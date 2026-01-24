Trong danh sách những trường đại học đã công bố kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán 2026, Đại học Thương mại (TMU) là cái tên được nhiều sinh viên quan tâm, đặc biệt là các bạn đang theo học tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Theo thông báo từ nhà trường, sinh viên Đại học Thương mại sẽ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 9/2/2026 (tức 22 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 23/2/2026 (tức mùng 7 tháng Giêng Âm lịch). Như vậy, tổng thời gian nghỉ Tết của sinh viên TMU rơi vào khoảng 15 ngày, bao gồm cả thời gian trước và sau Tết.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 của Đại học Thương mại kéo dài đúng nửa tháng

Đại học Thương mại là trường đào tạo đa ngành trong lĩnh vực kinh tế, quản trị, marketing và thương mại điện tử, với lịch học thường khá dày vào giai đoạn cuối học kỳ. Vì vậy, lịch nghỉ Tết luôn là mốc thời gian quan trọng để sinh viên chủ động sắp xếp bài vở, thi cử, bài tập nhóm cũng như kế hoạch cá nhân trước khi bước vào kỳ nghỉ dài ngày.

Việc nắm rõ lịch nghỉ Tết từ sớm giúp sinh viên chủ động hoàn thành các đầu việc học tập còn dang dở, đồng thời dễ dàng lên kế hoạch di chuyển, đặt vé về quê hoặc sắp xếp công việc làm thêm trong dịp cuối năm. Bên cạnh đó, sinh viên cũng nên theo dõi các thông báo tiếp theo từ nhà trường để cập nhật lịch học trở lại sau Tết và những điều chỉnh (nếu có), tránh rơi vào tình trạng bị động khi quay lại guồng học tập.