giáo dục kinh ngạc: Những người bắt đầu làm việc nhà như rửa bát, đổ rác hay dọn đồ chơi từ lúc 3, 4 tuổi có tỉ lệ hoàn thành học vấn cao hơn, sự nghiệp ổn định hơn và đặc biệt là sở hữu nền tảng tài chính vững vàng hơn hẳn. Ngược lại, nhóm trẻ không phải làm việc nhà hoặc chỉ bắt đầu làm khi đã bước vào tuổi thiếu niên thường gặp khó khăn trong việc quản lý cuộc sống và có chỉ số hạnh phúc thấp hơn khi trưởng thành.

Tại sao những việc vặt vãnh lại tạo nên những nhà lãnh đạo?

Câu hỏi đặt ra là tại sao một việc đơn giản như quét nhà lại có thể dự báo được thu nhập của một người sau 20 năm? Các nhà khoa học lý giải rằng, việc nhà không đơn thuần là lao động chân tay, mà là bài học đầu đời về tinh thần trách nhiệm và sự thấu cảm. Khi một đứa trẻ được giao nhiệm vụ dọn dẹp, em sẽ hiểu rằng mình là một phần của cộng đồng (gia đình) và mình có nghĩa vụ đóng góp vào sự vận hành chung đó.

Ảnh minh họa: Zhihu

Bên cạnh đó, làm việc nhà rèn luyện cho trẻ tư duy "phải lao động mới có thành quả". Một đứa trẻ quen với việc tự tay sắp xếp ngăn nắp đồ dùng sẽ hình thành kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian cực tốt. Khi bước vào thị trường lao động, những cá nhân này không đợi được nhắc nhở mà luôn chủ động tìm kiếm giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ. Khả năng quan sát nhu cầu của người khác và sự kiên trì khi đối mặt với những công việc nhàm chán chính là những tố chất cốt lõi của một người làm chủ hoặc một nhà quản lý xuất sắc.

Ngược lại, khi cha mẹ làm thay con mọi việc, chúng ta đang vô tình gửi đi một thông điệp độc hại: "Hạnh phúc và sự tiện nghi của con là trách nhiệm của người khác". Những đứa trẻ lớn lên trong sự phục vụ tận răng thường hình thành tâm lý thụ động, hay đòi hỏi và thiếu khả năng chịu đựng áp lực. Khi gặp khó khăn trong sự nghiệp, thay vì tìm cách giải quyết, chúng có xu hướng đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc mong chờ sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Sự thiếu hụt kỹ năng sống căn bản cũng dẫn đến những hệ lụy về tài chính. Những người không biết tự chăm sóc bản thân thường có xu hướng chi tiêu thiếu kiểm soát cho các dịch vụ bên ngoài để bù đắp cho sự lười biếng của mình. Việc thiếu tính kỷ luật từ nhỏ khiến họ khó có thể duy trì các kế hoạch tiết kiệm hay đầu tư dài hạn. Chính vì vậy, dù có thể sở hữu bằng cấp cao, họ vẫn loay hoay trong việc tìm kiếm sự ổn định và thịnh vượng bền vững.

Ảnh minh họa: Zhihu

Hãy để con được "vất vả" đúng cách

Dựa trên kết quả nghiên cứu này, lời khuyên chân thành dành cho các bậc phụ huynh là hãy bắt đầu dạy con làm việc nhà ngay từ khi trẻ đủ nhận thức, tốt nhất là từ mốc 3 tuổi. Cha mẹ không nên coi đây là sự sai bảo hay bóc lột sức lao động, mà hãy nhìn nhận đó là một hình thức đầu tư cho tương lai của con. Hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất phù hợp với lứa tuổi như tự cất đồ chơi, xếp quần áo hoặc giúp mẹ lau bàn ăn.

Điều quan trọng không phải là con làm sạch đến mức nào, mà là con cảm thấy mình có ích và có trách nhiệm. Hãy biến việc nhà thành một hoạt động vui vẻ, mang tính kết nối thay vì áp lực điểm số hay sự trừng phạt. Khi đứa trẻ hiểu được giá trị của sức lao động và sự sẻ chia, em sẽ bước vào đời với một tâm thế vững vàng, tự tin và một trái tim ấm áp - những hành trang quý giá nhất để kiến tạo nên một cuộc sống giàu có đúng nghĩa.